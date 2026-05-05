'Số 0 tròn trĩnh' ở quốc gia dầu mỏ sau 35 năm: Điều gì xảy ra với tuyến vận tải huyết mạch của thế giới?

Tờ Turkiye Today (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 3/5 đưa tin, Kuwait đã ghi nhận mức xuất khẩu dầu thô bằng 0 trong tháng 4/2026 do việc đóng cửa eo biển Hormuz khiến hoạt động vận chuyển bị đình trệ hoàn toàn; đây là sự gián đoạn xuất khẩu dầu thô lần đầu tiên của nước này kể từ khi kết thúc Chiến tranh vùng Vịnh vào năm 1991.

Dữ liệu được nền tảng theo dõi dầu mỏ toàn cầu TankerTrackers chia sẻ cho thấy Kuwait không xuất khẩu bất kỳ thùng dầu thô nào trong tháng 4 vừa qua - một sự thay đổi mạnh so với lượng xuất khẩu thông thường hơn 1 triệu thùng/ngày, xếp thứ 11 trong số các nước xuất khẩu dầu mỏ.

Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) đã nhiều lần tuyên bố tình trạng "bất khả kháng" trong tháng 3 và tháng 4 do các tàu chở dầu không thể đi qua eo biển Hormuz vì căng thẳng liên quan đến cuộc xung đột tại Iran.

Một tàu chở dầu đang neo đậu tại một bến cảng ở Kuwait. Ảnh: Adobe Stock

Sản xuất tiếp tục, xuất khẩu hạn chế

Theo TankerTrackers, Kuwait tiếp tục khai thác dầu trong suốt tháng 4, nhưng thay vì xuất khẩu dầu thô, nước này đã chuyển một phần sản lượng vào kho chứa đồng thời sử dụng một phần khác trong hoạt động sản xuất các sản phẩm tinh chế.

Việc xuất khẩu các loại nhiên liệu tinh chế đó vẫn tiếp tục với khối lượng hạn chế, ngay cả khi lượng vận chuyển dầu thô giảm xuống bằng 0.

Eo biển Hormuz đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển dầu mỏ và năng lượng toàn cầu, do đó bất kỳ sự gián đoạn nào cũng ngay lập tức ảnh hưởng đến thị trường và chuỗi cung ứng.

Kuwait phụ thuộc rất nhiều vào tuyến đường này để vận chuyển dầu thô đến các khách hàng quốc tế.

Theo tờ Siasat Daily (Ấn Độ), lần cuối cùng xuất khẩu dầu thô của Kuwait giảm xuống bằng 0 là khi bị Iraq tiến đánh vào năm 1990. Đầu năm 1991, lực lượng Iraq rút lui đã đốt cháy hàng trăm giếng dầu, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng và làm giảm năng lực sản xuất của Kuwait trong gần hai năm.

Kuwait - một thành viên chủ chốt của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) - đóng vai trò trung tâm trong thị trường năng lượng toàn cầu, với phần lớn dầu thô của nước này thường được xuất khẩu sang châu Á và châu Âu.

Một cơ sở khai thác dầu khí với các ống khói đốt khí thải, đường ống và tháp xử lý ở Kuwait. Ảnh: Adobe Stock

Eo biển Hormuz đóng cửa, nguồn cung sụt giảm 13 triệu thùng/ngày

Turkiye Today đưa tin, ngày 2/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với hoạt động giao thông đường thủy sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào ngày 28/2.

Ngày 13/4, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) đã thực hiện kế hoạch của mình bằng cách phát động một cuộc phong tỏa hàng hải nhắm vào tàu thuyền ra vào các cảng của Iran.

Mặc dù có một khoảng thời gian tạm lắng sau khi các thỏa thuận ngừng bắn giúp chấm dứt các cuộc tấn công nhắm vào Iran và Lebanon, Tehran cũng đã đồng ý mở lại eo biển; tuy nhiên, họ đã đóng cửa lại một lần nữa sau khi Mỹ từ chối dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), kể từ khi xung đột bắt đầu, việc đóng cửa eo biển Hormuz đã làm giảm nguồn cung dầu toàn cầu 13 triệu thùng/ngày, biến đây trở thành một trong những cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong lịch sử.

Trang tin Arabic Trader (Bahrain) trích dẫn phân tích của tập đoàn tài chính Goldman Sachs cho thấy, Kuwait, Iraq và UAE nằm trong số những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng dầu mỏ hiện nay do phụ thuộc nhiều vào eo biển Hormuz để xuất khẩu dầu.

Ngược lại, Ả Rập Xê Út có thể hưởng lợi từ khả năng vận chuyển dầu qua đường ống Đông-Tây đến các cảng Biển Đỏ; trong khi Oman có lợi thế xuất khẩu dầu từ bên ngoài eo biển, mang lại cho nước này sự linh hoạt hơn trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng.

Các ước tính cho thấy sản lượng dầu ở vùng Vịnh đã giảm mạnh, kèm theo cảnh báo rằng việc phục hồi dòng chảy dầu sẽ không nhanh chóng ngay cả khi hoạt động vận tải biển được nối lại, do thiệt hại về cơ sở hạ tầng và việc tạm dừng một số hoạt động khai thác dầu.