Ngay khi ông Trump tuyên bố giải cứu các tàu mắc kẹt ở Hormuz, một tàu chở dầu trúng "vật thể lạ"

Hôm 4/5, một tàu chở dầu được báo cáo trúng một vật thể bay không xác định tại eo biển Hormuz. Đáng chú ý, vụ việc xảy ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ bắt đầu hỗ trợ giải cứu các tàu bị mắc kẹt ở vùng Vịnh do cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran.

Ông Trump không cung cấp nhiều chi tiết về kế hoạch này, nhưng cho biết chiến dịch sẽ bắt đầu ngay trong ngày thứ Hai nhằm hỗ trợ các tàu và thủy thủ đoàn đang bị "mắc kẹt" tại tuyến đường thủy huyết mạch trong tình trạng cạn kiệt thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác.

"Chúng tôi đã thông báo với các quốc gia này rằng Mỹ sẽ dẫn đường an toàn cho tàu của họ thoát khỏi những khu vực bị hạn chế, để họ có thể tự do và tiếp tục công việc kinh doanh của mình," ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social.

Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), hàng trăm con tàu và khoảng 20.000 thủy thủ đã không thể đi qua eo biển Hormuz kể từ khi xung đột nổ ra.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết họ sẽ hỗ trợ chiến dịch này với 15.000 quân nhân Mỹ, hơn 100 máy bay trên bộ và trên biển cùng với các tàu chiến và máy bay không người lái. Trong một tuyên bố, CENTCOM nhấn mạnh chiến dịch nhằm mục đích "khôi phục quyền tự do hàng hải cho hoạt động vận tải thương mại" qua eo biển.

"Sự hỗ trợ của chúng tôi cho sứ mệnh phòng thủ này là điều cốt yếu đối với an ninh khu vực và nền kinh tế toàn cầu, trong khi chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa hải quân," Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, tuyên bố.

Ngay sau bình luận của ông Trump, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết một tàu chở dầu đã báo cáo bị trúng đạn/vật thể không xác định ở Eo biển. UKMTO xác nhận toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn trong vụ việc xảy ra cách Fujairah thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) 78 hải lý về phía Bắc.

Trong hơn hai tháng qua, Iran đã phong tỏa gần như toàn bộ hoạt động vận chuyển từ vùng Vịnh (ngoại trừ các tàu của nước này), khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt. Một số tàu cố gắng đi qua Eo biển báo cáo đã bị nổ súng, và Iran cũng đã bắt giữ một số tàu khác. Đáp lại, vào tháng trước, Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu xuất phát từ các cảng của Iran.

Nguồn: Reuters﻿