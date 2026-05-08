TST: Trung Quốc bất ngờ vào cuộc sau cuộc gọi của ông Putin, Kiev nín thở - Đúng 0h, QĐ Nga tại Ukraine nhận lệnh

Trung Quốc bất ngờ "vào cuộc" sau cuộc gọi của ông Putin

Đài TST (Nga) ngày 7/5 đăng bài viết có tiêu đề "Ác mộng với Ukraine! Một cuộc gọi từ ông Putin, và Trung Quốc bất ngờ vào cuộc, Kiev nín thở chờ quyết định".

Theo đó, Ukraine tiếp tục trì hoãn thanh toán khoản nợ với Trung Quốc, lấy chiến sự làm lý do. Động thái này đã khiến Bắc Kinh phản ứng mạnh. Trong khi đó, quân đội Nga tiến hành các đợt tập kích vào tám khu vực của Ukraine, khiến tình hình tiếp tục leo thang căng thẳng.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo rằng nếu lực lượng Ukraine tìm cách phá hoại lễ duyệt binh ngày 9/5 tại Moscow, Nga sẽ đáp trả bằng đòn tấn công tên lửa nhằm vào trung tâm Kiev. Ông Zelensky trước đó cũng tuyên bố trực tiếp rằng UAV Ukraine có thể vươn tới Quảng trường Đỏ.

Sau những lời cảnh báo và đe dọa từ hai phía, hàng loạt tiếng nổ đã vang lên tại Kharkov, Cherkasy và thành phố Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát.

Hàng loạt tiếng nổ đã vang lên tại Kharkov, Cherkasy và thành phố Zaporizhzhia. Ảnh: Vox

Không chỉ vậy, thủ đô Kiev cũng ghi nhận các vụ nổ sau khi Ukraine đưa ra những tuyên bố cứng rắn nhằm vào Nga. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận hoang mang như: “Thế là kết thúc rồi”.

Ông Viktor Baranets, nhà quan sát quân sự của báo Komsomolskaya Pravda và là đại tá nghỉ hưu, cảnh báo rằng nếu Ukraine thực sự tìm cách phá hoại lễ kỷ niệm 9/5, đòn đáp trả của Nga sẽ tập trung vào “các trung tâm ra quyết định”. Theo ông, những mục tiêu có thể bao gồm Bộ Quốc phòng Ukraine, Bộ Tổng tham mưu, Quốc hội Ukraine và cả boong-ke của ông Zelensky.

Cùng lúc đó, Nga được cho là đã tiến hành 11 đợt tấn công chỉ trong một đêm nhằm vào tám khu vực của Ukraine, tập trung vào các mục tiêu hạ tầng trọng yếu thay vì các mục tiêu mang tính biểu tượng. Các nút hậu cần, kho chứa, cơ sở công nghiệp và đầu mối giao thông được cho là đã bị đánh trúng.

Ông Sergey Lebedev, điều phối viên của lực lượng ngầm thân Nga, cho biết các cuộc tập kích này nằm trong kế hoạch được chuẩn bị từ trước. Theo mô tả của phía Nga, Ukraine đang rơi vào tình trạng “địa ngục lửa”.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Bắc Kinh đã yêu cầu Ukraine nhanh chóng hoàn trả khoản nợ trị giá 30,8 tỷ nhân dân tệ.

Theo tờ Sohu, Trung Quốc hiện chưa muốn sử dụng các biện pháp gây sức ép mạnh như Mỹ, song giới phân tích nước này đã bắt đầu đưa ra cảnh báo về nguy cơ Ukraine rơi vào tình trạng vỡ nợ.

Theo dữ liệu được KP.RU dẫn lại, nếu chia đều tổng nợ công hiện tại, mỗi công dân Ukraine đang “gánh” khoảng 7.200 USD nợ công. Tính đến tháng 2/2026, tổng nợ quốc gia của Ukraine được cho là đã tăng lên 213,18 tỷ USD.

Trruyền thông Trung Quốc cũng đặc biệt chú ý tới động thái mới của Nga sau cuộc điện đàm giữa ông Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tờ Baijiahao cho biết ngay sau cuộc điện đàm, Điện Kremlin bất ngờ thông báo Nga và Trung Quốc đã thống nhất thời điểm cho chuyến thăm sắp tới của ông Putin tới Bắc Kinh. Thời gian cụ thể sẽ được công bố sau.

Theo đánh giá của phía Trung Quốc, động thái này cho thấy Moscow muốn chứng minh với Bắc Kinh sự chân thành trong quan hệ song phương, đồng thời phát đi thông điệp tới phương Tây rằng quan hệ đối tác Nga – Trung vẫn hết sức bền chặt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: WSJ

Mệnh lệnh lúc 0h ngày 8/5

Trong bối cảnh chiến sự tiếp tục leo thang, nợ công phình to và sức ép quốc tế ngày càng gia tăng, Moscow bất ngờ phát đi một tín hiệu khác khiến cả Kiev lẫn phương Tây phải chú ý.

Sau hàng loạt đòn tập kích và những cảnh báo cứng rắn nhằm vào Ukraine, Điện Kremlin tiếp tục đưa ra quyết định quan trọng liên quan tới lệnh ngừng bắn dịp 9/5 – thời điểm được xem là cực kỳ nhạy cảm với cả Nga và Ukraine.

Cụ thể, theo TST, đúng 0h ngày 8/5, toàn bộ lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) được lệnh ngừng bắn. Nga tuyên bố thực hiện lệnh đình chiến. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tất cả các cụm quân Nga tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tạm dừng hoạt động tác chiến từ ngày 8 đến 10/5 theo lệnh ngừng bắn đã được công bố.

Trong thời gian đình chiến, các đòn tấn công nhằm vào vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine cũng như các mục tiêu liên quan tới tổ hợp công nghiệp – quân sự trên lãnh thổ Ukraine sẽ tạm dừng lại.

Phía Nga tuyên bố nếu quân đội Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn hoặc tìm cách tấn công các khu dân cư, Moscow sẽ đáp trả tương xứng. Lệnh đình chiến được đưa ra nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng, đồng thời Nga kêu gọi Ukraine có động thái tương tự.

"Chúng tôi kêu gọi phía Ukraine làm theo ví dụ này" - Thông báo nhấn mạnh.

Quân đội Nga tại Ukraine nhận lệnh tạm dừng bắn từ 0h ngày 8/5. Ảnh: TST

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, trong trường hợp lệnh ngừng bắn bị vi phạm hoặc Ukraine tìm cách tấn công lãnh thổ Nga, lực lượng vũ trang Nga sẽ có phản ứng thích đáng. Theo tuyên bố từ phía Nga, nếu Kiev tìm cách phá hoại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moscow, quân đội Nga có thể tiến hành đòn tập kích tên lửa quy mô lớn nhằm vào trung tâm Kiev.

"Một lần nữa, chúng tôi cảnh báo dân thường tại Kiev và nhân viên các cơ quan ngoại giao nước ngoài cần rời khỏi thành phố" - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Trước đó, ngày 4/5, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã thông báo kế hoạch ngừng bắn trong các ngày 8–9/5 và bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ có phản ứng tương tự. Moscow nhấn mạnh rằng nếu có hành động nhằm phá hoại lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng, lực lượng Nga sẵn sàng tung đòn đáp trả nhằm vào Kiev.

Đáp lại, ông Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine có thể sử dụng UAV tấn công lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Moscow vào ngày 9/5, đồng thời nhấn mạnh Kiev không cần lệnh ngừng bắn trong dịp lễ này.

Một số nghị sĩ Duma Quốc gia Nga sau đó cáo buộc ông Zelensky "đi quá giới hạn" và cảnh báo sẽ có các đòn đáp trả nếu quân đội Ukraine tiến hành hành động khiêu khích.

Trong đêm 7/5, UAV Ukraine đã tấn công thành phố Dzhankoy tại Crimea. Người đứng đầu Crimea, ông Sergey Aksyonov, cho biết các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Theo thông tin được công bố, vụ việc khiến 5 người thiệt mạng.

Trả lời phỏng vấn báo aif.ru, Thiếu tướng Sergey Lipovoy nhận định, Kiev đang tìm cách tấn công các thành phố của Nga nhằm kích động phản ứng quân sự, sau đó cáo buộc Moscow vi phạm lệnh ngừng bắn. Ông cho rằng đây là một trong những mục tiêu chính của quân đội Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, để đáp trả các hành động khiêu khích, quân đội Nga đã tiến hành tập kích các mục tiêu quan trọng của chính quyền Kiev. Các đòn đánh chủ yếu nhằm vào xưởng lắp ráp và kho chứa UAV – nơi bị cho là chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào lãnh thổ Nga.

Theo số liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ tổng cộng 347 UAV trong đêm 7/5. Hơn 20 khu vực, bao gồm cả các vùng biển, đã trở thành mục tiêu của các đợt tấn công.