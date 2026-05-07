Lần đầu tiên, tàu chở dầu của Trung Quốc bị tấn công tại eo biển Hormuz, 'đặc quyền' Iran dành cho Bắc Kinh không còn?

Một tàu chở dầu của Trung Quốc đã bị tấn công tại eo biển Hormuz. Đây là sự cố đầu tiên liên quan đến tàu bè Trung Quốc kể từ khi tuyến hàng hải huyết mạch này bị đóng cửa vào cuối tháng 2.﻿

Hãng tin Caixin Global (Trung Quốc) dẫn thông báo từ công ty vận tải CMA CGM cho biết tàu San Antonio đã bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz vào ngày 5/5, khiến tàu bị hư hại và thuỷ thủ đoàn bị thương.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang triển khai hàng loạt cuộc tấn công nhắm vào tàu thương mại của nhiều quốc gia. Hoạt động vận tải qua eo biển đã hoàn toàn tê liệt sau nỗ lực hộ tống tàu bè ngắn ngủi của quân đội Mỹ. Động thái của Mỹ được cho là đã châm ngòi cho làn sóng tấn công nhắm vào các tàu hàng.

Đáng chú ý, vụ tấn công tàu Trung Quốc cho thấy sự thay đổi lớn trong thái độ của Tehran. Trước đó, nhiều báo cáo cho rằng Iran chỉ cho phép tàu thuyền Trung Quốc đi qua eo biển nhờ lập trường ủng hộ của Bắc Kinh đối với Tehran. Tuy nhiên, đặc quyền này dường như đã chấm dứt.

Hiện chưa bên nào tuyên bố trách nhiệm trong vụ tấn công tàu hàng Trung Quốc.

Không chỉ tàu Trung Quốc, nhiều hãng vận tải lớn khác cũng trở thành mục tiêu. Hãng tàu CMA CGM (Pháp) xác nhận tàu container San Antonio bị tấn công hôm thứ Ba (5/5), khiến nhiều thành viên thủy thủ đoàn bị thương và tàu bị hư hại nặng. Tàu HMM Namu (Hàn Quốc) gặp sự cố cháy nổ hôm thứ Hai (4/5) khi đang chở 24 thuyền viên. Iran hiện bác bỏ mọi trách nhiệm liên quan đến vụ việc này.

Eo biển Hormuz đã bị phong tỏa phần lớn kể từ ngày 28/2, sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích chống lại Iran.

Trước xung đột, Hormuz chiếm 20% lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển của thế giới và 20 % lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Khoảng 1.600 con tàu hiện đang bị mắc kẹt tại đây.

Đối với Trung Quốc, eo biển này là huyết mạch quan trọng khi chiếm tới 40% lượng dầu và 30% LNG nhập khẩu của quốc gia này. Hàng chục tàu Trung Quốc hiện vẫn đang bị kẹt tại vịnh Ba Tư kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu. Trước đó, Bắc Kinh từng chỉ trích việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran là "hành động nguy hiểm và vô trách nhiệm", làm xói mòn lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh nhạy cảm, khi Mỹ và Iran được cho là đang tiến gần đến một biên bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột.