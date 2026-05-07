Áp lực bất ổn dồn dập, Campuchia vừa phải tự hạ dự báo tăng trưởng

Chính phủ Campuchia đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 xuống còn 4,2% , thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 5% đưa ra trước đó. Thông tin được công bố trong khuôn khổ báo cáo Khung tài chính công trung hạn giai đoạn 2027–2029 (MTFF 2027–2029) do Chính phủ Hoàng gia Campuchia ban hành, theo Khmer Times.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết nguyên nhân chính dẫn đến việc hạ dự báo là do giá dầu và khí đốt tăng mạnh bởi bất ổn tại Trung Đông, cùng với căng thẳng biên giới với Thái Lan . Ông cho biết chi phí năng lượng leo thang đã tạo áp lực lạm phát, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến quỹ đạo tăng trưởng của nền kinh tế Campuchia, Xinhua News nêu.

Dù vậy, Chính phủ Campuchia vẫn giữ quan điểm tương đối tích cực về trung hạn. Báo cáo MTFF dự báo tăng trưởng có thể phục hồi lên khoảng 5% vào năm 2027, đồng thời duy trì mức trung bình khoảng 5,5% trong giai đoạn 2028–2029.

Nền kinh tế Campuchia hiện vẫn phụ thuộc lớn vào các ngành xuất khẩu chủ lực như may mặc, giày dép và hàng du lịch, bên cạnh du lịch, nông nghiệp, bất động sản và xây dựng. Chính phủ cảnh báo rằng nếu bất ổn toàn cầu kéo dài, đặc biệt là biến động năng lượng và thương mại quốc tế, các lĩnh vực này có thể tiếp tục chịu tác động tiêu cực.

Áp lực lớn nhất hiện nay đến từ năng lượng. Campuchia là quốc gia phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu nhập khẩu, do đó biến động giá dầu thế giới nhanh chóng tác động tới giá vận tải, logistics và chi phí sinh hoạt. Theo Khmer Times, giá xăng dầu bán lẻ tại Campuchia đã liên tục được điều chỉnh tăng trong các đợt gần đây, trong khi Chính phủ phải duy trì nhiều biện pháp hỗ trợ như giảm thuế và trợ giá nhằm hạn chế tác động tới người dân và doanh nghiệp.

Bối cảnh này khiến chính sách tài khóa của Campuchia trở nên thận trọng hơn. Khung MTFF 2027–2029 được xây dựng nhằm tăng cường khả năng chống chịu tài khóa trong trung hạn, đồng thời bảo đảm nguồn lực cho các chương trình phát triển kinh tế – xã hội. Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ các ngành xuất khẩu chủ lực.

Một yếu tố đáng chú ý khác là sự phụ thuộc của nền kinh tế Campuchia vào môi trường bên ngoài. Các ngành may mặc và du lịch – vốn đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng và việc làm – chịu ảnh hưởng mạnh từ nhu cầu quốc tế. Khi kinh tế toàn cầu tăng chậm và giá năng lượng tăng cao, khả năng phục hồi của các lĩnh vực này cũng bị hạn chế.

Tuy nhiên, việc Chính phủ vẫn duy trì mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong các năm tiếp theo cho thấy Phnom Penh tiếp tục kỳ vọng vào khả năng phục hồi của nền kinh tế sau giai đoạn biến động hiện nay. Các lĩnh vực như xây dựng, du lịch và xuất khẩu được xem là động lực chính cho giai đoạn trung hạn nếu môi trường quốc tế ổn định trở lại.