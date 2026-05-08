Mỹ cân nhắc nối lại 'Dự án Tự do' ở eo biển Hormuz

Theo Wall Street Journal , Mỹ đang chuẩn bị khả năng tái khởi động "Dự án Tự do" - chiến dịch nhằm hộ tống tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, sau khi Ả Rập Xê Út và Kuwait nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động quân sự của Washington.

Các quan chức Mỹ và vùng Vịnh cho biết Riyadh cùng Kuwait đã cho phép quân đội Mỹ tiếp tục sử dụng căn cứ và không phận của họ, mở đường để chiến dịch được nối lại trong những ngày tới.

Trong khi đó, Iran vẫn chưa phản hồi đề xuất mới nhất của Mỹ về chấm dứt chiến sự. Tổng thống Donald Trump mô tả đây là "cơ hội cuối cùng" để Tehran tránh một chiến dịch quân sự mới của Washington.

Trước đó, Ả Rập Xê Út và Kuwait đã áp đặt hạn chế đối với hoạt động của quân đội Mỹ sau khi Washington bị cho là đánh giá thấp các cuộc tấn công đáp trả của Iran tại vùng Vịnh. Riyadh lo ngại lực lượng Mỹ có thể không đảm bảo an ninh cho các đồng minh nếu xung đột leo thang.

Eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa kể từ khi chiến sự Mỹ - Israel với Iran bùng phát ngày 28/2. Dù lệnh ngừng bắn được thiết lập hôm 8/4, Tehran vẫn duy trì quyền kiểm soát chặt chẽ tuyến hàng hải này, khiến hoạt động vận chuyển dầu toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn.

Ngày 13/4, Mỹ cũng áp đặt lệnh phong tỏa riêng đối với các tàu có liên hệ với Iran, làm căng thẳng trong khu vực tiếp tục leo thang.

Các cuộc đàm phán hòa bình hiện vẫn bế tắc, chủ yếu xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz sau chiến tranh.

Hôm thứ Năm (7/5), Công ty dữ liệu vận tải biển Lloyd's List Intelligence cho biết Iran đã thành lập một "Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư", với mục tiêu kiểm soát việc cấp phép và thu phí các tàu đi qua Hormuz.

Theo Lloyd’s, cơ quan mới này đang tự định vị mình là cơ quan duy nhất có thẩm quyền cấp phép quá cảnh tại eo biển và đã gửi mẫu đơn đăng ký cho các chủ tàu quốc tế.