Bất thường loạt lệnh bán khống dầu mỏ 7 tỷ USD liên tục xuất hiện trước tin nóng, thu lời hàng trăm triệu USD: Rò rỉ tin mật cho ‘bàn tay ngầm’ thao túng thị trường?

Đáng chú ý, các giao dịch này được thực hiện ngay trước những thông báo quan trọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chính sách đối với Iran. Theo các nhà giao dịch và chuyên gia thị trường, quy mô của các giao dịch này vượt xa con số 2,6 tỷ USD được báo cáo trước đó.

Sự việc này khiến chính quyền Mỹ phải đưa ra cảnh báo đối với đội ngũ nhân viên về việc cấm sử dụng thông tin nội bộ để trục lợi tài chính. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) và sàn giao dịch CME hiện đang tiến hành điều tra các giao dịch này.

Tuy nhiên, Reuters vẫn chưa thể xác định danh tính thực sự của những người đứng sau các lệnh đặt cược, cũng như nguồn gốc từ Mỹ hay nơi khác. Các vị thế bán khống này bao gồm hợp đồng tương lai dầu thô, dầu diesel và xăng trên hai sàn giao dịch lớn nhất nhì thế giới là Sàn giao dịch Liên lục địa (ICE) và Sàn giao dịch Hàng hóa Chicago (CME).

Các chuyên gia pháp lý và nhà lập pháp đang yêu cầu làm rõ liệu đây là sự trùng hợp hay có tình trạng rò rỉ thông tin mật.

Những dấu hiệu bất thường đầu tiên được phát hiện vào ngày 23/3. Các lệnh bán khống được thực hiện chỉ vài phút trước khi ông Trump tuyên bố hoãn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng điện của Iran, khiến giá dầu lao dốc.

Tình trạng tương tự lặp lại vào ngày 7/4 trước khi lệnh ngừng bắn được công bố, khiến giá dầu Brent trên sàn ICE giảm tới 15%. Các đợt bán khống tiếp tục xuất hiện vào ngày 17/4 và 21/4, cũng ngay trước những thông báo tích cực về việc mở lại eo biển Hormuz và gia hạn ngừng bắn.

Tính toán của Reuters cho thấy với quy mô đặt cược 7 tỷ USD, những người bán khống có thể đã thu lời hàng trăm triệu USD tùy vào thời điểm đặt lệnh. Chuyên gia kỳ cựu Adi Imsirovic nhận định các giao dịch này cho thấy người thực hiện có nguồn tin rất uy tín.

Số liệu chi tiết cho thấy vào ngày 23/3, chỉ trong vòng một phút từ 10:49 đến 10:50 theo giờ GMT, các nhà giao dịch đã đặt cược 1,35 tỷ USD vào 20.000 lô dầu thô Brent và WTI tương lai. Ngoài ra, họ còn rót thêm hàng trăm triệu USD vào các hợp đồng tương lai dầu diesel và xăng.

Tổng cộng, quy mô giao dịch trong một phút đó đạt 2,2 tỷ USD. Thông báo ngừng bắn ngày 23/3 của ông Trump sau đó đã khiến giá dầu thô tương lai giảm tới 15%, một trong những đợt giảm giá trong ngày lớn nhất từng được ghi nhận. Thông báo này cũng khiến giá xăng và dầu diesel tương lai giảm khoảng 12%.

Đến ngày 7/4, một lệnh bán trị giá 2,12 tỷ USD lại xuất hiện vào thời điểm thị trường thường im ắng. Vài phút sau, ông Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn hai tuần với Iran.

Ngày 17/4, lệnh bán khống hợp đồng tương lai dầu dầu Brent, WTI, dầu diesel và xăng trị giá gần 2 tỷ USD đã được thực hiện vào lúc 12:24-12:25 theo giờ GMT. Động thái này xảy ra vài phút trước khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố cửa biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại.

Đến ngày 21/4, khoảng 830 triệu USD giá trị hợp đồng dầu Brent và WTI đã được bán ra chỉ 15 phút trước khi ông Trump gia hạn lệnh ngừng bắn.

Các luật sư về tội phạm tài chính khẳng định những khối lượng giao dịch khổng lồ và bất thường như vậy chắc chắn không thể thoát khỏi sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý.

Theo Reuters