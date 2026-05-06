Đứng giữa Bắc Kinh, Ngoại trưởng Iran tuyên bố điều quan trọng để đạt thỏa thuận hòa bình với Mỹ

Hồng Duy | 06-05-2026 - 15:22 PM | Tài chính quốc tế

Đó là một thỏa thuận phải công bằng và toàn diện.

Chia sẻ với báo giới sau cuộc gặp với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ làm hết sức để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong các cuộc đàm phán. Chúng tôi chỉ chấp nhận một thỏa thuận công bằng và toàn diện”.

Ngoại trưởng Iran hiện đang công du Trung Quốc theo lời mời của Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên ông Araqchi đến Trung Quốc kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran nổ ra. Cuộc gặp này diễn ra chỉ vài ngày trước chuyến công du đã được lên kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc.

Tại Bắc Kinh, ông Araqchi không đề cập tới việc Tổng thống Trump vừa tạm dừng chiến dịch hộ tống tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz, vốn chỉ được ra một ngày trước đó. Trong tuyên bố của mình, ông Trump cũng khẳng định lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn có hiệu lực.

Eo biển Hormuz đã bị đóng cửa gần như hoàn toàn kể từ khi xung đột nổ ra hôm 28/2. Đây là nơi khoảng 20% dầu mỏ và khí đốt toàn cầu đi qua, gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Xung đột đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, không chỉ ở Iran mà còn lan tới Lebanon và nhiều quốc gia vùng Vịnh khác. Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) cho biết ngay cả khi xung đột kết thúc ngay lập tức, vẫn cần tới 3-4 tháng để giải quyết hậu quả.

Cuộc xung đột cũng đang gây áp lực lên Chính quyền ông Trump khi chỉ còn vài tháng là tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. Dù hưởng lợi từ xuất khẩu dầu nhưng giá xăng tại Mỹ vẫn tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp tới túi tiền cử tri.

Tham khảo: Reuters﻿

Hồng Duy

Nhịp sống Thị trường

