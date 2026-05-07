Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vừa rời OPEC, ‘ông trùm’ dầu mỏ chốt bán ngay 20 triệu thùng dầu cho một nước đồng minh của Mỹ, không cần vận chuyển qua eo biển Hormuz

Y Vân | 07-05-2026 - 14:30 PM | Tài chính quốc tế

Nguồn cung bổ sung có thể đáp ứng nhu cầu dầu của nước này trong 8-9 ngày.

Nhật Bản đã quyết định mua thêm 20 triệu thùng dầu thô từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trong bối cảnh Tokyo tiếp tục tìm kiếm các nguồn cung thay thế vì eo biển Hormuz bị đóng cửa.

Nikkei đưa tin thỏa thuận được hoàn tất sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Ryosei Akazawa, với Bộ trưởng Công nghiệp UAE tại Abu Dhabi vào thứ Ba (6/5). Sau cuộc gặp, ông Akazawa nói với báo giới rằng ông đã đề nghị UAE tăng nguồn cung dầu cho Nhật Bản.

Khoảng 40% lượng dầu thô nhập khẩu của Nhật Bản đến từ UAE. Quốc gia Trung Đông này vừa rời khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vào tuần trước và dự kiến sẽ tăng dần sản lượng dầu. Điều này có thể dẫn đến sự hợp tác sâu rộng hơn với Nhật Bản trong lĩnh vực năng lượng.

Theo báo cáo của Bộ Kinh tế Nhật Bản, năm 2025, Nhật Bản tiêu thụ 2,36 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Như vậy, 20 triệu thùng dầu bổ sung từ UAE có thể đáp ứng nhu cầu trong 8 – 9 ngày.

Cảng Fujairah trên bờ biển phía đông của UAE nằm trên Vịnh Oman, cho phép xuất khẩu dầu thô mà không cần đi qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, sự ổn định trong khu vực vẫn là yếu tố then chốt để sử dụng tuyến đường thay thế. Theo chính quyền UAE, các cơ sở dầu mỏ ở Fujairah đã bị máy bay không người lái của Iran tấn công hôm thứ Hai (5/5).

Nhật Bản phụ thuộc vào hơn 90% nguồn cung dầu thô từ Trung Đông. Do xung đột kéo dài, nước này đã tăng cường tiếp cận các nhà sản xuất dầu khác để đảm bảo nguồn cung. Tháng trước, Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận mua 1 triệu thùng dầu thô từ Mexico.

Chính phủ cho biết khoảng 60% lượng dầu mà Nhật Bản cần trong tháng này có thể được cung cấp không qua eo biển Hormuz. Phần còn lại 40% sẽ được giải phóng từ các kho dự trữ trong nước.

Theo Nikkei﻿

Mỹ – Iran giao tranh, một quốc gia Trung Đông 'chịu trận': Lần đầu tiên sau 35 năm, không xuất khẩu nổi một thùng dầu nào

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quốc gia láng giềng vừa bất ngờ trả 9kg vàng cùng lô tiền mặt tổng trị giá 82 triệu USD, Ukraine đón tin vui kép, ông Zelensky ngay lập tức lên tiếng cảm ơn

Quốc gia láng giềng vừa bất ngờ trả 9kg vàng cùng lô tiền mặt tổng trị giá 82 triệu USD, Ukraine đón tin vui kép, ông Zelensky ngay lập tức lên tiếng cảm ơn Nổi bật

Phi đô la hoá nhân rộng, tân binh BRICS bắt tay Trung Quốc nối mạng lưới thanh toán xuyên biên giới, thách thức SWIFT của phương Tây

Phi đô la hoá nhân rộng, tân binh BRICS bắt tay Trung Quốc nối mạng lưới thanh toán xuyên biên giới, thách thức SWIFT của phương Tây Nổi bật

Vốn vay từ Trung Quốc chiếm gần 1/3 nợ nước ngoài, Campuchia đã trả nợ cho Bắc Kinh bao nhiêu trong năm 2025?

Vốn vay từ Trung Quốc chiếm gần 1/3 nợ nước ngoài, Campuchia đã trả nợ cho Bắc Kinh bao nhiêu trong năm 2025?

14:12 , 07/05/2026
Áp lực bất ổn dồn dập, Campuchia vừa phải tự hạ dự báo tăng trưởng

Áp lực bất ổn dồn dập, Campuchia vừa phải tự hạ dự báo tăng trưởng

13:42 , 07/05/2026
Điều gì khiến chim không dám đậu lên mái nhà ở Tử Cấm Thành?

Điều gì khiến chim không dám đậu lên mái nhà ở Tử Cấm Thành?

13:18 , 07/05/2026
Bill Gates đã đúng: Đã đến lúc bắt AI phải trả thuế cho sự biến mất của hàng triệu việc làm

Bill Gates đã đúng: Đã đến lúc bắt AI phải trả thuế cho sự biến mất của hàng triệu việc làm

12:34 , 07/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên