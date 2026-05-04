Giới buôn vàng Trung Đông và Nga ‘bê’ vàng tháo chạy đến Trung Quốc, chấp nhận bán rẻ tới 20%: Chuyện gì đang xảy ra?

Hoạt động nhập khẩu và giao dịch vàng tại Hồng Kông (Trung Quốc) đang tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Nguyên nhân chính là do các thương nhân và nhà đầu tư từ Trung Đông và Nga chuyển tài sản từ Dubai sang thành phố này để tránh ảnh hưởng từ cuộc chiến trong khu vực.

Theo Hiệp hội Giao dịch Vàng Hồng Kông (HKGX), kể từ đầu tháng 4, một số thương nhân từ các khu vực này đã bán vàng vật chất tại Hồng Kông với mức chiết khấu lên tới 15% - 20% so với giá thị trường.

Chủ tịch HKGX Haywood Cheung Tak-hay cho biết làn sóng bán vàng giá rẻ này là hệ quả trực tiếp từ cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran. Các thương nhân chuyển số vàng vốn định bán tại Dubai sang Hồng Kông để đảm bảo an toàn.

Việc đưa ra mức chiết khấu sâu giúp họ có thể thu hồi vốn nhanh chóng trong bối cảnh bất ổn. Trước đây, vàng được bán tại Dubai rồi mới tái xuất sang Hồng Kông. Nhưng hiện nay các nhà giao dịch đã chuyển sang bán trực tiếp tại đây mà không qua trung gian.

Dubai vốn là một trung tâm giao dịch vàng lớn tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến các tòa nhà tại Dubai bị hư hại do tên lửa từ Iran, các thương nhân có xu hướng tìm đến những nơi trú ẩn an toàn hơn như Hồng Kông.

Hiện tại, Hồng Kông cùng các tổ chức tài chính đang xây dựng các cơ sở hạ tầng nhằm nâng tổng công suất lưu trữ vàng lên hơn 2.000 tấn trong 3 năm tới, gấp đôi so với mức dự kiến 1.000 tấn của Singapore.

Hồng Kông cũng đang đẩy mạnh các ưu đãi thuế để khuyến khích doanh nghiệp xây dựng nhà máy tinh chế vàng tại đây. Bên cạnh đó, vị thế là trung tâm giao dịch đồng nhân dân tệ lớn nhất thế giới cũng giúp Hồng Kông thu hút các nhà đầu tư từ Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, những nước vốn giao dịch tích cực tại Dubai.

Theo SCMP