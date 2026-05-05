Cảnh tượng tựa tận thế: Tro bụi nuốt chửng 124 ngôi làng, 200.000 người vật lộn chống chọi

Theo Phạm Trang | 05-05-2026 - 14:51 PM | Tài chính quốc tế

Núi lửa Mayon (Philippines) bất ngờ tạo dòng chảy nhiệt cực lớn, phủ tro dày đặc khiến gần 200.000 người bị ảnh hưởng.

Gần 200.000 người tại 124 ngôi làng ở đông bắc Philippines đã bị ảnh hưởng, hơn 5.400 người phải sơ tán sau khi núi lửa Mayon phun ra những đám mây tro khổng lồ vào cuối tuần qua.

Theo cơ quan chức năng, hiện tượng này không phải là một vụ phun trào bùng nổ. Thay vào đó, các khối dung nham tích tụ lớn trên sườn tây nam của núi lửa bất ngờ sụp đổ vào tối thứ Bảy, tạo thành dòng chảy pyroclastic – tức dòng thác gồm đá nóng, tro bụi và khí gas lao xuống với tốc độ cao.

Ông Teresito Bacolcol, Giám đốc Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines, cho biết núi lửa này đã hoạt động nhẹ, gián đoạn từ tháng 1 và sự cố lần này là do tích tụ dung nham quá lớn.

Ảnh: AP

Không ghi nhận thương vong về người, tuy nhiên tro bụi đã lan rộng tới hơn 120 ngôi làng, chủ yếu tại tỉnh Albay. Nhiều khu vực rơi vào tình trạng tầm nhìn gần như bằng 0, gây khó khăn nghiêm trọng cho giao thông.

“Tro rơi dày đặc đến mức không thể nhìn thấy gì, ngay cả trên tuyến quốc lộ,” ông Caloy Baldo, thị trưởng thị trấn Camalig, cho biết. Một số người dân hoảng loạn nhưng đã được trấn an.

Tro bụi cũng gây thiệt hại cho nông nghiệp địa phương, đặc biệt là các trang trại rau. Tại Camalig, ít nhất 4 con trâu nước và 1 con bò đã chết do ảnh hưởng từ lớp tro dày. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai công tác dọn dẹp.

Bộ Phúc lợi và Phát triển Xã hội Philippines cho biết tổng cộng 199.367 người bị ảnh hưởng, trong đó hơn 5.450 người đã phải sơ tán tới các trung tâm trú ẩn tại Camalig, Malilipot, cùng các thành phố Ligao và Tabaco.

Ngoài việc cung cấp khẩu trang và thực phẩm, chính quyền cũng được yêu cầu đảm bảo các khu sơ tán thông thoáng do thời tiết mùa hè oi bức. Bà Irene Dumlao nhấn mạnh yếu tố này trong cuộc họp báo.

Dù hiện tại tình hình đã tạm lắng, giới chuyên môn cảnh báo nguy cơ vẫn còn. “Mọi thứ đang yên tĩnh trở lại, nhưng hiểm họa vẫn luôn tồn tại,” ông Bacolcol nói.

Cao 2.462m, Mayon nổi tiếng với hình nón gần như hoàn hảo, là một trong những điểm du lịch hàng đầu của Philippines. Tuy nhiên, đây cũng là ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất trong số 24 núi lửa đang hoạt động của quốc gia này.

Từ tháng 1, nhà chức trách đã nâng mức cảnh báo lên cấp 3 trong thang 5 cấp, sau khi ghi nhận nhiều đợt phun nhẹ, đá rơi từ miệng núi và các dòng chảy pyroclastic nguy hiểm.

Theo hệ thống cảnh báo, cấp 5 là mức cao nhất, đồng nghĩa với một vụ phun trào bùng nổ đang diễn ra, có thể gây ra dòng dung nham chết người, dòng nhiệt và tro bụi dày đặc trên diện rộng.

Nguồn: SCMP

Nắm chìa khóa "biến rác thành vàng", Mỹ trở thành "người phán xử" trên thị trường dầu mỏ toàn cầu

