Tổng thống Trump cảnh báo Iran nếu tiếp tục tấn công các tàu Mỹ

Theo Quỳnh Như | 05-05-2026 - 10:10 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran sẽ bị "xóa sổ khỏi mặt đất" nếu tiếp tục tấn công các tàu của Mỹ đang thực hiện 'Dự án tự do' tại eo biển Hormuz.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm thứ Hai (4/5), Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran sẽ bị "xóa sổ khỏi mặt đất" nếu tấn công các tàu của Mỹ đang thực hiện "Dự án tự do" ở eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ cho biết ông tin rằng Iran đã trở nên "dễ uốn nắn hơn" trong các cuộc đàm phán gần đây và nhấn mạnh rằng Washington vẫn duy trì việc tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, ông nhìn thấy hai con đường phía trước: Đạt được một thỏa thuận thiện chí hoặc nối lại các hoạt động quân sự.

Cùng ngày, ông Trump cho biết lực lượng Mỹ đã bắn hạ 7 tàu nhỏ của Iran sau khi các phương tiện này nổ súng nhằm vào tàu thuyền trong khu vực. Ông khẳng định không có thiệt hại đáng kể nào, ngoại trừ một tàu thương mại của Hàn Quốc bị ảnh hưởng.

"Chúng ta đã bắn hạ bảy tàu nhỏ, hay còn gọi là tàu tốc độ cao. Đó là tất cả những gì họ còn lại. Ngoài con tàu của Hàn Quốc, tính đến thời điểm này, chưa có thiệt hại nào khác xảy ra khi đi qua eo biển này", ông Trump nói.

Trước đó, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Đô đốc Bradley Cooper, cho biết quân đội Mỹ đã đánh chìm 6 tàu Iran và đánh chặn thành công tên lửa hành trình cùng máy bay không người lái trong khuôn khổ chiến dịch "Dự án tự do" nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Theo ông Cooper, lực lượng Mỹ đã nhiều lần cảnh báo phía Iran tránh xa các mục tiêu quân sự, đồng thời tiếp tục triển khai những biện pháp phong tỏa nhằm vào hoạt động cảng biển của Tehran. Ông nhấn mạnh chiến dịch hiện tại mang tính phòng thủ, nhằm bảo vệ tàu thuyền của hàng chục quốc gia đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

"Dự án tự do là hoạt động phòng thủ, và chúng tôi đã triển khai các tàu khu trục chống tên lửa đạn đạo. Các tàu trong vùng biển Vịnh thuộc về 87 quốc gia, và chúng tôi kêu gọi các tàu đi qua eo biển", Đô đốc Bradley Cooper nói.

