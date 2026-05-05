Mỹ đón một kỷ lục buồn chưa từng có trong lịch sử, tiến sát mốc ‘khó có thể đảo ngược’

Dữ liệu mới nhất từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy số ca sinh tại nước này đã chạm mức thấp kỷ lục vào năm 2025.

Tỷ lệ sinh hiện chỉ còn 1,57, tiến sát ngưỡng “siêu thấp” 1,3 – mức độ cảnh báo về “bẫy sinh thấp” khi tỷ lệ sinh tự suy giảm và rất khó để đảo ngược. Trong khi đó, độ tuổi trung bình của người Mỹ đang tiến gần mốc 40, tăng đáng kể so với mức 35 tuổi của năm 2001.

Ngày nay, tổng số ca sinh mỗi năm thấp hơn nhiều so với thời kỳ trước đây, khi dân số Mỹ còn ít. Ví dụ, năm 1961, có 4,3 triệu trẻ em được sinh ra khi dân số Mỹ là 184 triệu người. Đến năm 2025, chỉ có 3,6 triệu trẻ em được sinh ra trên toàn quốc, mặc dù dân số hiện nay là 342 triệu người.

Tỷ lệ sinh hiện nay thậm chí còn thấp hơn cả thời kỳ Đại suy thoái, khi tỷ lệ sinh giảm xuống còn 75,8 ca sinh trên 1.000 phụ nữ vào năm 1936.

Dù dân số Mỹ được dự báo vẫn tăng trưởng cho đến năm 2056, nhưng sự già hóa đang tạo ra những áp lực kinh tế và chính trị nặng nề. Các giải pháp truyền thống như cắt giảm phúc lợi, tăng nhập cư hay nâng tuổi nghỉ hưu đều đang vấp phải sự phản đối gay gắt từ cả hai đảng. Nếu không có sự thay đổi mang tính đột phá, rất có thể lưỡng đảng sẽ cùng chọn một giải pháp đầy rủi ro là tăng thuế.

Kinh tế Mỹ, giống như hầu hết các nước phát triển, phụ thuộc nhiều vào sự tăng trưởng dân số ổn định. Các chương trình phúc lợi cho người cao tuổi dựa vào một lực lượng lao động trẻ đông đảo để chi trả. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh thấp đã khiến tỷ lệ người lao động trên số người nghỉ hưu giảm mạnh, từ mức 4/1 năm 1965 xuống chỉ còn 2,7/1 hiện nay.

Nhập cư có thể là giải pháp tạm thời, nhưng nó đang vấp phải sự phản đối chưa từng có từ phe cánh hữu sau cuộc khủng hoảng biên giới. Các đề xuất đóng băng hoặc giảm số người nhập cư đang được ưu tiên hơn là việc dùng người nhập cư để bù đắp thâm hụt lao động.

Bên cạnh đó, việc nâng tuổi nghỉ hưu cũng là một “tử huyệt” chính trị. Tại Mỹ, tỷ lệ ủng hộ việc này chỉ ở mức 17%. Bài học từ các cuộc biểu tình rầm rộ tại Pháp khi Tổng thống Macron nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 vẫn còn nguyên giá trị.

Còn về biện pháp tăng thuế, các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng tăng thuế để bù đắp thâm hụt thường phản tác dụng bởi điều này sẽ làm giảm sản lượng kinh tế và việc làm, từ đó thu hẹp cơ sở thuế và khiến tỷ lệ nợ trên GDP trở nên tồi tệ hơn.

Theo Washington Post﻿