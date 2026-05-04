Iran tuyên bố tàu chiến Mỹ trúng hai tên lửa gần eo biển Hormuz, Washington lên tiếng

Theo Quỳnh Như | 04-05-2026 - 19:26 PM | Tài chính quốc tế

Truyền thông Iran đưa tin một tàu chiến Mỹ bị hai tên lửa bắn trúng gần eo biển Hormuz, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang sau khi hãng thông tấn Fars dẫn nguồn tin địa phương cho biết một tàu Hải quân Mỹ đã bị trúng hai tên lửa gần đảo Jask.

Theo nguồn tin, vụ tấn công xảy ra sau khi con tàu được cho là đã phớt lờ nhiều cảnh báo yêu cầu rời khỏi khu vực. Sau sự việc, truyền thông nhà nước Iran tuyên bố tàu chiến Mỹ đã rút lui.

Ảnh minh hoạ.

Quân đội Iran trong một tuyên bố cho biết, lực lượng hải quân nước này đã ngăn chặn các tàu chiến Mỹ tiến vào eo biển Hormuz bằng những cảnh báo "kiên quyết và nhanh chóng", khẳng định quyền kiểm soát chặt chẽ khu vực chiến lược này.

Sự việc này xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố triển khai chiến dịch "Dự án tự do", nhằm hỗ trợ các tàu thương mại bị mắc kẹt rời khỏi eo biển Hormuz.

Trong một diễn biến mới, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ đã lên tiếng bác bỏ các tuyên bố từ truyền thông nhà nước Iran.

"Không có tàu chiến nào của Hải quân Mỹ bị trúng đạn," CENTCOM cho biết trong một bài đăng trên nền tảng X.

Trước đó, ông Sardar Mohebbi, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết bất kỳ tàu thuyền nào vi phạm quy trình quản lý eo biển Hormuz do Tehran đặt ra sẽ bị "chặn lại bằng vũ lực".

"Không có gì thay đổi trong quy trình quản lý eo biển Hormuz. Bất kỳ hoạt động di chuyển hàng hải nào của tàu dân sự và thương mại tuân thủ các nghị định thư quá cảnh do Hải quân IRGC ban hành và diễn ra theo tuyến đường đã được chỉ định và phối hợp chặt chẽ sẽ được đảm bảo an toàn... Các hoạt động hàng hải khác trái với các nguyên tắc do Hải quân IRGC công bố sẽ phải đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng. Các tàu vi phạm sẽ bị chặn lại bằng vũ lực", ông Mohebbi cảnh báo, đồng thời kêu gọi các công ty vận tải và bảo hiểm quốc tế tuân thủ hướng dẫn của Iran.

Trong một diễn biến liên quan, Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết đã ghi nhận hai vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại trong khu vực ngày 3/5. Một tàu chở dầu bị trúng vật thể lạ ngoài khơi Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, trong khi một tàu hàng bị nhiều tàu nhỏ tiếp cận và tấn công gần bờ biển Iran. May mắn, không có thương vong nào được ghi nhận.

"Thừa" tiền nhưng nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới lại 'không biết cách tiêu', gần 600 tỷ USD vẫn nằm im trong két

Vừa giải phóng kho dự trữ, quốc gia đồng minh Mỹ lập tức mua thêm 750.000 thùng dầu Nga

Bạn có thể thuê cả 1 quốc gia để tổ chức sự kiện với giá 1,8 tỷ đồng

'Nạn nhân' đầu tiên của cuộc khủng hoảng năng lượng lịch sử

Warren Buffett ôm gần 400 tỷ USD tiền mặt, chê thị trường giống 'sòng bạc': 60 năm đầu tư chỉ có đúng 5 năm thực sự béo bở, thời gian còn lại 'nằm im'

Quốc gia đang mắc nợ nhiều nhất thế giới, gấp đến hơn 260 lần GDP của một nước khác: Có thể phá vỡ kỷ lục

