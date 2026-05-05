Nga, Ukraine cùng tuyên bố ngừng bắn

Theo Minh Hạnh | 05-05-2026 - 08:54 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngừng bắn hai ngày vào 8 - 9/5 để kỷ niệm Ngày Chiến thắng, nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản hồi bằng đề xuất ngừng bắn của riêng mình, bắt đầu sớm hơn vào ngày 5 - 6/5.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Getty Images)

Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên đề cập đến khả năng ngừng bắn vào Ngày Chiến thắng trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước.

Bộ Quốc phòng Nga, trong một bài đăng trên Telegram, đã thông báo về lệnh ngừng bắn trong hai ngày 8 - 9/5 và bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ làm theo. Bộ này cho biết lực lượng Nga sẽ thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo an toàn cho các sự kiện kỷ niệm Ngày Chiến thắng - đánh dấu sự thất bại của Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Tuy nhiên, Mátxcơva cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của Ukraine nhằm làm gián đoạn các lễ kỷ niệm sẽ dẫn đến sự trả đũa.

"Trong trường hợp Ukraine cố gắng thực hiện các kế hoạch của mình nhằm làm gián đoạn lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng, lực lượng vũ trang Nga sẽ phát động một cuộc tấn công tên lửa trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Kiev", tuyên bố cho biết.

Nga cho biết thêm, nước này từng có khả năng phát động một cuộc tấn công như vậy trước đây, nhưng "đã kiềm chế không thực hiện những hành động như vậy vì lý do nhân đạo".

"Chúng tôi cảnh báo người dân Kiev và nhân viên tại các phái đoàn ngoại giao nước ngoài về việc phải rời khỏi thành phố kịp thời", thông báo cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, viết trên Telegram sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu tại Armenia, tuyên bố Ukraine sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn của riêng mình bắt đầu từ nửa đêm 5/5.

Ông nói thêm rằng Nga đã không đáp lại lời kêu gọi ngừng bắn lâu dài của Kiev.

Ngày Chiến thắng 9/5 là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Nga, được đánh dấu bằng cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ.

Tuy nhiên, lễ duyệt binh năm nay sẽ không có sự xuất hiện của các khí tài quân sự, mà Nga giải thích là do mối đe dọa từ hoạt động tấn công tầm xa của Ukraine.

Ukraine gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Nhiều mục tiêu liên quan đến ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này.

Hôm 4/5, một máy bay không người lái đã tấn công một tòa chung cư ở Mátxcơva. Trong vòng 14 giờ, Thị trưởng Sergei Sobyanin báo cáo lực lượng phòng không đã chặn được thêm 14 máy bay không người lái khác nhắm vào thành phố.

