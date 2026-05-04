Bạn có thể thuê cả 1 quốc gia để tổ chức sự kiện với giá 1,8 tỷ đồng

Theo Chi Chi | 04-05-2026 - 18:15 PM | Tài chính quốc tế

Đây từng là một chiến dịch cho thuê kỳ lạ và gây sốc toàn cầu.

Bạn đã bao giờ mơ về việc thuê trọn vẹn một đất nước để tổ chức sự kiện? Ý tưởng này đã từng trở thành sự thật tại Liechtenstein – công quốc nhỏ bé nằm giữa Thụy Sĩ và Áo. Tuy nhiên, nếu bạn đang lên kế hoạch rút ví để "làm chủ" cả một quốc gia ngay bây giờ, thì cần lưu ý rằng đây chỉ là một chiến dịch marketing độc nhất vô nhị đã kết thúc từ lâu.

Chiến dịch chấn động năm 2010

Vào năm 2010, Liechtenstein đã tạo nên một cú nổ truyền thông toàn cầu khi tung ra gói dịch vụ cho phép cá nhân thuê trọn vẹn toàn bộ lãnh thổ quốc gia. Với mức phí 70.000 USD (khoảng 1,8 tỷ VNĐ) một đêm, người thuê sẽ nhận được những đặc quyền như một "quốc vương" thực thụ trong thời gian tối thiểu là 2 đêm lưu trú.

Gói dịch vụ này không chỉ dừng lại ở quyền sử dụng các địa điểm công cộng. Người thuê còn được tận hưởng những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa cực cao, bao gồm:

  • Lưu trú cho tối đa 900 khách với hơn 500 phòng ngủ và phòng tắm.
  • Quyền thay đổi bảng tên đường phố theo ý muốn.
  • Phát hành loại tiền tệ tạm thời mang tên riêng của người thuê.
  • Thưởng thức rượu vang cùng chính Quốc vương Liechtenstein, Hoàng tử Hans-Adam II.

Chiến dịch này được thiết kế như một công cụ tiếp thị thông minh nhằm đưa tên tuổi của công quốc nhỏ bé này lên bản đồ du lịch thế giới. Sau khi đạt được mục đích thu hút sự chú ý của giới siêu giàu và truyền thông quốc tế, chính quyền Liechtenstein đã ngừng cung cấp gói dịch vụ này.

Đến thời điểm hiện tại, du khách không thể thuê cả quốc gia như trước. Tuy nhiên, điều này không làm giảm đi sức hút của Liechtenstein. Dù không thể sở hữu cả đất nước trong một đêm, nhưng đây vẫn là điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích sự yên bình, lịch sử và vẻ đẹp hùng vĩ của dãy Alps

Vương quốc nhỏ bé giàu bậc nhất hành tinh

Nằm lọt thỏm giữa dãy Alps hùng vĩ, kẹp giữa hai quốc gia Thụy Sĩ và Áo, Liechtenstein là một trong những quốc gia nhỏ bé nhất thế giới nhưng lại sở hữu tầm vóc kinh tế khiến mọi cường quốc phải nể trọng.

Với diện tích vỏn vẹn 160 km vuông và dân số chỉ hơn 40.000 người, công quốc này hiện lên như một bức tranh cổ tích với những lâu đài tháp pháo, những cánh đồng hoa rực rỡ và các thị trấn yên bình nép mình bên dòng sông Rhine thơ mộng.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài thanh bình ấy là một thực thể tài chính đầy quyền lực: Liechtenstein là quốc gia có GDP bình quân đầu người cao hàng đầu thế giới, nợ công gần như bằng không và là nơi hội tụ của các tập đoàn công nghệ cao cùng hệ thống ngân hàng quốc tế uy tín.

Được cai trị bởi Hoàng gia Liechtenstein - một trong những gia tộc sở hữu khối tài sản cá nhân lớn nhất châu Âu - quốc gia này là sự pha trộn độc đáo giữa chế độ quân chủ lập hiến truyền thống và tư duy kinh tế hiện đại. Tại Liechtenstein, sự sang trọng không ồn ào; nó hiển hiện trong cách đất nước này quản trị sự thịnh vượng, trong sự ổn định của môi trường kinh doanh và trong một chất lượng sống thuộc hàng thượng lưu bậc nhất toàn cầu. Không quân đội, không giáp biển, nhưng Liechtenstein lại khẳng định vị thế "nhỏ nhưng có võ", biến mình thành một viên ngọc quý giữa lòng châu Âu - nơi mà mỗi góc phố, mỗi ngọn đồi đều thấm đẫm hơi thở của sự giàu sang và đẳng cấp vượt thời gian.

