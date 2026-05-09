Bức ảnh "chưa từng có" chụp tại Úc: Không ai nghĩ tình cảnh này đang xảy ra ở một quốc gia giàu có

Theo Chi Chi | 09-05-2026 - 08:16 AM | Tài chính quốc tế

Chuyên gia nhận định vấn đề khó khăn hiện nay phổ biến hơn nhiều so với những gì mọi người hình dung.

Hàng dài người xếp hàng chờ nhận thực phẩm cứu trợ tại Narre Warren vào sáng thứ Năm vừa qua là minh chứng rõ nét cho cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đang bủa vây các hộ gia đình Úc. Daniel Moorfield, Giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện Secondbite, chia sẻ với Yahoo News rằng ông "chưa từng thấy điều gì tương tự" trong suốt thời gian qua.

Một cuộc khảo sát của YouGov thực hiện vào tháng 4 cho thấy có tới 94% người Úc đang lo sợ về áp lực chi phí. Trong số đó, 62% cho biết thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu và 57% lo ngại rằng họ sẽ không thể đủ tiền mua thức ăn vào một thời điểm nào đó trong sáu tháng tới. Ông Moorfield nhận định vấn đề này phổ biến hơn nhiều so với những gì mọi người hình dung, nhưng do tâm lý e ngại nên ít ai dám lên tiếng về tình trạng thiếu hụt lương thực của bản thân.

Thực trạng này không thể che giấu qua những tấm hình chụp hàng chục người kiên nhẫn xếp hàng chờ nhận tạp hóa miễn phí tại Narre Warren, một vùng ngoại ô Melbourne. Những cảnh tượng tương tự cũng được ghi nhận trên khắp cả nước. Tại Mooroolbark, khoảng 140 người đã tìm đến cứu trợ trong tháng này, tăng 20% so với năm ngoái, và ít nhất một nửa trong số họ là những người hưởng lương hưu.

Điều đáng nói là vấn đề không nằm ở khả năng sản xuất. Úc sản xuất đủ lương thực cho toàn bộ dân số, nhưng do những đứt gãy trong chuỗi cung ứng, khoảng 1 tỷ kg trái cây và rau quả bị lãng phí trên các trang trại mỗi năm. Chi phí vận chuyển và lao động cao, cùng với biên lợi nhuận thấp và kỳ vọng phi thực tế về ngoại hình hoàn hảo của nông sản đã khiến việc cày nát nông sản đổ bỏ ngay tại ruộng trở nên rẻ hơn là đem đi tiêu thụ.

Để giải quyết vấn đề này, Secondbite đã giải cứu thực phẩm tốt bị bỏ lại từ các trang trại, các nhà bán lẻ như Coles và các chợ đầu mối. Số thực phẩm này sau đó được phân phối cho các tổ chức từ thiện khác để chuyển đến các hộ gia đình đang gặp khó khăn dưới dạng bữa ăn sẵn hoặc tạp hóa.

Trong tháng 5, Chính phủ tiểu bang NSW đã cấp 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ VNĐ) cho Secondbite để giúp tăng lượng thực phẩm giải cứu hàng tuần lên 115.000kg. Khoản tài trợ này nằm trong chương trình 10 triệu USD (khoảng 254 tỷ VNĐ) của chính phủ nhằm ngăn chặn việc vứt bỏ thực phẩm tốt, giúp ích cho cả người dân và môi trường. Bộ trưởng Môi trường NSW, bà Penny Sharpe, cho biết đây là một lựa chọn hiển nhiên khi người dân đang chịu áp lực chi phí sinh hoạt quá lớn.

Hiện nay, hầu hết các hộ gia đình đều không theo kịp các hóa đơn vốn đang tăng nhanh hơn tiền lương. Ông Moorfield cho biết nhiều người đang phải đứng trước lựa chọn khắc nghiệt giữa việc trả tiền xăng, tiền thuê nhà hoặc nợ thế chấp và thực phẩm. Thường thì thực phẩm là thứ duy nhất họ có thể cắt giảm.

Có những câu chuyện đau lòng đã được ghi nhận: Có bậc cha mẹ nói với con cái rằng họ sẽ ăn sau khi các con đi ngủ, nhưng thực tế là họ không ăn gì cả. Thậm chí, một bà mẹ đơn thân tại Tây Úc phải lái xe đưa ba con đi học quãng đường 2,5km, sau đó để xe lại trường và đi bộ về nhà, rồi chiều lại đi bộ đến trường để lái xe đưa con về, chỉ vì cô không thể đủ tiền xăng để lái xe đi lại hai lượt mỗi ngày.

Nguồn: Yahoo News

