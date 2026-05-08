Suy yếu nhiều thứ nhưng riêng "quốc bảo" này của Nga vẫn vô đối toàn cầu: Lệnh trừng phạt cũng không cản nổi

Bên bờ sông Padma, một siêu dự án kéo dài qua nhiều thế hệ đang dần đi vào những công đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Kể từ những năm 1960, quốc gia mà ngày nay là Bangladesh đã nỗ lực hiện thực hóa kế hoạch xây dựng một hệ thống điện hạt nhân quy mô lớn tại ngôi làng Rooppur vốn dĩ yên bình. Sau hàng tỷ USD đổ vào, hàng nghìn tấn bê tông được trút xuống, cùng những lần trì hoãn, giấc mơ ấy cuối cùng cũng sắp trở thành hiện thực.

Các kỹ sư vận hành đã bắt đầu nạp nhiên liệu vào Nhà máy Điện hạt nhân Rooppur có công suất 2.400 megawatt và dự kiến sẽ đạt công suất tối đa vào năm 2027.

Dù Bangladesh đã tìm đến nhiều quốc gia trong nhiều năm qua để hiện thực hóa tham vọng hạt nhân, nhưng họ sẽ không thể thành công nếu thiếu đi cái tên đang thống trị thương mại điện hạt nhân toàn cầu: Nga.

"Đối với Rosatom, dự án này là một bước tiến quan trọng khác trong việc phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời thắt chặt quan hệ hữu nghị với các đối tác nước ngoài," ông Alexey Likhachev, Giám đốc tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia Nga Rosatom, khẳng định.

Nga đã trở thành "siêu cường điện hạt nhân" như thế nào?

Trỗi dậy từ tro tàn của Chiến tranh Lạnh và bóng đen của thảm họa Chernobyl, Nga đã vươn mình trở thành nhà xuất khẩu lò phản ứng hạt nhân hàng đầu thế giới.

Quốc gia này hiện đang xây dựng các lò phản ứng tại Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập, Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary và Kazakhstan, cùng với hàng chục thỏa thuận chiến lược đã ký kết trải dài từ Morocco đến Manila.

Tập đoàn nhà nước khổng lồ Rosatom chiếm lĩnh thị trường nhờ sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ chính phủ, sự cạnh tranh yếu ớt từ các đối thủ và khả năng kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng. Ngày nay, Rosatom và các công ty con có thể xử lý gần như mọi khía cạnh của năng lượng hạt nhân, từ khai thác và làm giàu uranium, thiết kế và vận hành lò phản ứng, cho đến việc tháo dỡ và xử lý chất thải hạt nhân.

Theo ông Marco Siddi từ Viện Quan hệ Quốc tế Phần Lan, khả năng trở thành một "cửa hàng dịch vụ trọn gói" đã tạo nên lợi thế cạnh tranh cực lớn cho Nga.

"Nga áp dụng mô hình xây dựng, sở hữu và vận hành", ông nói. "Trong một số trường hợp, nhân sự của chính Rosatom sẽ trực tiếp vận hành các nhà máy. Đối với một quốc gia chưa có ngành hạt nhân nội tại, việc đào tạo nhân lực để có thể tự chủ là không hề dễ dàng. Vì vậy, nhập khẩu trọn gói mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều."

Đối với các quốc gia đang vật lộn với tình trạng thiếu điện, muốn cắt giảm khí thải carbon hoặc cần phát triển kinh tế, các dự án của Nga giống như một "cứu cánh".

Thời gian xây dựng kéo dài, các hợp đồng cung cấp nhiên liệu và các yêu cầu kỹ thuật đặc thù đã gắn kết các quốc gia với Nga qua nhiều thế hệ.

Nga cần đối tác, không chỉ là khách hàng

Sự phụ thuộc về mặt vận hành này còn được củng cố bởi việc Nga sẵn sàng tài trợ cho các dự án bằng những khoản vay khổng lồ với lãi suất ưu đãi. Các khoản vay từ Nga đã chi trả khoảng 90% trong số 13 tỷ USD cần thiết để xây dựng nhà máy hạt nhân của Bangladesh, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ cũng vừa nhận thêm 9 tỷ USD để hoàn thiện các lò phản ứng mới.

Theo ông Tony Irwin, phó giáo sư danh dự tại Đại học Quốc gia Australia, các gói tài chính "cực kỳ hào phóng" này là lý do khiến Nga trở thành "nhà xuất khẩu công nghệ hạt nhân thành công nhất trên toàn thế giới" .

"Hoa Kỳ không cung cấp các gói tài trợ xuất khẩu tương tự, Pháp hay Hàn Quốc cũng vậy," ông cho biết. "Đó là một gói tài chính ưu đãi, lãi suất thấp, nó khiến bạn gắn chặt với Nga trong một thời gian rất dài."

Đối với người Nga, sự đầu tư này hoàn toàn xứng đáng. "Điều đó mang lại tiền bạc, củng cố vị thế và khẳng định Nga là nhà sản xuất, cung cấp thiết bị tiên tiến hàng đầu," ông Irwin nhận định.

Đối với các quốc gia tiếp nhận công nghệ Nga, cái họ nhận được thường không chỉ dừng lại ở điện năng. Một thỏa thuận năm 2018 về việc xây dựng 4 nhà máy hạt nhân tại Trung Quốc đã được ký kết trong bối cảnh hai bên thảo luận về việc thắt chặt hợp tác chiến lược. Bangladesh cũng đã đạt được một thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá hàng tỷ USD khi "mở cửa" cho nhà máy hạt nhân của Nga.

Ông Ben Zala, giảng viên cao cấp về quan hệ quốc tế tại Đại học Monash, cho biết Nga thường "lồng ghép một thỏa thuận hạt nhân vào một thỏa thuận chiến lược rộng lớn hơn nhiều" .

"Nga luôn tìm kiếm không chỉ khách hàng mà còn là đối tác," ông nói. "Và khi càng trở nên bị cô lập, đặc biệt là với Tây Âu sau cuộc xung đột tại Ukraine, Nga càng phải đa dạng hóa các mối quan hệ của mình."

Hạt nhân "miễn nhiễm" với các lệnh trừng phạt

Xung đột Ukraine đã kích hoạt một làn sóng trừng phạt từ phương Tây nhằm vào các ngành công nghiệp chủ chốt, bao gồm xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt. Tuy nhiên, Giáo sư Siddi cho biết ngành hạt nhân phần lớn đã được "tha bổng".

Nguyên nhân là do doanh thu từ ngành này nhỏ hơn nhiều, và quan trọng hơn, "phương Tây không có nhiều lựa chọn thay thế, đặc biệt là trong việc cung cấp uranium đã được làm giàu" .

Dù các quốc gia như Mỹ đã cố gắng giảm bớt sự phụ thuộc vào nhiên liệu của Nga, hay Phần Lan thậm chí đã hủy bỏ thỏa thuận xây dựng các lò phản ứng của Nga, nhưng cuộc chiến tại Ukraine vẫn không thể đặt dấu chấm hết cho ngành công nghiệp này. Hungary vẫn đang thúc đẩy các dự án lò phản ứng với Nga, trong khi châu Á vẫn đang khao khát phát triển hạt nhân.

Từ năm 2012 đến 2022, hơn 80% công suất điện hạt nhân mới được tạo ra đến từ châu Á, phần lớn nhờ các dự án tại Trung Quốc. Nga cũng đang tìm kiếm những cơ hội mới tại các quốc gia Đông Nam Á như Indonesia.

Giáo sư Siddi nhận định phần lớn sự quan tâm đến công nghệ hạt nhân Nga đến từ "các quốc gia không tham gia vào cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây" . Sự quan tâm này xuất phát từ nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, mục tiêu giảm phát thải carbon và thực tế là không có nhiều nhà cung cấp công nghệ hạt nhân trên thị trường. "Ở khía cạnh nào đó, Nga cũng đang gặp may," ông nói.

Chuyện gì đang xảy ra với phương Tây?

Chi phí vốn cao và yêu cầu đầu tư dài hạn của năng lượng hạt nhân thường mang lại lợi thế cho các doanh nghiệp được nhà nước hỗ trợ. Nhưng Giáo sư Siddi cho biết việc thuyết phục nguồn vốn công tại các quốc gia như Pháp đang trở nên khó khăn hơn.

"Phương Tây đã mất dần vị thế," ông nhận định. "Suy cho cùng, hạt nhân quá đắt đỏ đối với thị trường phương Tây, và hiện tại chúng ta đang sống trong thời đại mà năng lượng tái tạo rẻ hơn và triển khai nhanh hơn nhiều."

Hoa Kỳ đang cố gắng vực dậy ngành điện hạt nhân của mình, với việc Tổng thống Donald Trump mong muốn có 10 lò phản ứng mới được xây dựng vào năm 2030. Tuy nhiên, hàng loạt dự án đình đám tại châu Âu đã bị sa lầy trong sự chậm trễ và đội vốn.

Nhà máy điện hạt nhân mới đầu tiên của Phần Lan sau hơn bốn thập kỷ, Olkiluoto-3, đã khai trương muộn hơn 10 năm và tốn kém gần gấp bốn lần so với dự toán ban đầu. Nhà máy Hinkley Point C đang được xây dựng tại Anh dự kiến sẽ tiêu tốn 35 tỷ bảng Anh, gần gấp đôi con số ước tính ban đầu, và thời gian khánh thành đã bị lùi sang năm 2030.

Dù các dự án của Nga không phải không có lúc chậm trễ hay đội vốn, nhưng chúng đi kèm với các gói tài chính hào phóng và ít điều kiện ràng buộc hơn.

Dù một số nhà phân tích lo ngại về sự thống trị của Nga trong lĩnh vực điện hạt nhân, nhưng chiến lược này không phải là mới. Sau khi Mỹ ném bom hạt nhân xuống Hiroshima và Nagasaki, chính quyền nước này cũng từng chia sẻ công nghệ hạt nhân phi quân sự với các quốc gia khác để xây dựng tầm ảnh hưởng và cải thiện hình ảnh của công nghệ hạt nhân.

"Đây là cách các cường quốc tận dụng các ngành công nghiệp xuất khẩu của mình. Họ tìm kiếm những con đường để tạo ra các mối quan hệ đối tác lâu dài, sâu rộng hơn. Đó là một phần chiến lược của Nga, nhưng cũng là điều mà người Mỹ, người Trung Quốc hay người Ấn Độ vẫn đang làm," Tiến sĩ Zala kết luận.