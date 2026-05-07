Angelina Jolie phản đòn Brad Pitt

Thắng lợi mới của Jolie

Angelina Jolie vừa giành thắng lợi quan trọng trong cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm với chồng cũ liên quan đến nhà máy rượu vang Château Miraval tại Pháp, khối tài sản được định giá khoảng 164-184 triệu USD.

Theo các tài liệu pháp lý được truyền thông Mỹ tiếp cận, Thẩm phán Cindy Pánuco của Tòa án Tối cao quận Los Angeles ra phán quyết rằng Jolie không phải giao nộp 22 email trao đổi với đội ngũ luật sư của mình cho Brad Pitt. Đây là những tài liệu mà phía Pitt trước đó yêu cầu được tiếp cận trong quá trình tranh tụng.

Tòa phúc thẩm cho rằng các email nói trên có chứa nội dung liên quan đến chiến lược pháp lý giữa Jolie và luật sư, do đó thuộc diện thông tin được bảo mật và không thể bị buộc công khai cho bên đối lập.

Vụ tranh chấp tài sản giữa Brad Pitt và Angelina Jolie kéo dài nhiều năm sau khi cả hai ly hôn.

Luật sư của Jolie, Paul Murphy, gọi đây là “chiến thắng quan trọng” đối với nữ diễn viên Maleficent . Trong tuyên bố gửi truyền thông, ông Murphy cho biết phía Brad Pitt “hoàn toàn vượt quá giới hạn” khi tìm cách tiếp cận các tài liệu được bảo mật.

“Ban đầu ông Pitt yêu cầu tới 126 tài liệu mật. Sau đó họ thu hẹp xuống còn 22 tài liệu. Và giờ thì họ không nhận được gì cả, con số là 0”, luật sư của Jolie nói.

Ông Murphy đồng thời cho rằng động thái pháp lý này phản ánh “thói quen muốn kiểm soát mọi thứ liên quan đến Angelina” của Brad Pitt, bao gồm cả việc kiểm soát liên lạc giữa cô với luật sư riêng.

“Chúng tôi rất hài lòng khi cả Tòa phúc thẩm lẫn Tòa sơ thẩm cuối cùng đã chấm dứt vấn đề này”, luật sư của Jolie nhấn mạnh.

Cuộc chiến không khoan nhượng

Nguồn tin thân cận với Brad Pitt đưa ra góc nhìn trái ngược khi trao đổi với TMZ . Những gì phía Jolie đạt được chỉ là “quyết định tạm thời” giúp họ giữ kín các thông tin liên quan đến ý định thực sự của nữ diễn viên trước tòa.

Brad Pitt cũng nhận được kết quả thuận lợi trong cùng đợt xét xử. Thẩm phán bác đề nghị của Angelina Jolie yêu cầu xử phạt đội ngũ luật sư của Pitt số tiền 34.000 USD vì cho rằng họ lạm dụng thủ tục tố tụng để truy cập email riêng tư. Tòa cho rằng việc áp dụng hình phạt là “không cần thiết”.

Cuộc chiến pháp lý quanh Château Miraval kéo dài suốt bốn năm qua và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Tranh chấp mới nhất diễn ra lúc hai bên tiếp tục bất đồng về thời điểm mở phiên xét xử chính thức.

Angelina Jolie muốn phiên tòa được tổ chức vào tháng 9/2027, trong khi Brad Pitt đề nghị đẩy sớm lên tháng 4 cùng năm. Theo nữ diễn viên Lara Croft: Tomb Raider, việc trì hoãn thêm 5 tháng sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể đến vụ việc.

Brad Pitt cho rằng thời gian là yếu tố quan trọng bởi nhiều nhân chứng liên quan đã lớn tuổi, thậm chí một người đã qua đời. Nam diễn viên Fight Club cho biết cuộc chiến pháp lý kéo dài khiến ông mất đi nhiều năm “không thể tận hưởng cuộc sống yên bình tại ngôi nhà của mình ở Pháp”.

Một nguồn tin thân cận với Pitt nói với Daily Mail rằng việc tiếp tục trì hoãn phiên tòa là “điều đáng buồn”, đồng thời cho rằng đây chỉ là chiến thuật kéo dài thay vì giải quyết dứt điểm vụ việc.

Điền trang ở Pháp đẩy Jolie-Pitt vào cuộc chiến không hồi kết.

Trong các hồ sơ pháp lý trước đó, Brad Pitt viện dẫn vấn đề lịch trình liên quan đến các ngày lễ lớn của người Do Thái để đề nghị thay đổi thời gian xét xử. Angelina Jolie phản bác rằng Pitt không cung cấp cụ thể thành viên nào trong đội ngũ luật sư của mình bị ảnh hưởng bởi các nghi lễ tôn giáo.

Theo TMZ , tòa án chốt mốc 1/2/2027 cho một số thủ tục tiếp theo của vụ kiện, đồng nghĩa Brad Pitt phải nhượng bộ khoảng hai tháng so với đề xuất ban đầu của mình.

Nguồn cơn tranh chấp bắt đầu từ năm 2022, khi Brad Pitt đệ đơn kiện Angelina Jolie vì bán phần sở hữu của cô tại Château Miraval cho tỷ phú người Nga Yuri Shefler mà không có sự đồng thuận từ phía anh.

Pitt cho rằng giữa hai người từng tồn tại thỏa thuận không bán cổ phần cho bên thứ ba nếu chưa được đối phương chấp thuận. Trong khi đó, Angelina Jolie khẳng định cô không cần sự cho phép của chồng cũ để thực hiện thương vụ chuyển nhượng nhà máy rượu vang tại Correns, Pháp.

Château Miraval không chỉ là tài sản kinh doanh mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với cặp sao từng được mệnh danh “Brangelina”. Đây là nơi họ tổ chức hôn lễ vào năm 2014 sau gần một thập kỷ gắn bó.

Angelina Jolie và Brad Pitt bắt đầu hẹn hò sau khi hợp tác trong phim Mr. & Mrs. Smith năm 2005. Hai người chia tay năm 2016 sau 12 năm bên nhau và hai năm kết hôn.

Cặp sao có sáu người con gồm Maddox, Pax, Zahara, Shiloh và cặp song sinh Knox - Vivienne. Sau nhiều năm tranh chấp liên quan đến quyền nuôi con, tài sản và các vấn đề kinh doanh, thủ tục ly hôn của họ mới chính thức hoàn tất vào tháng 12/2024.