Cuộc cách mạng showroom với 15 tầng, 60 siêu xe và 0 nhân viên tư vấn: Độc lạ mô hình biến siêu xe trở thành lon nước giải khát tại Singapore

Thay vì những lon Coca-Cola hay bịch khoai tây chiên, chiếc "máy bán hàng tự động" khổng lồ nằm trên đường Jalan Kilang, thuộc khu vực Bukit Merah (Singapore) lại khiến người qua đường phải choáng ngợp khi "nhả" ra những chiếc Ferrari, Lamborghini hay Bentley.

Đây không phải là bối cảnh của một bộ phim viễn tưởng, mà là giải pháp kinh doanh đột phá của Autobahn Motors (ABM) nhằm giải quyết bài toán nan giải về không gian tại đảo quốc sư tử.

Cú hích từ món đồ chơi trẻ em đến showroom 3 triệu USD

Tờ TechCrunch cho hay ý tưởng về một tòa tháp siêu xe thực chất lại bắt nguồn từ một bối cảnh rất đời thường. Ông Gary Hong, Giám đốc điều hành của Autobahn Motors, chia sẻ rằng cảm hứng đến với ông trong một lần đưa con trai tới cửa hàng Toys “R” Us.

Khi nhìn thấy những chiếc xe mô hình Matchbox được trưng bày ngay ngắn trong các hộp kính xếp chồng lên nhau, ông đã nảy ra ý định áp dụng tương tự cho những chiếc xe thật.

Vào thời điểm đó, đại lý xe cũ của gia đình ông đang lên kế hoạch chuyển khỏi địa điểm tại Bukit Timah, nơi chỉ có sức chứa khoảng 30 chiếc xe. Với tham vọng mở rộng quy mô lên gấp đôi trong khi quỹ đất tại Singapore vô cùng hạn hẹp và đắt đỏ, ông Hong hiểu rằng giải pháp duy nhất là "tấn công" lên khoảng không gian chiều dọc.

Kết quả là hệ thống quản lý kho hàng tự động (Automotive Inventory Management System) trị giá khoảng 3 triệu USD đã ra đời.

Showroom của Autobahn Motors hiện được mệnh danh là "máy bán ô tô tự động lớn nhất thế giới" với cấu trúc 15 tầng và 60 khoang kính riêng biệt. Toàn bộ hệ thống được vận hành bởi một mạng lưới robot hiện đại.

Khách hàng khi đến đây không cần phải đi bộ mỏi chân qua các sảnh trưng bày truyền thống. Thay vào đó, họ chỉ cần thực hiện thao tác chọn xe qua màn hình cảm ứng đặt tại tầng trệt.

Ngay lập tức, hệ thống robot sẽ định vị và đưa chiếc xe từ tầng cao xuống mặt đất chỉ trong vòng từ một đến hai phút. Sự kết hợp giữa tốc độ, công nghệ và thị giác đã biến việc mua sắm xe sang thành một trải nghiệm giải trí đúng nghĩa.

Ông Gary Hong khẳng định: "Chúng tôi cần đáp ứng yêu cầu lưu trữ số lượng lớn xe, nhưng đồng thời cũng muốn thể hiện sự sáng tạo và đổi mới. Mục tiêu là làm sao để khác biệt hoàn toàn với các đối thủ cạnh tranh".

Trong khi đó, tờ Singapore Business Review cho hay dưới góc độ phân tích kinh tế, mô hình của Autobahn Motors mang lại ba lợi ích cốt lõi giúp doanh nghiệp này bứt phá mạnh mẽ.

Thứ nhất là tối ưu hóa chi phí mặt bằng. Bằng cách xây dựng tháp 15 tầng trên một diện tích đất nhỏ, ABM đã tăng gấp đôi sức chứa so với showroom cũ nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và công năng.

Đây là giải pháp "vàng" cho các đô thị có mật độ dân cư cao và giá bất động sản đắt đỏ như Singapore hay các thành phố lớn tại Mỹ (nơi công ty Carvana cũng đang áp dụng mô hình tương tự).

Tiếp đó là hiệu ứng truyền thông tự thân. Tòa tháp kính rực rỡ trong đêm như một tủ trưng bày đồ chơi khổng lồ đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng. Video về tòa nhà này đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội ngay từ khi ra mắt.

Ông Hong tiết lộ doanh số bán hàng đã tăng khoảng 30% kể từ khi họ chuyển đến địa điểm mới. Thậm chí, nhiều người tìm đến đây chỉ để chụp ảnh, vô tình tạo ra một lượng lưu thông khách hàng tự nhiên rất lớn cho thương hiệu.

Cuối cùng là mở rộng mô hình kinh doanh (Scale-up). Hiện tại, Autobahn Motors không chỉ dừng lại ở vai trò một đại lý bán xe. Họ đã nâng cấp trở thành một đơn vị tư vấn quản lý kho xe chuyên nghiệp.

Rất nhiều nhà phát triển bất động sản và kiến trúc sư đã tìm đến ABM để học hỏi công nghệ này nhằm ứng dụng vào việc xây dựng bãi đỗ xe thông minh cho các tòa nhà cao tầng trong tương lai.

Theo TechCrunch, sự thành công của Autobahn Motors minh chứng cho một tư duy quản trị hiện đại: Khi đối mặt với những giới hạn vật lý (như diện tích đất), sự sáng tạo về công nghệ chính là chìa khóa để phá vỡ rào cản.

Mô hình "máy bán siêu xe" không chỉ giúp giải quyết bài toán lưu kho mà còn định nghĩa lại khái niệm bán lẻ cao cấp, biến mỗi giao dịch trở thành một buổi trình diễn công nghệ mãn nhãn cho khách hàng.

*Nguồn: TechCrunch, SBR