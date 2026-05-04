500.000 bánh phô mai trong kho, trị giá 325 triệu euro: Bí mật 'ngân hàng' kỳ lạ nhất thế giới, cỗ máy tài chính 4 tỷ USD quý hơn vàng của nước Ý

Tại trái tim của vùng Emilia-Romagna ở miền Bắc Italy, những nhà kho khổng lồ được kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt đang âm thầm cất giữ một trong những tài sản giá trị nhất của đất nước này. Trên những dãy kệ cao vút là hàng trăm nghìn bánh phô mai Parmigiano Reggiano đang chậm rãi trưởng thành theo năm tháng, lặng lẽ và ngày một trở nên đắt giá hơn theo từng tháng trôi qua.

Với người ngoài, khung cảnh ấy giống như một “thánh đường” dành cho phô mai. Nhưng với những người làm trong ngành sữa của Italy, đó là chiếc phao cứu sinh.

Parmigiano Reggiano là một trong những thực phẩm được quản lý chặt chẽ nhất thế giới. Loại phô mai này chỉ có thể được sản xuất tại một vùng địa lý nhỏ được chỉ định, chỉ sử dụng ba nguyên liệu duy nhất là sữa, muối và men đông tụ và phải trải qua tối thiểu 12 tháng ủ chín trước khi được phép bán ra thị trường. Nhiều bánh còn được ủ 24 tháng, 36 tháng, thậm chí 40 tháng.

Khoảng thời gian chờ đợi kéo dài ấy tạo ra một nút thắt tài chính khổng lồ. Nông dân phải được thanh toán sau mỗi 30 ngày. Chi phí nhân công, thức ăn chăn nuôi và năng lượng tích tụ từng ngày. Nhưng doanh thu chỉ xuất hiện sau một năm hoặc lâu hơn. Trong hơn một thế kỷ, Credem Bank đã bước vào để lấp đầy khoảng trống đó bằng cách chấp nhận phô mai làm tài sản thế chấp.

Giancarlo Ravanetti, người đứng đầu mảng kinh doanh kho lưu trữ phô mai của ngân hàng giải thích: “Tại Italy, mỗi năm có khoảng 4 triệu bánh Parmigiano Reggiano được sản xuất và chúng tôi lưu giữ 500.000 bánh… đồng thời cho phép khách hàng sử dụng những bánh phô mai đó làm tài sản thế chấp để vay vốn”.

Ông cho biết thêm, kho này xử lý “khoảng 2.300.000 bánh mỗi năm”. Bên trong những “hầm vàng” ấy là một khối tài sản có giá trị choáng ngợp: “Khoảng 325 triệu euro (tương đương 382 triệu USD) dưới dạng Parmigiano Reggiano”.

Khi một bánh Parmigiano Reggiano được đưa vào kho, nó bước vào một hệ thống kiểm soát chặt chẽ đã được hoàn thiện qua nhiều thế hệ. Mỗi bánh được quét mã và ghi nhận vào một hệ thống số hóa giống như một cuốn hộ chiếu, lưu lại ngày sản xuất, lò sữa nơi nó ra đời và tình trạng hiện tại của bánh. Chỉ khi đó, nó mới chính thức được phép bước vào “kho báu”.

Những bánh phô mai được đặt lên những dãy kệ gỗ dài bất tận. Nhiệt độ, độ ẩm và luồng không khí được kiểm soát cẩn trọng. Nhân viên kho đi dọc các lối mỗi ngày, kiểm tra từng bánh xem có vết nứt, dấu hiệu phồng lên hay vấn đề về độ ẩm hay không. Bất kỳ dấu hiệu bất thường nào cũng sẽ bị đánh dấu ngay lập tức.

CON DẤU CHẤT LƯỢNG

Khi đủ 12 tháng tuổi, Liên hiệp Parmigiano Reggiano Consortium sẽ tiến hành bài kiểm tra truyền thống bằng cách gõ búa vào từng bánh và lắng nghe âm thanh phát ra để phát hiện các khiếm khuyết bên trong. Chỉ những bánh phát ra âm thanh trong, đều và chuẩn xác mới được đóng dấu nung lửa chứng nhận.

Kho lưu trữ này xử lý hàng triệu bánh mỗi năm, liên tục đưa vào và xuất ra cho các nhà sản xuất sữa, đơn vị chế biến, nhà xuất khẩu và những doanh nghiệp mua phô mai nguyên bánh để bào vụn hoặc tiếp tục ủ lâu năm.

Khi các bánh đã được đăng ký và bước vào quá trình ủ, chúng có thể được đem ra thế chấp. Nhà kho lúc này trở thành một két sắt an toàn, bảo đảm cho ngân hàng rằng những bánh phô mai đó thực sự tồn tại, đang ở tình trạng tốt và hoàn toàn khớp với sổ đăng ký tài sản cầm cố.

Ravanetti nhấn mạnh rằng hệ thống này đã vận hành hơn một thế kỷ và trong suốt thời gian đó, ngân hàng chưa từng mất một euro nào từ các khoản vay thế chấp bằng phô mai.

Liên hiệp Parmigiano Reggiano Consortium giám sát toàn bộ hệ sinh thái này, nơi quy tụ khoảng 300 nhà sản xuất và hơn 2.000 nông hộ chăn nuôi bò sữa. Người phát ngôn Fabrizio Raimondi mô tả đây là một tổ chức đại diện cho “xấp xỉ 50.000 con người” và một ngành có “doanh thu vượt 4 tỷ euro”.

Đội ngũ chuyên gia của liên hiệp chịu trách nhiệm thực thi những quy định sản xuất nghiêm ngặt, quảng bá thương hiệu ra toàn cầu, chống hàng giả và chứng nhận từng bánh phô mai. “Những con dấu này có thể bảo đảm với người tiêu dùng rằng đây là hàng thật và chất lượng là tốt”, Raimondi nói.

Chuỗi cung ứng Parmigiano Reggiano được xây dựng trên nền tảng hợp tác xã, một cấu trúc mà Paolo Ganzerli của Granterre cho rằng vừa là sức mạnh, vừa là điểm dễ tổn thương.

Granterre, một trong những tập đoàn sữa lớn nhất Italy về mặt pháp lý là công ty cổ phần, nhưng lại thuộc sở hữu của các hợp tác xã gồm những người sản xuất sữa và phô mai. Điều đó đồng nghĩa công ty phải bảo đảm sinh kế cho hàng trăm nông dân nhỏ, những người phụ thuộc vào dòng tiền thanh toán sữa ổn định để tồn tại.

Ganzerli giải thích rằng các lò sữa phải trả tiền cho nông dân ngay lập tức, trong khi số phô mai họ tạo ra phải mất ít nhất một năm mới mang lại doanh thu. “Nếu không có hệ thống đòn bẩy tài chính này, thế giới của Parmigiano Reggiano sẽ không thể tồn tại”, ông nói.

ÁP LỰC

Ganzerli mô tả đây là một hệ thống sản xuất vừa mang tính thủ công sâu sắc, vừa cực kỳ tốn kém.

Parmigiano Reggiano chỉ được phép sản xuất trong một khu vực địa lý nhỏ. Những con bò phải được nuôi bằng nguồn thức ăn thô xanh sản xuất tại địa phương. Các vi khí hậu khác nhau, từ đồng cỏ miền núi cho tới những trang trại ở thung lũng tạo nên khác biệt trong đặc tính của sữa.

Nhưng chi phí để tạo ra nguồn sữa đó đã tăng vọt trong những năm gần đây, bị đẩy lên bởi lạm phát và bất ổn toàn cầu.

Như Ganzerli nói: “Chi phí sản xuất thức ăn cho bò, chi phí cho mọi thứ đều tăng rất mạnh… năng lượng, vận tải, logistics, mọi thứ giờ đều đắt đỏ hơn”.

Ngay cả những công ty lớn như Granterre cũng chịu áp lực nặng nề, bởi bất kỳ đợt tăng giá điện hay thức ăn chăn nuôi nào cũng tạo hiệu ứng dây chuyền xuyên suốt toàn bộ chuỗi cung ứng.

Năm 2025, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ (PDO) này đã vượt qua một cột mốc lịch sử: Xuất khẩu lần đầu tiên chiếm hơn một nửa tổng doanh số, đạt 50,5% tổng lượng Parmigiano Reggiano bán ra trên toàn cầu.

Nhu cầu quốc tế tăng 2,7%, ngay cả khi thị trường nội địa Italy suy giảm mạnh.

Cuối năm 2025, các mức thuế mới đã nâng tổng gánh nặng thuế quan lên 25%, trong khi nguy cơ tăng thêm vẫn hiện hữu. Cộng thêm chi phí vận chuyển leo thang, lạm phát và căng thẳng địa chính trị, thị trường Mỹ ngày càng khó lường.

Raimondi nhận định: “Có quá nhiều bất định về mặt chính sách và nhiều nhà vận hành đang chờ đợi trước khi đặt các đơn hàng mới”.

Những tháng đầu năm 2026 đã xác nhận xu hướng này, khi các nhà nhập khẩu Mỹ tạm dừng mua hàng để đánh giá tác động của thuế quan và sức ép kinh tế.

Trong khi đó, ngay tại Italy, sản lượng tiêu thụ giảm 10% trong năm 2025. Giá bán cao hơn khiến người Ý mua Parmigiano Reggiano ít thường xuyên hơn và mua với khẩu phần nhỏ hơn, dù số hộ gia đình mua sản phẩm này vẫn ổn định.

Trên thực tế, giá tăng rất mạnh: Bánh ủ 12 tháng đạt 13,22 euro/kg (tăng 20,6%), bánh ủ 24 tháng đạt 15,59 euro/kg (tăng 24,8%). Trong khi đó, sản lượng vẫn tăng lên 4,19 triệu bánh (tăng 2,7%).

Ganzerli cho biết Parmigiano Reggiano vốn không chứa lactose tự nhiên, giàu protein và hoàn toàn không có phụ gia, những yếu tố giúp nó dần được xem như một “siêu thực phẩm”. Nhưng ông cũng cảnh báo: Nếu giá tăng quá cao, người tiêu dùng có thể chuyển sang những loại phô mai rẻ hơn như Grana Padano.

Hiện nay, các nhà sản xuất thường có thể nhận trước 60 - 80% giá trị của mỗi bánh khi dùng phô mai làm tài sản thế chấp.

Công nghệ blockchain giờ đây còn cho phép các bánh phô mai được dùng làm tài sản bảo đảm ngay cả khi vẫn nằm trong kho của chính nhà sản xuất, điều giúp Credem Bank tăng gấp đôi năng lực cho vay.

Liên hiệp Parmigiano Reggiano Consortium cũng đang đầu tư vào du lịch trải nghiệm, đặt mục tiêu nâng số lượt khách đến tham quan chuyên đề về Parmigiano Reggiano từ 85.000 lên 300.000 lượt vào năm 2029.

Parmigiano Reggiano hôm nay là một ngành công nghiệp trị giá 4 tỷ euro (4,7 tỷ USD), được duy trì bởi khoảng 300 lò sữa đạt chuẩn.

Sự sống còn của loại phô mai này phụ thuộc vào một thế cân bằng mong manh giữa truyền thống, quy định nghiêm ngặt và đổi mới tài chính.

Trong những dãy hành lang mênh mông của “ngân hàng phô mai”, các bánh phô mai vẫn nằm yên lặng, chậm rãi biến mình thành một trong những mặt hàng xuất khẩu quý giá nhất của Italy.

Mỗi bánh là kết tinh của nhiều tháng lao động, của kinh nghiệm tích lũy qua nhiều thế hệ và của cả một hệ thống tài chính được xây dựng trên một thứ hiếm hoi trong thế giới hiện đại: Sự kiên nhẫn.

Theo: CNN, Financial Times