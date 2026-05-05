Cháy lớn tại cơ sở dầu khí ở UAE sau cuộc tấn công UAV của Iran

Theo Hoàng Vân | 05-05-2026 - 08:25 AM | Tài chính quốc tế

Ngày 4/5, Iran đã tiến hành cuộc tấn công UAV nhằm vào một khu công nghiệp dầu khí lớn ở Tiểu vương quốc Fujairah thuộc UAE.

Iran tấn công UAV nhằm vào Khu Công nghiệp Dầu khí Fujairah, ngày 4/5/2026.

Theo thông báo của chính quyền, vụ tấn công nhắm vào Khu Công nghiệp Dầu khí Fujairah và gây ra một "vụ hỏa hoạn lớn" tại hiện trường.

Các nhà chức trách cho biết, có 3 công dân người Ấn Độ bị thương nhẹ do ảnh hưởng từ vụ tấn công và đã được đưa đến bệnh viện.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng UAE cho biết, 3 tên lửa hành trình của Iran đã bị bắn hạ thành công trên vùng biển thuộc chủ quyền của quốc gia Arab này. Một tên lửa hành trình khác rơi xuống biển.

Bộ Ngoại giao UAE lên án điều mà họ gọi là “hành động gây hấn mới của Iran”.

Trước đó, hãng thông tấn Fars đưa tin, quân đội Iran đã bắn trúng một tàu tuần tra của Hải quân Mỹ gần eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ bác bỏ tuyên bố này và phủ nhận không có tàu hải quân nào bị trúng đạn.

Diễn biến này xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/5 hứa sẽ "giúp giải cứu" các tàu bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz.

Tuyến đường thủy quan trọng này chiếm khoảng 20% ​​lượng dầu vận chuyển bằng đường biển toàn cầu, trên thực tế đã bị đóng cửa sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran vào cuối tháng 2/2026.

Sự gián đoạn này đã dẫn đến giá dầu tăng vọt, với giá xăng trung bình toàn quốc tại Mỹ vượt quá 4,40 USD/gallon.

Bất chấp chi phí tiêu dùng tăng cao và tỷ lệ không ủng hộ đạt mức cao kỷ lục, ông Trump vẫn quyết duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran, nhằm gây áp lực buộc Iran đồng ý một thỏa thuận hòa bình có thể làm hài lòng Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gọi cuộc phong tỏa là "hành động chiến tranh" vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi đầu tháng 4/2026.

Từ Khóa:
