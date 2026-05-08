Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện chiếc lon bí ẩn giữa rừng, mở ra thấy hàng trăm đồng xu vàng trị giá 8,6 tỷ đồng

Theo Trúc Chi (t/h) | 08-05-2026 - 19:22 PM | Tài chính quốc tế

Trong lúc tản bộ giữa rừng, hai người bất ngờ phát hiện một chiếc lon cũ chứa hàng trăm đồng xu vàng cùng nhiều trang sức quý, với tổng giá trị ước tính hơn 330.000 USD (khoảng 8,6 tỷ đồng), khiến giới khảo cổ sửng sốt.

Một chuyến đi bộ tưởng chừng bình thường trong khu rừng thuộc dãy núi Krkonoše ở Cộng hòa Séc đã bất ngờ dẫn hai người đàn ông tới một phát hiện gây chấn động: kho báu gồm hàng trăm đồng xu vàng, trang sức và nhiều hiện vật quý giá được cất giấu suốt gần 100 năm.

Ẩn mình trong một bức tường đá cũ giữa rừng sâu, kho báu được cho là có giá trị hơn 330.000 USD (khoảng 8,6 tỷ đồng), đồng thời chứa đựng nhiều bí ẩn lịch sử chưa có lời giải.

Đang tản bộ, hai người bất ngờ đào trúng “kho báu” vàng bạc trị giá 8,6 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ cách vị trí vài bước chân, họ tiếp tục tìm thấy một chiếc hộp kim loại chứa đầy trang sức cùng nhiều vật dụng cá nhân bằng vàng. Tổng khối lượng số hiện vật lên tới khoảng 6,8kg.

Ngay sau đó, toàn bộ kho báu đã được đưa tới Bảo tàng Đông Bohemia để giám định và nghiên cứu.

Ông Miroslav Novak, trưởng bộ phận khảo cổ của bảo tàng, cho biết việc chôn giấu tài sản quý dưới lòng đất từng là tập tục phổ biến trong lịch sử.

"Ban đầu, hành động này mang ý nghĩa tôn giáo. Về sau, nó thường xuất hiện trong các giai đoạn bất ổn xã hội, khi con người giấu tài sản với hy vọng một ngày nào đó sẽ quay lại lấy", ông nói.

Theo các chuyên gia, phát hiện lần này đặc biệt hiếm bởi số lượng kim loại quý lớn cùng tình trạng bảo quản gần như nguyên vẹn.

Những nhà nghiên cứu nhận định kho báu có thể được chôn giấu trong giai đoạn biến động dữ dội của thế kỷ 20. Một giả thuyết cho rằng chủ nhân đã cất giấu tài sản khi chạy trốn trước sự sáp nhập của Đức Quốc xã. Giả thuyết khác nhận định đây có thể là tài sản của người Đức sinh sống trong khu vực, được chôn xuống để tránh bị tịch thu hoặc thất lạc sau chiến tranh.

Kết quả kiểm kê ban đầu cho thấy chiếc lon nhôm chứa 598 đồng xu vàng, được chia thành 11 chồng và bọc trong vải đen. Trong khi đó, chiếc hộp sắt còn cất giữ 16 hộp đựng thuốc lá, 10 vòng tay vàng, dây chuyền gắn chìa khóa và nhiều món đồ giá trị khác.

Dựa trên ký hiệu và đặc điểm kỹ thuật, các chuyên gia xác định số tiền xu được sản xuất trong giai đoạn từ năm 1808 đến 1915.

Dù được định giá hơn 330.000 USD, giới chuyên môn cho rằng giá trị lịch sử của kho báu này còn lớn hơn nhiều lần và gần như không thể đo đếm bằng tiền.

Đáng chú ý sau khi hoàn tất quá trình nghiên cứu, Bảo tàng Đông Bohemia dự kiến sẽ đưa toàn bộ hiện vật ra trưng bày công khai. Hai người phát hiện kho báu cũng sẽ nhận khoản hoa hồng tương đương 10% giá trị tài sản theo quy định.

Đào móng ngôi nhà cổ, phát hiện kho báu chứa hơn 400 đồng tiền vàng

Theo Trúc Chi (t/h)

Người đưa tin

Từ Khóa:
chiếc lon bí ẩn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bất thường loạt lệnh bán khống dầu mỏ 7 tỷ USD liên tục xuất hiện trước tin nóng, thu lời hàng trăm triệu USD: Rò rỉ tin mật cho ‘bàn tay ngầm’ thao túng thị trường?

Bất thường loạt lệnh bán khống dầu mỏ 7 tỷ USD liên tục xuất hiện trước tin nóng, thu lời hàng trăm triệu USD: Rò rỉ tin mật cho ‘bàn tay ngầm’ thao túng thị trường? Nổi bật

Tin vui: 6 triệu thùng dầu vừa vượt 'chảo lửa', đi thẳng đến châu Á

Tin vui: 6 triệu thùng dầu vừa vượt 'chảo lửa', đi thẳng đến châu Á Nổi bật

Eo biển chiến lược đối mặt sóng gió (*): Malacca - "nút thắt cổ chai" trên bàn cờ thế giới

Eo biển chiến lược đối mặt sóng gió (*): Malacca - "nút thắt cổ chai" trên bàn cờ thế giới

18:40 , 08/05/2026
Người đàn bà khiến Nhật Bản run sợ: Từ đế chế bói toán tỷ yên đến mối tình nghiệt ngã với trùm Yakuza

Người đàn bà khiến Nhật Bản run sợ: Từ đế chế bói toán tỷ yên đến mối tình nghiệt ngã với trùm Yakuza

18:02 , 08/05/2026
“Anna lừa đảo” bản nam xuất hiện: Người đàn ông tự nhận là hoàng tử Trung Đông, thao túng giới thượng lưu Mỹ chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

“Anna lừa đảo” bản nam xuất hiện: Người đàn ông tự nhận là hoàng tử Trung Đông, thao túng giới thượng lưu Mỹ chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

17:29 , 08/05/2026
TST: Trung Quốc bất ngờ vào cuộc sau cuộc gọi của ông Putin, Kiev nín thở - Đúng 0h, QĐ Nga tại Ukraine nhận lệnh

TST: Trung Quốc bất ngờ vào cuộc sau cuộc gọi của ông Putin, Kiev nín thở - Đúng 0h, QĐ Nga tại Ukraine nhận lệnh

17:00 , 08/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên