Đồng yên chạm đáy 40 năm, Nhật Bản hành động khẩn, chuyên gia cảnh báo: 'Chỉ như dán băng vào vết thương cần khâu'

Trong tuần qua, đồng yên Nhật đã giữ vững một ranh giới quan trọng so với đồng USD. Kết quả này đạt được sau khi chính phủ Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được cho là đã thực hiện can thiệp tiền tệ trị giá khoảng 35 tỷ USD.

Vào chiều ngày 1/5, tỷ giá đồng yên ổn định ở mức 157,07 yên đổi 1 USD. Trước đó một ngày, đồng tiền này đã tăng vọt 2,4%, ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 1 năm 2023. Tính chung cả tuần, đồng yên tăng giá 1,5% so với đồng USD và ghi nhận tuần giao dịch tốt nhất kể từ giữa tháng 2.

Đồng nội tệ của Nhật Bản đã giảm qua ngưỡng 160 yên đổi 1 USD vào đầu tuần trước. Đây là một trong những mức thấp nhất trong hơn 4 thập kỷ và là ngưỡng quan trọng buộc các nhà chức trách Nhật Bản phải can thiệp bằng cách mua đồng yên và bán đồng USD.

Chiến lược gia vĩ mô trưởng Eric Wallerstein tại Clocktower Group nhận định rằng cuộc can thiệp đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ ngưỡng 160. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý đây chỉ giống như việc dán băng cá nhân lên một vết thương cần phải khâu. Nhật Bản đang cùng lúc đối mặt với hai nguồn áp lực lạm phát là đồng nội tệ yếu và cuộc chiến với Iran.

Mối quan hệ giữa đồng yên và giá dầu toàn cầu tác động qua lại lẫn nhau. Nhật Bản nhập khẩu khoảng 90% lượng dầu từ Trung Đông và thanh toán bằng đồng USD, do đó đồng yên yếu sẽ làm tăng chi phí mua dầu bằng nội tệ.

Ngược lại, giá dầu toàn cầu tăng cũng làm suy yếu đồng yên vì Nhật Bản cần nhiều USD hơn để thanh toán hóa đơn nhập khẩu. Ngoài ra, sức hút của đồng USD như một tài sản trú ẩn an toàn cũng làm trầm trọng thêm tình trạng suy yếu của đồng yên.

Theo các chuyên gia, để đồng yên mạnh lên một cách bền vững, nỗ lực can thiệp của chính phủ là chưa đủ mà cần có sự phối hợp từ việc tăng lãi suất và giá dầu giảm.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi muốn duy trì lãi suất thấp để hỗ trợ chương trình nới lỏng tài khóa và kích thích kinh tế của mình. Bà hy vọng việc can thiệp thị trường có thể quản lý được tỷ giá đồng yên và giảm bớt lạm phát.

Nhưng các chuyên gia cho rằng việc tăng lãi suất mới có thể giải quyết triệt để cả hai vấn đề này cùng một lúc. Lạm phát tại Nhật Bản vào tháng 3 đã tăng tốc sau 5 tháng, vì cuộc chiến Iran khiến giá dầu thô toàn cầu tăng vọt 60%. Trong khi đó, Thống đốc BOJ Kazuo Ueda vẫn chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng về thời điểm tiếp tục điều chỉnh lãi suất.

Sự thiếu chắc chắn này khiến giới tài chính tại Phố Wall nghi ngờ về sức mạnh tương lai của đồng yên. Các chiến lược gia của Citigroup cho biết giá dầu ở mức cao vẫn có thể gây áp lực lên đồng tiền Nhật Bản. Họ nhận định việc can thiệp chỉ đóng vai trò như một "nhịp cầu" trong khi chờ đợi các yếu tố cơ bản thay đổi.

Rủi ro hiện nay là tình trạng giá dầu cao dai dẳng sẽ khiến nỗi lo lạm phát quay trở lại. Tại Nhật Bản, giá tiêu dùng lõi đã tăng 1,8% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao lịch sử đối với một nền kinh tế từng dành nhiều thập kỷ để chống lại tình trạng giảm phát hay lạm phát gần bằng 0.

Hiện tại, Nhật Bản đang cân nhắc việc can thiệp vào thị trường dầu thô tương lai để giảm bớt áp lực lên đồng yên. Các nhà hoạch định chính sách coi việc giá năng lượng tăng là nguyên nhân chính khiến đồng nội tệ mất giá so với USD.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng việc nghĩ rằng Nhật Bản có thể thực sự kìm hãm giá dầu là một sai lầm.Vì Nhật Bản không thể chi phối thị trường dầu mỏ toàn cầu, nhất là khi họ không trực tiếp giải quyết cuộc xung đột Iran.

Theo MarketWatch