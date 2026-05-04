Mỹ – Iran giao tranh, một quốc gia Trung Đông 'chịu trận': Lần đầu tiên sau 35 năm, không xuất khẩu nổi một thùng dầu nào

Theo dữ liệu từ công ty theo dõi vận tải biển Tanker Trackers, Kuwait đã không xuất khẩu thùng dầu thô nào trong tháng trước. Đây là lần đầu tiên hoạt động xuất khẩu dầu của Kuwait bị đình trệ kể từ Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.

Kuwait là đồng minh quan trọng của Mỹ, với khoảng 13.500 binh sĩ Mỹ đóng quân và là trung tâm hậu cần khu vực trọng yếu. Trước đây, nước này sản xuất khoảng 2,7 triệu thùng dầu/ngày và xuất khẩu khoảng 1,85 triệu thùng/ngày, phần lớn xuất khẩu sang các thị trường châu Á, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Ngày 17/4, Tập đoàn Dầu khí Kuwait tuyên bố tình trạng bất khả kháng, tạm ngừng xuất khẩu sau khi giao thông qua eo biển Hormuz bị đình trệ do cuộc chiến giữa Mỹ-Israel với Iran. Dầu mỏ chiếm khoảng 50% tổng GDP của Kuwait. Xuất khẩu dầu mỏ tạo ra khoảng 90% ngân sách.

Theo CNBC đưa tin, tính đến đầu tháng 5/2026, sản lượng dầu của Kuwait đã giảm xuống còn khoảng 1,2 triệu thùng/ngày.

Là một quốc gia từng bùng nổ trong cơn sốt dầu mỏ Arab những năm 1960, Kuwait sở hữu trữ lượng dầu thô khổng lồ lên tới 101,5 tỷ thùng, tương đương khoảng 23.000 thùng cho mỗi người dân.

Giá dầu đã tăng vọt kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào cuối tháng 2, dẫn đến việc đóng cửa eo biển Hormuz vốn là tuyến hàng hải điều tiết khoảng 1/5 lượng dầu khí toàn toàn cầu. Trong khi Iran vẫn đóng cửa tuyến đường thủy quan trọng này đối với “tàu thù địch”, Hải quân Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran ở Vịnh Ba Tư.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và chưa có giải pháp rõ ràng, giá dầu thô đã tăng lên trên 120 USD/thùng, trong những ngày gần đây, đạt mức cao nhất kể từ năm 2022.

Theo RT﻿