Giá vàng tăng mạnh nhất hơn 1 tháng, chuyên gia cảnh báo: Tin tức có thể đảo chiều

Giá vàng đã tăng 3% trong ngày 6/5 khi các nhà giao dịch lạc quan về một thoả thuận chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran. Đây là ngày tăng mạnh nhất kể từ cuối tháng 3 đến nay. Hiện giá vàng giao dịch quanh mức 4.690 USD/ounce.

Trong khi đó, giá dầu giảm mạnh, gây áp lực lên lợi suất trái phiếu. Đồng USD giảm xuống bằng mức trước khi chiến sự xảy ra, tạo lợi thế cho vàng vốn là tài sản không sinh lãi.

Theo nguồn thạo tin, Iran đang xem xét một đề xuất mới từ Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 10 tuần. Trung Quốc cũng đã lên tiếng ủng hộ việc chấm dứt chiến sự.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần ra thông báo rằng đôi bên sắp đạt được một thoả thuận. Đăng tải trên mạng xã hội ngày 6/5, ông cho biết Mỹ sẽ chấm dứt chiến dịch quân sự và dỡ bỏ lệnh phong toả eo biển Hormuz với điều kiện Iran đồng ý nhượng bộ những gì đã được thoả thuận.

Chiến lược gia Ryan McKay của TD Securities cho biết tin tức về một thoả thuận hoà bình đã đẩy giá các kim loại quý và kim loại cơ bản tăng cao. Tuy nhiên, ông lưu ý: “Chúng tôi cảnh báo rằng những tin tức này vẫn rất dễ đảo chiều, vì các yêu cầu của Mỹ và Iran dường như không thay đổi so với đề xuất trước đó”.

Trong khi thị trường đang hy vọng, Chủ tịch Austan Goolsbee của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh Chicago và Chủ tịch Alberto Musalem của Fed chi nhánh St. Louis cảnh báo lạm phát vẫn đang ở mức cao hơn mục tiêu 2%.

Giá vàng đã giảm khoảng 11% kể từ khi xung đột nổ ra. Nguyên nhân từ việc eo biển Hormuz bị phong toả và cú sốc giá năng lượng dẫn đến lo ngại lạm phát tăng cao. Từ đó, khả năng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Giá vàng giao ngay ổn định ở mức 4.690,49 USD/ounce sáng ngày 7/5 tại Singapore. Giá bạc dường như không đổi, giữ ở mức 77,27 USD sau khi tăng 6,2% hôm trước.

