Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Theo tờ The European Conservative , chuyến đi dự kiến của Thủ tướng Slovakia Robert Fico tới Moscow để tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng đã làm lộ rõ những bất đồng sâu sắc trong EU.

Sau khi Slovakia chính thức công bố kế hoạch, Ba Lan cùng các nước vùng Baltic đã cấm máy bay của Chính phủ Slovakia bay qua không phận của họ. Ngược lại, Cộng hòa Séc lại chấp thuận đề nghị này.

Bài báo nhấn mạnh: “Sự kiện này cho thấy các quốc gia thành viên EU vẫn chưa thể thống nhất cách tiếp cận đối với Nga”.

Theo thông tin trước đó, chuyến bay của ông Fico tới Moscow có thể kéo dài tới 8 giờ. Nếu đi qua vùng biển trung lập ở Baltic, thời gian sẽ ngắn hơn gần một nửa so với hành trình vòng qua Địa Trung Hải và tiến vào Nga từ hướng Biển Đen.

Ngày 1/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Séc Adam Černý xác nhận, Slovakia được phép bay qua không phận nước này để tới Nga tham dự lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng. Một ngày trước đó, ông Fico cũng tuyên bố sẽ đến Moscow và có kế hoạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong vòng 1 tháng qua, Lithuania, Latvia và Estonia đã từ chối cho phép máy bay chở ông Fico sử dụng không phận của họ để đến Nga. Động thái này càng cho thấy sự chia rẽ trong EU về quan hệ với Nga.

Chuyến đi của Thủ tướng Slovakia Robert Fico tới Moscow nhân Ngày Chiến thắng không chỉ mang tính biểu tượng mà còn phản ánh sự khác biệt trong chính sách đối ngoại của các nước thành viên EU.

Việc một số quốc gia chấp thuận, trong khi số khác kiên quyết phản đối, đã làm nổi bật tình trạng thiếu đồng thuận trong khối về cách tiếp cận đối với Nga.