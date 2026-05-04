Nhật Bản: Hơn 3.300 tỷ USD tài sản có nguy cơ đóng băng

Tài sản đó là những bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, tiền trong tài khoản ngân hàng… có nguy cơ sẽ bị đóng băng, tác động nhiều chiều đến thị trường.

Theo ước tính của Ngân hàng Sumitomo Mitsui, năm 2020 tổng tài sản do người mắc chứng mất trí nhớ nắm giữ đã là 187 nghìn tỷ yen. Đến năm 2030 con số dự kiến là 242 nghìn tỷ yen và nếu tính cả người cao tuổi bị suy giảm trí nhớ giai đoạn đầu, tổng tài sản lên tới 533 nghìn tỷ yen (3,55 nghìn tỷ USD).

Nếu ngân hàng hoặc tổ chức tài chính xác định một người thiếu năng lực đưa ra quyết định, tài khoản và giao dịch của họ có thể bị đóng băng. Việc xử lý tài sản liên quan đến bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu sẽ rất phức tạp và cần phải chỉ định người giám hộ hợp pháp. Nhiều trường hợp khó khăn trong chỉ định người giám hộ.

Việc đóng băng này cũng ảnh hưởng đến thị trường tiêu dùng, các khoản chi trả y tế. Viện Nghiên cứu Nhật Bản ước tính rằng mức tiêu dùng của người cao tuổi mắc chứng mất trí nhớ năm 2025 đạt 14,7 nghìn tỷ yen (khoảng 98 tỷ USD).

Theo Sách Trắng của chính phủ Nhật Bản, năm 2025 số người già suy giảm trí nhờ đạt 5,2 triệu người và sẽ tăng 11% vào năm 2030. Nhật Bản đang sửa luật dân sự để đơn giản hóa hoạt động Giám hộ tự nguyện và lập các quỹ tín thác để quản lý số tài sản khổng lồ này.

Tài sản của người rơi vào tình trạng mất trí nhớ hoặc suy giảm nhận thức sâu sắc, thì việc xử lý sẽ rất mất thời gian, nhất là khi họ cần bán, chuyển đổi số tài sản này thành tiền cho các dịch vụ chăm sóc y tế, chữa bệnh. Tình trạng đó còn ảnh hưởng trên quy mô rộng lớn hơn với nền kinh tế người cao tuổi.