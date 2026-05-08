Chính quyền ông Donald Trump nhận thêm thất bại pháp lý về thuế quan

Theo Xuân Mai | 08-05-2026 - 15:40 PM | Tài chính quốc tế

Tòa án Tối cao Mỹ trước đó đã bác bỏ các mức thuế đối ứng do Tổng thống Donald Trump ban hành năm ngoái, áp dụng lên gần như mọi quốc gia.

Sau khi bị các doanh nghiệp nhỏ khởi kiện, một hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán của Tòa án Thương mại Quốc tế tại New York hôm 7-5 đã phán quyết mức thuế quan toàn cầu 10% của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump là bất hợp pháp.

Theo hãng tin AP, tòa án cho rằng ông Donald Trump đã vượt quá thẩm quyền áp thuế mà Quốc hội giao phó cho tổng thống theo luật định. Tòa phán quyết các mức thuế này là không hợp lệ và không được pháp luật cho phép.

Nếu chính phủ kháng cáo phán quyết, hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển lên Tòa án Phúc thẩm Liên bang Mỹ tại Washington và sau đó có khả năng lên đến Tòa án Tối cao.

Trọng tâm của vụ việc là các mức thuế quan tạm thời 10% trên toàn cầu mà chính quyền ông Donald Trump áp đặt.

Các mức thuế mới này, được ban hành theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, dự kiến hết hiệu lực vào ngày 24-7.

Phán quyết của tòa án đã trực tiếp ngăn chặn việc thu thuế đối với 3 nguyên đơn gồm bang Washington và hai doanh nghiệp là Công ty gia vị Burlap & Barrel cùng Công ty đồ chơi Basic Fun!.

Phán quyết trên đánh dấu thêm một bước lùi pháp lý nữa đối với chính quyền ông Donald Trump trong nỗ lực bảo vệ nền kinh tế Mỹ đằng sau bức tường thuế quan nhập khẩu.

Tòa án Tối cao hồi tháng 2 cũng đã bác bỏ các mức thuế đối ứng do Tổng thống Donald Trump ban hành năm ngoái, áp dụng lên gần như mọi quốc gia trên thế giới.

Năm ngoái, ông Donald Trump đã viện dẫn Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977 (IEEPA) để tuyên bố tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của quốc gia là một tình trạng khẩn cấp quốc gia, lấy đó làm lý do biện minh cho việc áp thuế sâu rộng trên phạm vi toàn cầu.

