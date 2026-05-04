Warren Buffett ôm gần 400 tỷ USD tiền mặt, chê thị trường giống 'sòng bạc': 60 năm đầu tư chỉ có đúng 5 năm thực sự béo bở, thời gian còn lại 'nằm im'

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm thứ bảy, đúng dịp Berkshire Hathaway tổ chức đại hội cổ đông thường niên, Warren Buffett đưa ra một nhận xét vừa giản dị vừa phơi bày trọn triết lý đầu tư của ông: Trong suốt 60 năm lăn lộn trên thương trường, chỉ có đúng 5 năm là “thực sự béo bở” với những cơ hội đáng để xuống tiền. Còn khi thị trường không xuất hiện món hời nào đủ hấp dẫn, “Nhà tiên tri xứ Omaha” hoàn toàn thoải mái với việc… không làm gì cả.

Và trên thực tế, trạng thái “án binh bất động” đó đã kéo dài suốt nhiều năm qua.

Dù Berkshire Hathaway vẫn thực hiện một vài thương vụ mua lại quy mô nhỏ, việc thiếu vắng những thương vụ khổng lồ đã khiến núi tiền mặt của tập đoàn phình lên gần 400 tỷ USD, một con số đủ lớn để trở thành biểu tượng cho sự kiên nhẫn gần như cực đoan của Buffett.

Buffett đã rời ghế CEO vào cuối năm ngoái, nhưng ông vẫn trực tiếp tham gia vào danh mục đầu tư của tập đoàn và điều đáng chú ý là ông vẫn không thích những mức giá mà mình đang nhìn thấy trên thị trường.

Theo ông, một phần nguyên nhân nằm ở việc ngày càng nhiều nhà đầu tư hành xử như thể họ đang ngồi tại một song bài.

Buffett từ lâu đã ví thị trường tài chính như “một nhà thờ có gắn kèm sòng bạc”. Mọi người tự do bước qua lại giữa hai khu vực này. Dù số lượng người chọn ở lại nhà thờ để đầu tư chân chính vẫn chiếm ưu thế, phần sòng bạc đang tỏa ra sức cám dỗ mãnh liệt và thu hút lượng lớn dòng tiền bốc đồng.

Ông chỉ ra cơn sốt quyền chọn trong ngày (one-day options), loại công cụ đầu cơ cực ngắn hạn đang bùng nổ mạnh mẽ và nói thẳng: “Đó không phải đầu tư. Cũng chẳng phải đầu cơ. Đó hoàn toàn là cờ bạc”.

Không chỉ vậy, trong bối cảnh cá cược thể thao trực tuyến bùng nổ, cả vận động viên bán chuyên lẫn vận động viên chuyên nghiệp cũng bị phát hiện cố tình thao túng các thị trường dự đoán.

Buffett nhận xét: “Số lượng những chuyện như vậy là khổng lồ. Chúng ta chưa bao giờ chứng kiến con người ở trong tâm thế ham mê cờ bạc như lúc này. Nhưng điều đó không có nghĩa đầu tư là tệ. Điều đó chỉ có nghĩa rằng giá của rất nhiều tài sản rồi sẽ trông cực kỳ ngớ ngẩn”.

Đó là một câu nói đáng ngẫm.

Bởi trong mắt Buffett, điều nguy hiểm nhất không nằm ở việc thị trường tăng nóng, mà nằm ở việc ngày càng nhiều người bước vào thị trường với tâm thế muốn làm giàu thật nhanh, thay vì sở hữu tài sản và để thời gian làm phần việc còn lại.

Buffett từ lâu đã nổi tiếng với lời khuyên: “Hãy sợ hãi khi người khác tham lam, và hãy tham lam khi người khác sợ hãi”.

Trong buổi phỏng vấn hôm thứ bảy, ông nhắc lại nguyên tắc ấy và bổ sung rằng thời điểm đáng mua nhất thường là khi thị trường sụp đổ mạnh tới mức… không ai còn buồn bắt máy điện thoại. Đó mới là lúc cơ hội thật sự xuất hiện.

Cùng quan điểm, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gần đây cũng lên tiếng phản bác tư duy “làm giàu thần tốc” đang lan rộng trong xã hội Mỹ, cảnh báo rằng lối nghĩ đó thường chỉ dẫn đến bất ổn tài chính lớn hơn.

Vị tỷ phú từng quản lý quỹ đầu cơ này thậm chí đã biến giáo dục tài chính thành một ưu tiên kể từ khi gia nhập chính quyền của Tổng thống Donald Trump, một phần vì chính tuổi thơ nghèo khó đã khiến ông hiểu rõ sức nặng của đồng tiền.

Ông nói với Associated Press: “Có quá nhiều người trẻ, đặc biệt là nam giới, đi làm những công việc lao động tay chân rồi lại đổ tiền vào vé số. Điều đó khiến tôi phát điên”.

Và lời khuyên của ông rất ngắn gọn: “Điều tốt nhất bạn có thể làm là đừng chơi xổ số. Hãy đầu tư rồi nhìn nó lớn dần theo thời gian”.

Nói cho cùng, sau 60 năm tung hoành trên thị trường, thông điệp mà Buffett để lại vẫn rất cũ nhưng càng ngày càng hiếm người đủ kiên nhẫn để nghe: Khoản tiền lớn hiếm khi đến từ sự hưng phấn, nó đến từ kỷ luật, sự chờ đợi, và khả năng đứng yên khi cả đám đông đang lao vào sòng bạc.

Theo: Fortune