Chứng khoán Nhật Bản lập đỉnh chưa từng có, theo đà tăng kỷ lục của Phố Wall

Anh Dũng | 07-05-2026 - 09:06 AM | Tài chính quốc tế

Chứng khoán Nhật Bản tăng hơn 4%, lần đầu tiên chạm mốc 62.000 điểm, trong bối cảnh thị trường châu Á – Thái Bình Dương phục hồi mặc cho căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

Tình hình chiến sự trở thên căng thẳng khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo rằng Iran sẽ bị ném bom ở mức độ nghiêm trọng hơn nhiều nếu nước này không đồng ý với một thoả thuận hoà bình.

Chỉ số Nikkei 225 tăng 4,18%, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu cơ bản, công nghệ và tài chính. Trong đó, cổ phiếu Softbank tăng vọt hơn 10%. Chỉ số Topix tăng 1,91%.

Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,9%.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,17%. Trong phiên giao dịch hôm trước, chỉ số này cũng đã vượt đỉnh 7.000 điểm. Trong khi đó, chỉ số Kosdaq dành cho các công ty vốn hóa nhỏ giảm 0,4%.

Hợp đồng tương lai chỉ số Hang Seng ở mức 26.423 điểm, nhích nhẹ so với mức chốt phiên trước là 26.213,78.

Chứng khoán Mỹ đã tăng điểm sau những diễn biến ở Trung Đông.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,46% lên 7.365,12 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng nhẹ 2,02% và chốt phiên ở mức 25.838,94 điểm. Cả hai chỉ số đều đạt mức cao kỷ lục. Chỉ số Dow Jones tăng 612,34 điểm, tương đương 1,24%, chốt phiên ở mức 49.910,59 điểm.

Theo CNBC

Anh Dũng

