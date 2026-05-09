Mỹ tiếp tục ra đòn, không kích nhiều tàu chở dầu Iran gần eo biển Hormuz

Theo Telegraph, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng nước này đã tấn công 3 tàu chở dầu cỡ lớn di chuyển qua vịnh Oman ngày 8-5 bằng pháo 20 mm và tên lửa.

Washington cáo buộc các tàu này cố tiếp cận cảng Iran bất chấp lệnh phong tỏa được Mỹ triển khai từ tháng trước.

Cùng thời điểm, truyền thông nhà nước Iran đưa tin nhiều tiếng nổ vang lên gần thành phố ven biển Sirik, nằm sát eo biển Hormuz. Hiện chưa rõ các vụ nổ này có liên quan trực tiếp đến những tàu bị Mỹ tấn công hay không.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố cứng rắn rằng bất kỳ tàu Iran nào "cắt ngang hoặc đe dọa" tàu chiến Mỹ tại vùng Vịnh đều sẽ bị "thổi tung khỏi mặt nước".

Khu trục hạm USS Rafael Peralta chặn chiếc tàu chở dầu thô Stream treo cờ Iran, vốn đang tìm cách đi tới một cảng của Iran. Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo CENTCOM, từ khi Mỹ bắt đầu áp đặt phong tỏa hải quân ở vịnh Oman, hơn 70 tàu chở dầu đã bị ngăn, không cho vào hoặc rời các cảng Iran. Tổng lượng dầu trên các tàu này được ước tính hơn 166 triệu thùng, trị giá khoảng 13 tỉ USD.

Washington cho rằng chiến dịch nhằm siết nguồn thu dầu mỏ của Tehran sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào tàu chiến Mỹ trong khu vực. Trong đêm 7-5, quân đội Mỹ cũng đã không kích các cảng và tàu Iran.

Đáp trả, Iran đã tấn công Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đồng thời cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy khu vực vào một "cuộc phiêu lưu quân sự liều lĩnh".

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 8-5 chỉ trích Washington liên tục dùng vũ lực mỗi khi cơ hội ngoại giao xuất hiện.

"Mỗi khi có giải pháp ngoại giao trên bàn đàm phán, Mỹ lại chọn một cuộc phiêu lưu quân sự đầy liều lĩnh" - ông Araghchi tuyên bố.

Ông nhấn mạnh Iran sẽ "không bao giờ khuất phục trước sức ép", đồng thời cho rằng ngoại giao luôn là "nạn nhân" trong các đợt leo thang quân sự hiện nay.

Nhà ngoại giao hàng đầu Iran cũng bác bỏ đánh giá của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) rằng kho tên lửa của Tehran chỉ còn khoảng 70% sau các đợt không kích của Mỹ - Israel. Theo ông, năng lực tên lửa hiện tại của Iran thực tế còn đạt 120% so với trước chiến sự.

Trong lúc đó, Mỹ cho biết đang chờ phản hồi chính thức từ Iran về đề xuất chấm dứt xung đột. Theo ông Rubio, Washington và Tehran đang thảo luận kế hoạch mở lại eo biển Hormuz và thiết lập lệnh ngừng giao tranh kéo dài 30 ngày.

Phía Iran xác nhận tình hình hiện ở trạng thái "ngừng bắn trên danh nghĩa" và các cuộc đàm phán vẫn đang được xem xét, dù hai bên tiếp tục có các đòn đáp trả quân sự trong ngày 7-5.