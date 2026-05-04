Hãng hàng không Spirit Airlines tuyên bố ngừng hoạt động.

Theo RT, đặc phái viên Điện Kremlin Kirill Dmitriev cho biết, hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines có trụ sở tại Mỹ đã không thể vượt qua được cuộc khủng hoảng năng lượng chưa từng có tiền lệ, khi bình luận về việc hãng này tuyên bố ngừng hoạt động.

Hôm 2/5, hãng Spirit Airlines thông báo họ đã bắt đầu ngừng hoạt động một cách có trật tự, có hiệu lực ngay lập tức với lý do là sự tăng vọt gần đây của chi phí nhiên liệu và các áp lực khác đã ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng tài chính của hãng.

"Hãng hàng không Spirit Airlines sụp đổ, đây là nạn nhân đầu tiên của cuộc khủng hoảng năng lượng lịch sử, khi giá nhiên liệu máy bay tăng vọt từ 2,5 USD lên 4 USD/gallon. 17.000 nhân viên đã bị sa thải", ông Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết cùng ngày trong một bài đăng trên X.

Cũng theo ông Dmitriev, các chủ sở hữu trái phiếu của Spirit đã từ chối đề xuất cứu trợ vào phút chót từ chính quyền Trump, vốn có thể cung cấp tới 500 triệu USD để duy trì hoạt động của hãng hàng không đang gặp khó khăn.

Nếu kế hoạch này được thực hiện sẽ trao cho chính phủ cổ phần lên tới 90% của hãng Spirit.

Việc ngừng hoạt động đã khiến khoảng 17.000 người mất việc, trong đó có khoảng 14.000 nhân viên của Spirit cũng như hàng nghìn người làm việc theo hợp đồng và những người khác có công việc phụ thuộc vào hãng hàng không này.

Việc hủy các chuyến bay cũng được dự đoán sẽ dẫn đến giá vé cao hơn trên toàn ngành.

Việc giá nhiên liệu tăng đột ngột và kéo dài trong những tuần gần đây cuối cùng đã khiến công ty không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành giải thể có trật tự, bất chấp kế hoạch tái cấu trúc đã được thỏa thuận với các chủ sở hữu trái phiếu vào tháng 3, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Spirit, Dave Davis, cho biết trong một tuyên bố.

Tình trạng khan hiếm nhiên liệu máy bay ngày càng trầm trọng đang ảnh hưởng đến các hãng hàng không trên toàn thế giới do sự gián đoạn ở eo biển Hormuz vì cuộc chiến giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần hạ thấp tác động của cú sốc năng lượng ở eo biển Hormuz, cho rằng nền kinh tế Mỹ sẽ vẫn mạnh mẽ và sự gián đoạn năng lượng sẽ chỉ là tạm thời chứ không gây thiệt hại về kinh tế.