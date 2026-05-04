Không phải đầu tư, Warren Buffett tiết lộ nguyên tắc vàng dùng hàng nghìn năm, đảm bảo sự thành công bền vững

Thiên Di | 04-05-2026 - 15:10 PM | Tài chính quốc tế

Bên cạnh những phân tích sắc sảo về báo cáo tài chính hay các thương vụ đầu tư trị giá hàng tỷ USD, huyền thoại Warren Buffett mới đây đã chia sẻ về một triết lý sống cốt lõi mà ông cho rằng là chìa khóa để duy trì sự thành công và bền vững cho mọi tổ chức.

Trong cuộc phỏng vấn đặc biệt với CNBC, "Nhà tiên tri xứ Omaha" đã nhấn mạnh rằng quy tắc quan trọng nhất mà các cổ đông và đối tác nên tuân thủ chính là hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn họ đối xử với mình. Ông gọi đây là "Quy tắc Vàng".

Dù thừa nhận bản thân không phải là một người sùng đạo, vị tỷ phú vẫn khẳng định rằng trong suốt vài nghìn năm qua, chưa từng có một thông điệp nào được lan truyền mạnh mẽ và đúng đắn hơn quy tắc này.

Ông chia sẻ: “Nếu cả thế giới sống theo Quy tắc Vàng, xã hội sẽ trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều. Điều này đúng với mọi khía cạnh, từ trách nhiệm làm cha mẹ cho đến vai trò của một người sếp”.

Thực tế, triết lý này đã thấm sâu vào văn hóa doanh nghiệp của Berkshire Hathaway trong suốt nhiều thập kỷ. Khác với nhiều tập đoàn lớn thường kiểm soát chặt chẽ các công ty con, Buffett nổi tiếng với phong cách quản trị "phi tập trung".

Ông chọn những người quản lý có năng lực, đối xử với họ bằng sự tin tưởng tuyệt đối và để họ điều hành doanh nghiệp như chính chủ sở hữu. Cách tiếp cận này không chỉ giúp Berkshire thu hút được những nhân tài giỏi nhất mà còn tạo ra một mạng lưới đối tác trung thành dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau.

Đáng chú ý, Warren Buffett phân tích việc thực hành quy tắc này dưới một góc nhìn kinh tế rất thực dụng. Theo ông, sự tử tế và chính trực không hề gây tốn kém. Ngược lại, điều đó mang lại lợi ích to lớn, đó là đối tác thêm lòng tin tưởng.

"Ở một góc độ nào đó, đây là một kiểu 'vị kỷ' đầy thông minh. Tôi chưa từng thấy ai cư xử theo cách đó mà lại cảm thấy bất hạnh cả", vị tỷ phú hóm hỉnh cho biết.

Thông điệp của Warren Buffett được đưa ra trong bối cảnh ông vừa chính thức lùi về hậu trưởng để nhường lại quyền điều hành cho người kế nhiệm Greg Abel.

Lời khuyên về đạo đức kinh doanh này được xem là "di sản tinh thần" mà ông muốn gửi gắm lại cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo, nhằm bảo vệ giá trị cốt lõi của tập đoàn.

Theo CNBC

