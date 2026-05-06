Tàu chở gần 300.000 thùng dầu Nga đang đi thẳng đến Cuba bất ngờ bị mắc kẹt giữa biển

Tàu Universal của Nga.

Một tàu chở nhiên liệu của Nga đang trên đường tới Cuba đã bất ngờ mắc kẹt ngoài khơi, giáng thêm một đòn mới vào quốc đảo Caribe vốn đang trải qua cuộc khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ.

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải, tàu Universal treo cờ Nga đã trôi dạt giữa đại dương từ giữa tháng 4, sau khi dừng hành trình khởi đầu từ Nga tới Cuba.

Theo công ty phân tích hàng hải Vortexa, tàu Universal đang chở gần 270.000 thùng dầu diesel cho Cuba. Tuy nhiên, khả năng con tàu này cập cảng vẫn chưa chắc chắn, bởi nhiều tàu chở dầu trước đó đã đổi hướng giữa đường để tránh nguy cơ bị hải quân Mỹ chặn giữ trong bối cảnh Washington siết gần như toàn bộ nguồn cung năng lượng tới Havana.

Tình thế của Cuba hiện đặc biệt khó khăn. Trong năm nay, mới chỉ có 1 tàu dầu Nga giao hàng thành công cho đảo quốc này, là tàu Anatoly Kolodkin, sau khi được chính quyền Mỹ tạm cho phép cập cảng vì lý do nhân đạo. Tàu này đã dỡ khoảng 700.000 thùng dầu thô Urals tại vịnh Matanzas vào cuối tháng 3. Đây là chuyến giao dầu lớn đầu tiên tới Cuba sau khoảng 3 tháng gián đoạn nguồn cung.

Như vậy, tính đến nay, Nga mới thực tế đưa được khoảng 700.000 thùng dầu tới Cuba trong năm nay. Nếu Universal cũng cập bến thành công, tổng lượng nhiên liệu Nga chuyển tới Cuba từ đầu năm sẽ tăng lên gần 970.000 thùng, gồm dầu thô và diesel.

Đây vẫn là con số khá hạn chế nếu so với nhu cầu của Cuba, bởi một báo cáo của Reuters cho biết riêng lô 700.000 thùng từ tàu Anatoly Kolodkin cũng chỉ đủ giúp Cuba cầm cự trong khoảng 7 đến 10 ngày theo mức tiêu thụ gần đây.

Khủng hoảng nhiên liệu của Cuba trở nên nghiêm trọng hơn sau khi Mỹ chặn nguồn dầu từ Venezuela và Mexico, khiến hệ thống điện của nước này liên tục rơi vào tình trạng quá tải, mất điện trên diện rộng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục hỗ trợ dầu cho Cuba, nhưng chưa công bố cụ thể lịch trình các chuyến hàng tiếp theo.

Trong lúc chờ dầu nhập khẩu, chính phủ Cuba đang cố tăng sản lượng nội địa. Công ty dầu khí nhà nước Cuba mới đây cho biết đã thay thế thiết bị tại hai trong số những giếng dầu lớn nhất nước này, với mục tiêu nâng sản lượng thêm 30%.

Dù vậy, nỗ lực trong nước khó có thể nhanh chóng bù đắp phần thiếu hụt do Cuba hiện chỉ tự sản xuất được chưa đến một phần ba nhu cầu dầu.

Theo MSN﻿