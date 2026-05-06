Tỷ phú Bill Gates bất ngờ rao bán nhà: Rộng khoảng 260 m² với 4 phòng ngủ, giá chỉ 4,8 triệu USD

Là một trong những tỷ phú công nghệ nổi tiếng hàng đầu thế giới và đồng sáng lập tập đoàn Microsoft, Bill Gates hiện sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng loạt bất động sản giá trị trải dài khắp nơi, nhất là tại Mỹ. Vậy nên, việc ông đưa một căn nhà nằm sát “đại bản doanh” của mình tại bang Washington ra thị trường càng khiến giới bất động sản quan tâm.

Tỷ phú công nghệ Bill Gates

Theo Realtor.com, bất động sản này được rao bán vào ngày 5/2/2026 với mức giá khoảng 4,8 triệu USD. Căn nhà tọa lạc tại Medina, khu ngoại ô giàu có gần Seattle, nơi từ lâu được xem là khu vực tập trung nhiều tỷ phú và lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn tại Mỹ.

Theo thông tin công khai, Bill Gates mua căn nhà thông qua một công ty trách nhiệm hữu hạn vào năm 1995, chỉ một năm sau khi kết hôn với Melinda French Gates. Hai người sau đó đã ly hôn vào năm 2021 sau gần 30 năm chung sống.

Căn nhà có diện tích khoảng 2.800 feet vuông, tương đương khoảng 260 m², gồm 4 phòng ngủ. Hiện chưa rõ vị tỷ phú có từng trực tiếp sinh sống tại đây trong suốt thời gian sở hữu hay không.

Theo Zillow, bất động sản này được xây dựng từ năm 1953 và từng trải qua một đợt cải tạo lớn vào năm 2001. Ngôi nhà mang phong cách khá kín đáo, được bao quanh bởi nhiều cây xanh và có tầm nhìn hướng ra hồ Washington.

Ngôi nhà sở hữu sân hiên rộng liền kề khu vực nhiều cây xanh, tạo cảm giác riêng tư và gần gũi với thiên nhiên

Do nằm trên địa hình sườn đồi, căn nhà được thiết kế theo dạng hai tầng. Tầng chính gồm khu bếp, phòng khách, không gian ăn uống cùng phòng ngủ master có sân hiên riêng nhìn ra hồ. Trong khi đó, tầng dưới bố trí thêm 3 phòng ngủ khác cùng lối đi trực tiếp ra khu vườn phía sau.

Theo thông tin rao bán, bất động sản này còn sở hữu sân hiên rộng, gara riêng và đặc biệt là quyền sử dụng bờ hồ riêng tư, yếu tố được xem là rất giá trị tại Medina, nơi giá bất động sản luôn thuộc nhóm đắt đỏ nhất nước Mỹ.

Điểm khiến căn nhà nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả nằm ở vị trí đặc biệt khi nó nằm ngay cạnh Xanadu 2.0, khu dinh thự công nghệ cao nổi tiếng gắn liền với tên tuổi Bill Gates. Tên gọi Xanadu được lấy cảm hứng từ tòa lâu đài hư cấu trong bộ phim kinh điển Citizen Kane.

Bill Gates bắt đầu xây dựng khu phức hợp này từ năm 1988. Hiện Xanadu 2.0 có diện tích khoảng 66.000 feet vuông, được trang bị nhiều công nghệ hiện đại cùng hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Giá trị khu bất động sản này được ước tính khoảng 130 triệu USD.

Trong quá trình xây dựng Xanadu, từ năm 1990 đến 1997, vị tỷ phú liên tục mua thêm nhiều căn nhà xung quanh nhằm mở rộng không gian riêng tư. Năm 2024, ông cũng từng bán một căn nhà khác gần đó với giá khoảng 4,85 triệu USD.

Ngoài khối bất động sản tại Washington, nhà sáng lập Microsoft còn được cho là sở hữu thêm nhiều tài sản giá trị khác tại California, trong đó có biệt thự ven biển ở Del Mar trị giá khoảng 43 triệu USD.

Thông tin rao bán nhà lần này xuất hiện trong bối cảnh Bill Gates tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế sau khi tên ông xuất hiện trong các tài liệu mới liên quan tới Jeffrey Epstein.

Hiện căn nhà được niêm yết bởi hai môi giới Kim Florence và Tim Conway thuộc công ty bất động sản John L. Scott.