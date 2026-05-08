Phát hiện chiếc lon bí ẩn giữa rừng, mở ra thấy hàng trăm đồng xu vàng trị giá 8,6 tỷ đồng

Một chuyến đi bộ tưởng chừng bình thường trong khu rừng thuộc dãy núi Krkonoše ở Cộng hòa Séc đã bất ngờ dẫn hai người đàn ông tới một phát hiện gây chấn động: kho báu gồm hàng trăm đồng xu vàng, trang sức và nhiều hiện vật quý giá được cất giấu suốt gần 100 năm.

Ẩn mình trong một bức tường đá cũ giữa rừng sâu, kho báu được cho là có giá trị hơn 330.000 USD (khoảng 8,6 tỷ đồng), đồng thời chứa đựng nhiều bí ẩn lịch sử chưa có lời giải.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ cách vị trí vài bước chân, họ tiếp tục tìm thấy một chiếc hộp kim loại chứa đầy trang sức cùng nhiều vật dụng cá nhân bằng vàng. Tổng khối lượng số hiện vật lên tới khoảng 6,8kg.

Ngay sau đó, toàn bộ kho báu đã được đưa tới Bảo tàng Đông Bohemia để giám định và nghiên cứu.

Ông Miroslav Novak, trưởng bộ phận khảo cổ của bảo tàng, cho biết việc chôn giấu tài sản quý dưới lòng đất từng là tập tục phổ biến trong lịch sử.

"Ban đầu, hành động này mang ý nghĩa tôn giáo. Về sau, nó thường xuất hiện trong các giai đoạn bất ổn xã hội, khi con người giấu tài sản với hy vọng một ngày nào đó sẽ quay lại lấy", ông nói.

Theo các chuyên gia, phát hiện lần này đặc biệt hiếm bởi số lượng kim loại quý lớn cùng tình trạng bảo quản gần như nguyên vẹn.

Những nhà nghiên cứu nhận định kho báu có thể được chôn giấu trong giai đoạn biến động dữ dội của thế kỷ 20. Một giả thuyết cho rằng chủ nhân đã cất giấu tài sản khi chạy trốn trước sự sáp nhập của Đức Quốc xã. Giả thuyết khác nhận định đây có thể là tài sản của người Đức sinh sống trong khu vực, được chôn xuống để tránh bị tịch thu hoặc thất lạc sau chiến tranh.

Kết quả kiểm kê ban đầu cho thấy chiếc lon nhôm chứa 598 đồng xu vàng, được chia thành 11 chồng và bọc trong vải đen. Trong khi đó, chiếc hộp sắt còn cất giữ 16 hộp đựng thuốc lá, 10 vòng tay vàng, dây chuyền gắn chìa khóa và nhiều món đồ giá trị khác.

Dựa trên ký hiệu và đặc điểm kỹ thuật, các chuyên gia xác định số tiền xu được sản xuất trong giai đoạn từ năm 1808 đến 1915.

Dù được định giá hơn 330.000 USD, giới chuyên môn cho rằng giá trị lịch sử của kho báu này còn lớn hơn nhiều lần và gần như không thể đo đếm bằng tiền.

Đáng chú ý sau khi hoàn tất quá trình nghiên cứu, Bảo tàng Đông Bohemia dự kiến sẽ đưa toàn bộ hiện vật ra trưng bày công khai. Hai người phát hiện kho báu cũng sẽ nhận khoản hoa hồng tương đương 10% giá trị tài sản theo quy định.