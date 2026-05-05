Nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc, thương vong rất lớn

Theo Hải Hưng | 05-05-2026 - 10:27 AM | Tài chính quốc tế

21 người đã thiệt mạng, 61 người khác bị thương trong vụ nổ lớn xảy ra tại nhà máy pháo hoa ở TP Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam - Trung Quốc.

Tân Hoa Xã cho hay vụ nổ xảy ra khoảng 16 giờ 40 chiều 4-5 (giờ địa phương) tại một nhà xưởng của Công ty Sản xuất và Trình diễn pháo hoa Hoa Thịnh.

Thông tin ban đầu xác nhận vụ nổ khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 61 người khác bị thương. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích, cứu chữa nạn nhân và xử lý hiện trường.

Vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa ở Lưu Dương thuộc tỉnh Hồ Nam – Trung Quốc chiều 4-5 đã khiến 21 người thiệt mạng và 61 người khác bị thương. Ảnh: CCTV

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy cột khói dày đặc bốc cao từ khu vực xảy ra vụ nổ.

Sức ép từ vụ nổ cũng làm vỡ cửa ra vào, cửa sổ của nhiều ngôi nhà tại các làng lân cận. Một số người dân cho biết đá lớn bị hất văng ra ven đường, trong khi nhiều hộ đã rời khỏi khu vực vì lo ngại nguy cơ mất an toàn.

Hình ảnh nhìn từ trên cao của nhà máy sản xuất pháo hoa ở Lưu Dương được truyền thông Trung Quốc phát sóng sáng 5-5. Ảnh: CCTV

Nhà chức trách đã điều động 482 nhân viên cứu hỏa, cứu hộ và y tế địa phương tới hiện trường để cấp cứu người bị thương, tìm kiếm nạn nhân và triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cũng cử một nhóm công tác đến Lưu Dương, địa phương nổi tiếng với ngành sản xuất pháo hoa, để chỉ đạo công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu các lực lượng liên quan dốc toàn lực tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương và xử lý tốt hậu quả vụ việc.

Ông Tập cũng chỉ đạo điều tra nhanh chóng, làm rõ nguyên nhân và buộc những cá nhân, tổ chức liên quan phải chịu trách nhiệm.

"Các địa phương và cơ quan chức năng cần rút ra bài học sâu sắc từ vụ việc, đồng thời siết chặt trách nhiệm trong công tác an toàn lao động" - Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh.

Thủ tướng Lý Cường yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn tại các ngành, lĩnh vực trọng điểm, kiên quyết ngăn chặn các vụ tai nạn nghiêm trọng tương tự.

Vụ nổ tại Lưu Dương xảy ra chưa đầy 3 tháng sau một vụ nổ gây hỏa hoạn tại cửa hàng bán pháo ở tỉnh Hồ Bắc – Trung Quốc khiến 12 người thiệt mạng.

Gần 500 lính cứu hỏa, cứu hộ, y tế đã nhanh chóng đến hiện trường vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Hải Hưng

Người Lao động

Trung Quốc vừa có động thái không ngờ với Mỹ

