Một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng sa thải 3.000 người dù lợi nhuận vẫn liên tục tăng

Theo Hà Thu | 05-05-2026 - 10:00 AM | Tài chính quốc tế

Estee Lauder dự kiến cắt giảm thêm tới 3.000 việc làm, dù cho dự báo lợi nhuận hàng năm liên tục tăng.

Mới đây, Estee Lauder đã nâng dự báo lợi nhuận hàng năm và đưa ra kế hoạch cắt giảm thêm tới 3.000 việc làm trên toàn cầu trong bối cảnh đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc rộng hơn, khiến giá cổ phiếu của công ty tăng khoảng 11% trong giao dịch trước giờ mở cửa.

Công ty này sở hữu Clinique và MAC, hiện tại đang đàm phán sáp nhập với Puig - công ty sở hữu Jean Paul Gaultier. Theo thông báo, hiện tại Estee Lauder dự kiến sẽ cắt giảm tổng cộng từ 9.000 - 10.000 vị trí, tăng so với ước tính trước đó là khoảng 7.000 vị trí, và đặt mục tiêu tiết kiệm tới 1,2 tỷ USD chi phí.

Theo nhà phân tích Sky Canaves của eMarketer, số lượng việc làm bị cắt giảm dự kiến tăng lên có thể là dấu hiệu cho thấy, trong bối cảnh kế hoạch sáp nhập, Estee Lauder có thể cắt giảm thêm nhiều vị trí ở phía mình trong khi vẫn giữ lại các nhân viên của Puig.

Công ty cho biết hơn 70% số lượng cắt giảm bổ sung sẽ đến từ việc giảm số lượng nhân viên tại các cửa hàng bách hóa, khi họ theo đuổi kế hoạch chuyển hướng tập trung vào các kênh bán lẻ kỹ thuật số phát triển nhanh hơn như Ulta, Sephora, Amazon và TikTok Shop.

QUÁ TRÌNH TÁI CẤU TRÚC BẮT ĐẦU DIỄN RA

Việc Estee tập trung vào các sản phẩm cao cấp và tối ưu hóa chuỗi cung ứng theo chiến lược "Tái định hình vẻ đẹp" của CEO Stephane de La Faverie đã giúp cải thiện doanh số bán hàng hàng quý tại các thị trường xa xỉ, bao gồm Trung Quốc và châu Âu.

Doanh thu thuần hàng quý của hãng mỹ phẩm Estee Lauder tăng trưởng ba quý liên tiếp nhờ nỗ lực cải tổ của CEO (Ảnh: Reuters)

Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận điều chỉnh cả năm đạt từ 2,35 - 2,45 USD mỗi cổ phiếu, so với dự báo trước đó là từ 2,05 - 2,25 USD. Đồng thời kỳ vọng doanh thu thuần sẽ tăng trưởng ở mức cao nhất trong phạm vi dự báo trước đó từ 1% - 3%.

Tuy nhiên, Estee cho biết dự báo hiện tại dựa trên giả định rằng không có sự xấu đi nào trong bối cảnh địa chính trị hoặc các tác động liên quan, bao gồm thuế quan và tâm lý người tiêu dùng, cũng như sự gián đoạn kinh doanh ở Trung Đông sau tháng 5 năm 2026.

Theo dữ liệu do LSEG tổng hợp, công ty đã công bố doanh thu quý đạt 3,71 tỷ USD, vượt xa dự báo 3,69 tỷ USD. Lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 88 cent, cao hơn dự báo 65 cent trên mỗi cổ phiếu.

Theo: Reuters

