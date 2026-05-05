Ngẫm kỹ mới thấy đường sắt cao tốc Siemens mà Vingroup chọn hóa ra lại "tam hợp" với Việt Nam hơn bất kỳ quốc gia nào

Từ tối ưu không gian đến tiết kiệm năng lượng

Tàu Velaro Novo mà Vingroup lựa chọn trong dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh quy mô 5,6 tỷ USD có những ưu điểm đặc biệt so với các hệ thống quen thuộc trên thế giới.

Con tàu này được đánh giá là một cuộc cách mạng về tư duy thiết kế. Một trong những ưu điểm vượt trội nhất của Velaro Novo là cấu trúc "Empty Tube" (ống rỗng). Nhiều người đã nghe về công nghệ này nhưng chưa hiểu hiệu quả mang lại là gì.

Trong các thế hệ tàu cũ, các tủ điện, hệ thống dây cáp và thiết bị kỹ thuật thường chiếm dụng một phần không gian bên trong toa xe. Với Velaro Novo, Siemens đã di chuyển toàn bộ các hệ thống này xuống dưới gầm tàu hoặc tích hợp lên trần, tạo ra một không gian nội thất hoàn toàn thông suốt.

Đối với một quốc gia có lưu lượng di chuyển cực lớn như Việt Nam, việc tăng 10% công suất ghế ngồi mà không làm tăng kích thước đoàn tàu là một lợi thế kinh tế khổng lồ.

Điều này cho phép nhà vận hành tối ưu hóa doanh thu trên mỗi chuyến tàu, đồng thời giảm áp lực lên hạ tầng nhà ga. Khả năng tùy biến nội thất của "ống rỗng" cũng cho phép Việt Nam dễ dàng điều chỉnh cấu hình toa xe giữa các hạng ghế (phổ thông, thương gia, vip) hoặc tích hợp các khu vực giải trí, ẩm thực phù hợp với văn hóa di chuyển của người Việt.

Velaro Novo duy trì triết lý động lực phân tán, nơi các bộ phận truyền động được bố trí dưới sàn của toàn bộ đoàn tàu thay vì tập trung ở hai đầu đầu máy. Hệ thống này đảm bảo 50% số trục của đoàn tàu được dẫn động, mang lại khả năng bám đường tốt hơn và gia tốc nhanh hơn, đặc biệt quan trọng khi tàu phải dừng đỗ tại nhiều ga.

Sự an toàn được Siemens đẩy lên mức cao nhất thông qua hệ thống truyền tin Ethernet SIBAS PN, cho phép chẩn đoán lỗi thời gian thực đến từng linh kiện nhỏ nhất. Trong trường hợp có sự cố kỹ thuật, cấu trúc thiết bị kéo độc lập cho phép tàu vẫn có thể vận hành ổn định ngay cả khi một nửa hệ thống động lực gặp trục trặc, đảm bảo tàu luôn có thể di chuyển về ga an toàn thay vì dừng lại giữa đường.

Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đường sắt cao tốc là dự án giao thông xanh, cần phải có hiệu suất năng lượng tối ưu nhất để hiện thực hóa cam kết này. Velaro Novo đã thiết lập một tiêu chuẩn mới khi cắt giảm 30% mức tiêu thụ năng lượng so với các dòng Velaro hiện nay.

Ở tốc độ 350 km/h, lực cản không khí là rào cản lớn nhất đối với hiệu suất năng lượng. Siemens đã ứng dụng các cải tiến khí động học triệt để.

Toàn bộ khu vực giá chuyển hướng (bogie) được che phủ hoàn toàn, giúp luồng khí lưu thông mượt mà dưới gầm tàu, giảm 15% lực cản. Các vị trí khớp nối giữa các toa xe được thiết kế phẳng hoàn toàn với thân tàu, loại bỏ các dòng xoáy khí tại khe hở, tiết kiệm thêm 10% năng lượng.

Các bộ phận như điện trở phanh và thiết bị cao thế được đặt trong các khoang bọc kín, giúp giảm tối đa lực cản và tiếng ồn khí động học khi tàu chạy qua các khu vực dân cư đông đúc.

Công nghệ phanh điện tái sinh của Velaro Novo có công suất lên tới 11.800 kW cho cấu hình 7 toa, cho phép chuyển đổi động năng khi giảm tốc thành điện năng và nạp ngược lại lưới điện. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm 10% năng lượng vận hành mà còn giảm thiểu sự mài mòn cơ khí của hệ thống phanh, qua đó hạ thấp chi phí bảo trì.

Với một hành trình dài và nhiều ga dừng, lượng năng lượng tái sinh này sẽ đóng góp đáng kể vào việc giảm tổng chi phí điện năng của dự án.

Cách mạng bảo trì thông minh với AI và Railigent X

Một trong những lo ngại lớn nhất đối với các dự án đường sắt cao tốc là chi phí bảo trì khổng lồ và yêu cầu kỹ thuật cao. Siemens giải quyết bài toán này thông qua nền tảng kỹ thuật số Railigent X và hệ thống AI Senseye.

Hệ thống Railigent X kết nối hàng ngàn cảm biến trên đoàn tàu với trung tâm dữ liệu thông minh. Thay vì đợi linh kiện hỏng mới thay hoặc thay thế theo mốc thời gian cố định, AI sẽ phân tích dữ liệu rung động, nhiệt độ và âm thanh để dự báo chính xác thời điểm một bộ phận cần bảo trì.

AI giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường ở vòng bi hay trục bánh xe trước khi chúng gây ra sự cố, giúp giảm 50% thời gian dừng tàu ngoài kế hoạch. Việt Nam cũng có thể tận dụng AI để bù đắp cho sự thiếu hụt chuyên gia giàu kinh nghiệm trong giai đoạn đầu vận hành.

Với Railigent X, đội tàu có thể duy trì hệ thống sẵn sàng hoạt động ở mức gần 100%, đảm bảo tàu luôn chạy đúng giờ - một yếu tố then chốt để thu hút hành khách khỏi các loại hình vận chuyển khác.

Việc ứng dụng AI không chỉ dừng lại ở đoàn tàu mà còn mở rộng ra cả hạ tầng tín hiệu và hệ thống điện. Siemens đã chứng minh hiệu quả của mô hình này tại các dự án như Rhein-Ruhr-Express (RRX) ở Đức, nơi tính sẵn sàng của hệ thống được đảm bảo ở mức tối đa thông qua các "trạm dịch vụ kỹ thuật số".

Đối với Việt Nam, đây là giải pháp "đi tắt đón đầu" để quản trị một mạng lưới phức tạp mà không cần phải trải qua hàng thập kỷ tích lũy kinh nghiệm thủ công.

Khả năng thích ứng khí hậu: Từ sa mạc Ai Cập đến bờ biển Việt Nam

Tuyến đường sắt cao tốc của Việt Nam bây giờ và sau này sẽ phải đi qua nhiều vùng khí hậu khác nhau: từ vùng nóng ẩm mưa nhiều ở miền Bắc, đến các dải duyên hải miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của sương muối và độ ẩm cao, và kết thúc tại vùng nhiệt đới phía Nam.

Siemens Velaro là dòng tàu hiếm hoi trên thế giới đã chứng minh được khả năng vận hành bền bỉ trong mọi điều kiện khắc nghiệt. Một trong những minh chứng tiêu biểu là dự án ở Ai Cập.

Siemens hiện đang triển khai hệ thống 2.000 km xuyên qua sa mạc Ai Cập. Các đoàn tàu Velaro tại đây được thiết kế đặc biệt để đối phó với cát mịn, bụi và nhiệt độ ngoài trời lên tới 50°C.

Siemens sử dụng các công cụ kỹ thuật số để mô phỏng và thiết kế hệ thống điều hòa có khả năng duy trì nhiệt độ trong khoang ở mức 25,6°C ngay cả khi nhiệt độ bên ngoài cực đoan. Hệ thống lọc khí đa tầng đảm bảo các hạt bụi siêu mịn không thể xâm nhập vào động cơ và các thiết bị điện nhạy cảm.

Đối với Việt Nam, có những rủi ro tiềm ẩn đến từ sự ăn mòn điện hóa do độ ẩm cao và nồng độ muối trong không khí tại các khu vực ven biển. Siemens đã tích hợp các giải pháp vật liệu tiên tiến.

Vỏ tàu Velaro Novo sử dụng công nghệ hàn khuấy ma sát thay vì hàn truyền thống, tạo ra các mối nối bền vững hơn, giảm thiểu các khe hở vi mô nơi độ ẩm có thể gây ăn mòn và nứt vỡ.

Các thành phần dây điện tiếp xúc và thiết bị treo được chế tạo từ vật liệu chống ăn mòn đặc biệt, đảm bảo tuổi thọ cao trong môi trường sương muối ven biển.

Toàn bộ các bộ chuyển đổi năng lượng và công tắc chính được cách điện hoàn toàn và đặt trong các khoang bọc kín, bảo vệ tuyệt đối trước sự xâm nhập của hơi ẩm.

Kinh nghiệm của Siemens trong việc vận hành tàu Velaro RUS (Sapsan) tại Nga trong điều kiện băng giá (-40°C) và tàu Velaro tại Ai Cập (50°C) cho thấy nền tảng này có biên độ chịu đựng khí hậu rộng hơn bất kỳ đối thủ nào. Điều này đảm bảo rằng đội tàu của Việt Nam sẽ hoạt động ổn định bất kể tình trạng thời tiết ở mọi vùng miền.

Chuyển giao công nghệ và nội địa hóa

Siemens không áp dụng mô hình "hộp đen" đóng kín mà linh hoạt theo nhu cầu của quốc gia sở tại.

Với trường hợp Trung Quốc, Siemens đã hợp tác với nhà máy Đường Sơn để sản xuất 60 đoàn tàu Velaro CN (CRH3C). Ban đầu, các linh kiện chính được sản xuất tại Đức, nhưng Siemens đã chuyển giao toàn bộ quy trình thiết kế, chế tạo vỏ tàu và lắp ráp hệ thống cho phía Trung Quốc. Kết quả là Trung Quốc đã nhanh chóng làm chủ công nghệ và tự phát triển các dòng tàu sau này.

Siemens cũng xây dựng các cơ sở sản xuất quy mô lớn tại Sacramento (California) và Lexington (North Carolina), biến mình thành một công ty "nội địa" tại Mỹ để sản xuất các dòng tàu Airo và American Pioneer 220 (dựa trên Velaro Novo). Mô hình này không chỉ tạo ra hàng ngàn việc làm mà còn xây dựng một hệ sinh thái cung ứng tại địa phương.

Trên thị trường đường sắt tốc độ cao hiện nay, ngoài Siemens còn có các đối thủ lớn từ Nhật Bản (Shinkansen) và Trung Quốc (CRRC). Tuy nhiên, khi xét đến nhu cầu cụ thể của Việt Nam, Velaro Novo thể hiện những ưu thế vượt trội về tính tương thích và hiệu quả lâu dài.

Shinkansen nổi tiếng với hồ sơ an toàn tuyệt đối và tính kỷ luật cao. Tuy nhiên, hệ thống này có một nhược điểm lớn là tính "đóng". Shinkansen sử dụng hệ thống tín hiệu và tiêu chuẩn kỹ thuật riêng biệt, rất khó để tích hợp các thiết bị từ nhà cung cấp khác.

Trong khi đó, Siemens Velaro Novo tuân thủ tiêu chuẩn châu Âu (TSI), cho phép Việt Nam linh hoạt lựa chọn nhà thầu phụ hoặc nâng cấp từng phần trong tương lai mà không bị lệ thuộc vào một nhà sản xuất duy nhất.

Shinkansen thường có chiều rộng toa xe lớn nhưng cấu hình ghế cố định. Velaro Novo với khái niệm "ống rỗng" mang lại khả năng tùy biến cao hơn hẳn, phù hợp với nhu cầu đa dạng hóa dịch vụ trên tàu của Việt Nam.

Trung Quốc hiện có mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới và các đoàn tàu có tốc độ rất cao. Tuy nhiên, xét về mặt uy tín và công nghệ, “thương hiệu Đức” của Siemens vốn được coi là tiêu chuẩn vàng về độ bền và độ tin cậy trong ngành cơ khí chính xác.

Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu của công nghệ Siemens có thể cao, nhưng khi nhìn vào tổng chi phí trong 30-50 năm, Velaro Novo lại là phương án tiết kiệm nhất. Siemens cam kết giảm 20% tổng chi phí vòng đời cho Velaro Novo so với các thế hệ trước.

Phân tích tổng thể cho thấy công nghệ Siemens Velaro Novo không chỉ là một giải pháp kỹ thuật xuất sắc mà còn là một bước đi chiến lược phù hợp hoàn hảo với bối cảnh thực tế của Việt Nam.

Sự hội tụ của các yếu tố: an toàn tuyệt đối, hiệu quả năng lượng kỷ lục, không gian nội thất linh hoạt, hệ thống bảo trì AI tiên phong và đặc biệt là lịch sử chuyển giao công nghệ minh bạch đã làm nên sự khác biệt của Siemens so với các đối thủ cạnh tranh.