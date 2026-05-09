Tehran thu giữ tàu chở dầu của chính Iran trên Vịnh Oman

(Ảnh: Reuters)

Tuyên bố cho biết, tàu chở dầu mang cờ Barbados có tên Ocean Koi đang chở dầu của Iran nhưng “cố gắng làm gián đoạn việc xuất khẩu dầu bằng cách lợi dụng điều kiện khu vực".

Tàu chở dầu này - vốn đã bị Mỹ trừng phạt từ tháng 2 - đã được hộ tống đến bờ biển phía nam của Iran và được bàn giao cho các cơ quan tư pháp, theo truyền thông nhà nước.

Cảnh lực lượng Iran ập lên tàu chở dầu Ocean Koi. (Nguồn: New York Post)

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi lực lượng Mỹ và Iran đụng độ ở eo biển Hormuz, nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman.

Cùng ngày, hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cảnh báo các tàu thuyền tránh xa tàu chiến Mỹ ở eo biển Hormuz.

“Chúng tôi khuyên các bạn nên giữ khoảng cách ít nhất 10 dặm so với tàu chiến Mỹ để đảm bảo an toàn, bởi vì đôi khi chúng ta cần dạy cho người Mỹ một bài học” bằng “tên lửa và máy bay không người lái”, trích đoạn thông báo trên kênh VHF 16, tần số vô tuyến được các tàu quốc tế sử dụng cho các liên lạc khẩn cấp.

Một nguồn tin trong ngành hàng hải nói với CNN , rằng phía Iran đã kêu gọi tất cả các tàu đang ở phía bắc eo biển di chuyển xuống gần Dubai hơn, và tất cả các tàu đều đã tuân thủ.

Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) báo cáo, lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz “vẫn giảm đáng kể”, với một số sự cố liên quan đến an ninh mới được báo cáo “trong 48 giờ qua”.

Kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc không kích chống lại Iran vào cuối tháng 2, Iran đã đe dọa sẽ tấn công bất kỳ tàu nào đi qua eo biển Hormuz mà không có sự cho phép của hải quân IRGC.

Một nguồn tin khác trong ngành hàng hải Iran nói với CNN , rằng khả năng “giải quyết xung đột này một cách hòa bình” vẫn rất thấp. Nguồn tin này cho biết: “Chúng tôi lo ngại rằng chiến tranh có thể sớm nổ ra”.

Trong một tuyên bố đưa ra tối 8/5 (giờ Việt Nam), Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu mang cờ Iran khi chúng cố gắng tiếp cận các cảng của Iran ở Vịnh Oman.

“Lực lượng Mỹ ở Trung Đông vẫn cam kết thực thi đầy đủ lệnh phong tỏa đối với các tàu ra vào Iran”, Tư lệnh CENTCOM - Đô đốc Bradley Cooper - cho biết trong một tuyên bố.