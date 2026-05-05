Phát hiện xe tải Trung Quốc 250 tấn, có thể đi theo chiều ngang, di chuyển 24/7 không phát ra tiếng động, âm thầm khai thác kho báu lớn

Trung Quốc vừa giới thiệu một mẫu xe tải khai mỏ không người lái cỡ lớn có khả năng di chuyển ngang và xoay tại chỗ. Mẫu xe mang tên Shuanglin K7 được công bố tại Thượng Hải ngày 18/4, do Tập đoàn Shuanglin phối hợp với Đại học Thanh Hoa phát triển.

Theo các nguồn công khai, Shuanglin K7 dài 13,79 mét, rộng khoảng 5,7 mét, cao khoảng 5,2 mét. Xe có khối lượng bản thân gần 100 tấn, nhưng vẫn đạt độ cơ động rất cao, có thể trượt ngang và xoay vòng tại chỗ để hoạt động trong các moong khai thác chật hẹp hoặc trên những tuyến đường dốc, địa hình phức tạp.

Mẫu xe Shuanglin K7.

Đây là khác biệt rất lớn so với xe tải mỏ truyền thống, vốn cần không gian quay đầu lớn và thường tạo ra nhiều điểm mù trong quá trình bốc dỡ.

Điểm đột phá của K7 nằm ở công nghệ được gọi là mô-đun góc lái điện hóa phân tán. Mỗi bánh xe được trang bị một cụm độc lập đảm nhiệm 3 chức năng: truyền động, đánh lái và phanh.

Thay vì liên kết cơ khí như xe tải thông thường, toàn bộ hệ thống được điều khiển bằng điện tử, cho phép từng bánh phản ứng riêng rẽ và chính xác hơn. Nhờ đó, chiếc xe có thể thực hiện những động tác gần như chưa từng thấy ở một phương tiện hạng nặng như dịch chuyển ngang hoặc quay tròn ngay trên vị trí đứng.

Các chuyên gia cho biết đây là xe tải mỏ không người lái đầu tiên trên thế giới ứng dụng kiểu công nghệ này.

Theo giáo sư Huang Jin tại Đại học Thanh Hoa, cấu hình đánh lái toàn bánh, kết hợp với hệ thống điện- điện tử dự phòng, giúp phương tiện vẫn duy trì được tới 70% năng lực vận chuyển ngay cả khi một phần hệ thống gặp trục trặc. Điều này được xem là nền tảng an toàn quan trọng nếu muốn đưa xe tải không người lái vào khai thác đại trà trong các mỏ lộ thiên quy mô lớn.

Không chỉ cơ động, Shuanglin K7, trọng lượng 248 tấn, còn được thiết kế để vận hành cường độ cao. Xe sử dụng thùng chở hàng dung tích 100 m3, tải trọng chở hàng 158 tấn mỗi lần và có thể chạy với tốc độ tối đa 29 km/h khi đầy tải.

Mẫu xe này hỗ trợ thay pin nhanh trong khoảng 5 phút và có thể thu hồi tới 85% động năng phanh thông qua hệ thống tái sinh năng lượng, hoạt động suốt 24 giờ mà không cần người lái. Theo dữ liệu mô phỏng khi triển khai đội xe, việc sử dụng K7 có thể giúp tăng hiệu quả vận chuyển khoảng 35% đồng thời làm giảm khoảng 90% nguy cơ xảy ra các sự cố an toàn điển hình trong mỏ.

Sự xuất hiện của K7 không phải là bước đi đơn lẻ. Từ vài năm nay, Trung Quốc đã đẩy mạnh chiến lược điện hóa và tự động hóa ngành khai khoáng, đặc biệt tại các mỏ than lộ thiên quy mô lớn.

Tháng 4/2024, 7 cơ quan của nước này, trong đó có Bộ Quản lý Khẩn cấp, ban hành văn bản hướng dẫn thúc đẩy xây dựng mỏ thông minh. Mục tiêu được đặt ra là đến 2030 sẽ hình thành đầy đủ hệ thống công nghệ, thiết bị và quản trị thông minh cho ngành mỏ, thúc đẩy khai thác theo hướng ít người hơn và không người lái, qua đó kiểm soát tốt hơn các rủi ro an toàn lớn.

Trên thực tế, tiến trình này đã diễn ra rất nhanh. Tháng 5/2025, Tập đoàn Huaneng đưa vào vận hành tại mỏ than Yimin ở Nội Mông đội xe tải khai mỏ điện tự hành 100 chiếc, được giới thiệu là lớn nhất thế giới trong một mỏ lộ thiên. Hệ thống này sử dụng công nghệ lái tự động và kết nối của Huawei, cho phép vận hành liên tục trong môi trường khai thác khắc nghiệt.

Ngoài Nội Mông, các mỏ lớn ở Tân Cương cũng đang đẩy mạnh tự động hóa. Một số báo cáo cho thấy nhiều mỏ than lộ thiên tại khu vực sa mạc Gobi đã triển khai quy mô lớn xe tải điện không người lái, với mục tiêu nâng mạnh tỷ lệ điện hóa và giảm phụ thuộc vào lao động trực tiếp trong những khâu nguy hiểm.

Nếu các thông số thực tế đúng như kỳ vọng, Shuanglin K7 không chỉ giúp tăng năng suất mà còn có thể thay đổi cách tổ chức khai thác trong các mỏ lộ thiên tương lai.

Theo SCMP