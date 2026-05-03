Mỹ đe dọa trừng phạt các công ty vận tải biển về ‘phí’ qua eo biển Hormuz

Mỹ dọa trừng phạt các công ty vận tải biển trả phí cho Iran để được đi qua eo biển Hormuz.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra cảnh báo cho ngành hàng hải: việc trả "phí" cho Iran để được đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt.

Bài đăng của cơ quan này trên mạng xã hội đã làm rõ rằng, chính quyền Iran có thể yêu cầu thanh toán bằng tiền pháp định, tài sản kỹ thuật số, thông qua bù trừ, trao đổi không chính thức hoặc các hình thức thanh toán bằng hiện vật khác.

Những khoản quyên góp từ thiện trên danh nghĩa cho Hội Trăng lưỡi đỏ Iran, Quỹ Bonyad Mostazafan hoặc các khoản chuyển tiền vào tài khoản đại sứ quán Iran cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

"Bộ Tài chính sẽ không ngần ngại hành động chống lại những người ủng hộ Iran, kể cả thông qua việc thu 'thuế quan'.

Các nhà cung cấp dịch vụ hàng hải cần phải tiến hành thẩm định kỹ lưỡng hơn đối với các chuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz", thông báo của Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh.

Lời cảnh báo là động thái mới nhất của Washington trong cuộc đối đầu với Tehran, sau khi chiến tranh bùng nổ vào ngày 28/2.

Iran đã phong tỏa hiệu quả giao thông qua tuyến đường thủy chiến lược này, chỉ cho phép một số tàu nhất định đi qua với những điều kiện nhất định và thu phí "hộ tống an toàn".

Đáp lại, Mỹ đã phong tỏa hải quân các cảng Iran vào ngày 13/4, chặn và chuyển hướng tất cả các tàu đến hoặc đi từ Iran.

Theo Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, 45 tàu thương mại đã bị buộc quay trở lại kể từ khi lệnh phong tỏa đáp trả được áp đặt.

Thông thường, khoảng 3.000 tàu đi qua eo biển này mỗi tháng, nhưng con số đó hiện đã giảm xuống chỉ còn vài tàu mỗi ngày.

Trong khi đó, theo Reuters, Iran đã nhận được ít nhất một khoản thanh toán 2 triệu USD để được phép đi qua tuyến đường biển chiến lược này.