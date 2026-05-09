Mỹ tung đòn trừng phạt, nhắm vào các công ty Trung Quốc làm ăn với Iran

Theo Anh Thư | 09-05-2026 - 09:04 AM | Tài chính quốc tế

Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với 10 cá nhân và công ty "đã hỗ trợ quân đội Iran".

Theo Al Jazeera, Bộ Tài chính Mỹ cho biết các cá nhân và công ty vừa bị họ trừng phạt đã hỗ trợ quân đội Iran thông qua việc bảo đảm nguồn cung vũ khí và nguyên vật liệu dùng để chế tạo máy bay không người lái Shahed của Iran.

Thông báo cũng cho biết các thực thể bị trừng phạt ở Trung Quốc, bao gồm cả đặc khu kinh tế Hồng Kông.

Mỹ nhắm vào các công ty Trung Quốc làm ăn với Iran, đàm phán có thể nối lại tuần tới - Ảnh 1.

Một phiên bản máy bay không người lái Shahed của Iran - Ảnh: FARS NEWS

Bộ Tài chính Mỹ nói thêm rằng họ cũng sẵn sàng hành động chống lại bất kỳ công ty nước ngoài nào hỗ trợ hoạt động thương mại mà họ cho là "bất hợp pháp" của Iran, bao gồm cả các hãng hàng không.

Động thái của Bộ Tài chính Mỹ diễn ra vài ngày trước chuyến công du dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Trung Quốc, nơi ông sẽ có cuộc hội kiến với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Song song đó, Al Jazeera cũng cho biết có những thông tin cho thấy các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể được nối lại tại thủ đô Islamabad của Pakistan trong tuần tới.

Tờ Wall Street Journal dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề này cho biết hai bên đang làm việc với các nhà trung gian về bản ghi nhớ 14 điểm, nhằm thiết lập các tham số cho một tháng đàm phán hướng tới chấm dứt chiến sự.

Bản dự thảo được cho là bao gồm các cuộc thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran, việc giảm căng thẳng ở eo biển Hormuz và khả năng chuyển giao kho dự trữ uranium được làm giàu cao của Iran cho một quốc gia khác.

Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng một số vấn đề then chốt vẫn chưa được giải quyết.

Mức độ nới lỏng trừng phạt vẫn còn đang được tranh luận và có thể cản trở các cuộc đàm phán. Theo tờ báo này, nếu các cuộc đàm phán tiến triển, thời hạn một tháng ban đầu có thể được gia hạn theo thỏa thuận chung.

Theo Anh Thư

Người lao động

Tưởng 'trúng đậm' nhờ giá dầu tăng mạnh, Nga vừa đón kỷ lục buồn chưa từng có

Bất thường loạt lệnh bán khống dầu mỏ 7 tỷ USD liên tục xuất hiện trước tin nóng, thu lời hàng trăm triệu USD: Rò rỉ tin mật cho ‘bàn tay ngầm’ thao túng thị trường?

Mỹ tiếp tục ra đòn, không kích nhiều tàu chở dầu Iran gần eo biển Hormuz

08:57 , 09/05/2026
Eo biển chiến lược đối mặt sóng gió (*): Quyền lực "người gác cổng" Bosphorus

08:29 , 09/05/2026
Bức ảnh "chưa từng có" chụp tại Úc: Không ai nghĩ tình cảnh này đang xảy ra ở một quốc gia giàu có

08:16 , 09/05/2026
Thuế quan toàn cầu của Mỹ gặp khó

08:02 , 09/05/2026

