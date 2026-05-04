Nước này từng cấm người dân sở hữu vàng, thậm chí có án phạt tù 10 năm

Trong lịch sử kinh tế hiện đại, Hoa Kỳ từng áp dụng một chính sách gây tranh cãi sâu rộng: cấm người dân sở hữu vàng. Quy định này được ban hành vào ngày 5/4/1933 khi Tổng thống Franklin D. Roosevelt ký Executive Order 6102, yêu cầu người dân nộp lại vàng dưới dạng tiền xu, vàng thỏi và chứng chỉ vàng cho Cục Dự trữ Liên bang trước ngày 1/5/1933, đổi lấy tiền giấy theo mức giá cố định 20,67 USD mỗi ounce, The American Presidency Project.

Những người không tuân thủ có thể bị phạt tới 10.000 USD, phạt tù tối đa 10 năm hoặc cả hai , theo quy định được ghi nhận trong tài liệu lịch sử về sắc lệnh này.

Chính sách này ra đời trong bối cảnh Đại suy thoái - giai đoạn kinh tế khủng hoảng nghiêm trọng khiến hệ thống ngân hàng Mỹ đối mặt với làn sóng rút tiền và mất niềm tin.

Khi đó, nền kinh tế vận hành theo chế độ bản vị vàng, tức lượng tiền phát hành phải được đảm bảo bằng vàng dự trữ. Việc người dân chuyển sang tích trữ vàng khiến lượng vàng trong hệ thống tài chính suy giảm, từ đó làm co hẹp nguồn cung tiền.

Chính phủ Mỹ cho rằng đây là nguyên nhân khiến suy thoái thêm trầm trọng, nên việc buộc vàng quay trở lại hệ thống ngân hàng được xem là cần thiết để ổn định tài chính và mở rộng cung tiền, theo Phoenix Refining.

Sau sắc lệnh năm 1933, Quốc hội Mỹ tiếp tục thông qua Gold Reserve Act năm 1934, trao quyền kiểm soát vàng cho Bộ Tài chính. Đồng thời, chính phủ nâng giá vàng từ 20,67 USD lên 35 USD mỗi ounce, qua đó thực hiện một bước phá giá đồng USD nhằm tăng cung tiền và hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Dù góp phần củng cố dự trữ vàng quốc gia và tạo điều kiện nới lỏng tiền tệ, chính sách này cũng gây tranh cãi khi buộc người dân bán vàng ở mức giá thấp, trước khi giá được điều chỉnh tăng mạnh.

Các hạn chế về sở hữu vàng tại Mỹ kéo dài hơn bốn thập kỷ. Phải đến ngày 14/8/1974, Tổng thống Gerald Ford mới ký luật cho phép người dân được tự do mua, bán và nắm giữ vàng trở lại, với hiệu lực từ 31/12 cùng năm, đánh dấu chấm hết cho thời kỳ cấm sở hữu vàng trong lịch sử Mỹ.

Hiện nay, quy định tại Mỹ đã hoàn toàn thay đổi. Người dân được phép sở hữu vàng dưới nhiều hình thức như vàng thỏi, vàng xu hay trang sức mà không bị giới hạn về số lượng, miễn là tuân thủ các quy định về thuế và báo cáo tài chính.

Theo các tài liệu hướng dẫn đầu tư vàng, vàng hiện được coi là một loại tài sản hợp pháp như các hình thức đầu tư khác, không còn chịu các hạn chế đặc biệt như trong giai đoạn khủng hoảng trước đây.