Nóng: Một sàn TMĐT hàng đầu thế giới lọt vào tầm ngắm của GameStop

Theo Wall Street Journal (WSJ), việc tập trung vào phân khúc hàng sưu tầm được xem là hướng đi chiến lược, có thể giúp GamStop nâng cao năng lực cạnh tranh với các đối thủ trong nghành.

Được sáng lập năm 1995 bởi Pierre Omidyar, eBay từng là biểu tượng của mô hình đấu giá trực tuyến. Trải qua hơn 30 năm, sau nhiều lần tái cấu trúc, nền tảng này hiện tập trung vào nhóm khách hàng đam mê sưu tầm, với các danh mục như đồ lưu niệm thể thao, thẻ giao dịch, đồ cổ và thời trang độc bản.

Chiến lược này tạo ra điểm giao thoa đáng kể với định hướng mới của GameStop. Công ty này gần đây đã đẩy mạnh mảng hàng sưu tầm, bao gồm thẻ thể thao và thẻ Pokémon, một thị trường đang tăng trưởng nhanh và có biên lợi nhuận cao.

Năm 2025, tại cuộc họp thường niên, GameStop cho biết đang mở rộng mảng kinh doanh đồ sưu tầm của mình, bao gồm thẻ thể thao và thẻ bài Pokémon.

eBay hiện có khoảng 135 triệu người mua hàng hoạt động trên toàn cầu và năm ngoái đã đạt doanh thu 11 tỷ đô la, tăng 8% so với năm trước. Lợi nhuận ròng tăng nhẹ, đạt khoảng 2 tỷ đô la. Trong quý gần đây nhất, doanh số bán hàng được thúc đẩy bởi những khách hàng chú trọng giá trị của sản phẩm, không quá coi trọng hang mới hay theo mùa.

Đáng chú ý, cổ phiếu công ty đã tăng khoảng 50% trong 12 tháng gần nhất, cho thấy niềm tin của Phố Wall vào chiến lược hiện tại.

Tuy nhiên, bài toán lớn nằm ở quy mô. Vốn hóa của eBay vào khoảng 46 tỷ USD, gần gấp bốn lần mức 12 tỷ USD của GameStop. Theo các nhà phân tích, thương vụ nàysẽ cần khoản vốn vay rất lớn, tiềm ẩn rủi ro tài chính đáng kể.

Áp lực cạnh tranh

Trong hai thập kỷ qua, eBay liên tục phải đối mặt với áp lực từ các đối thủ lớn như Amazon và Walmart hay như Etsy hay Temu.

Dù từng được cựu CEO Meg Whitman nhận định là “miễn nhiễm phần nào với suy thoái kinh tế”, eBay vẫn không tránh khỏi giai đoạn chững lại khi Amazon vươn lên thống trị thương mại điện tử và mở rộng sang nhiều lĩnh vực như logistics, điện toán đám mây và streaming.

Các thương vụ mua lại như PayPal (2002) hay StubHub (2007) từng giúp eBay đa dạng hóa, nhưng không đủ để duy trì đà tăng trưởng dài hạn.

Giá trị vốn hóa thị trường của công ty đạt đỉnh điểm vào năm 2004 ở mức khoảng 75 tỷ đô la.

Công ty sau đó đã tách PayPal vào năm 2015 và thoái vốn khỏi một số mảng kinh doanh không cốt lõi.

Năm 2020, eBay đã mất vị trí thứ hai trong số các nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới vào tay Walmart.

Tái cấu trúc và bài toán AI

Những năm gần đây, dưới sự dẫn dắt của CEO Jamie Iannone, eBay tập trung cắt giảm chi phí, nâng cao chất lượng hàng hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào trải nghiệm người dùng.

Một trong những cải tiến đáng chú ý là tính năng “danh mục kỳ diệu”, cho phép người bán chỉ cần chụp ảnh sản phẩm để hệ thống AI tự động tạo nội dung đăng bán. Đồng thời, công ty cũng đầu tư mạnh vào hạ tầng dữ liệu và GPU nhằm tận dụng làn sóng AI tạo sinh.

Tháng 2/2026, eBay tuyên bố mua lại nền tảng thời trang đồ cũ Depop từ Etsy với giá 1,2 tỷ đô la, một động thái nhằm thu hút thêm nhiều người tiêu dùng trẻ tuổi.

Và chỉ sau đó vài ngày, công ty thông báo sẽ sa thải 800 nhân viên, tương đương khoảng 6,5% toàn bộ nhân sự của hãng trên phạm vi toàn cầu.

Thỏa thuận với Depop được xem là một phần trong nỗ lực cải thiện chất lượng sản phẩm được cung cấp trên eBay. Công ty nỗ lực thu hút thêm nhiều người bán có các mặt hàng cao cấp đã qua sử dụng, vốn là lĩnh vực làm nên tên tuổi của thương hiệu đầu những năm 2000.

Trong một cuộc phỏng vấn với Yahoo Finance năm ngoái, Jamie Iannone, CEO của eBay từ năm 2020, chia sẻ: “Trung bình mỗi hộ gia đình có từ 3.000 đến 4.000 đô la giá trị hàng hóa có thể bán trên eBay, tuy nhiên chưa đến 20% trong số đó được bán trực tuyến.”

Trong quý đầu tiên, doanh số bán hàng mạnh mẽ của các mặt hàng sưu tầm như thẻ giao dịch, tiền xu, đồ chơi, mô hình hành động và truyện tranh đã thúc đẩy doanh thu tăng gần 20% và lợi nhuận cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích.

Tham vọng của GameStop

GameStop trở thành tâm điểm chú ý trong cơn sốt cổ phiếu “meme” năm 2021, khi làn sóng nhà đầu tư cá nhân đã đẩy giá cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn tăng vọt trong bối cảnh phong tỏa vì đại dịch. Hiện nay, công ty này đang tích cực tìm kiếm các cơ hội mở rộng nhằm tái định vị hoạt động kinh doanh.

Năm 2023, GameStop bổ nhiệm Ryan Cohen, tỷ phú đồng sáng lập Chewy, làm Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch. Trong một cuộc trao đổi với WJS hồi tháng 1, ông Cohen cho biết, mục tiêu của mình là đưa GameStop, doanh nghiệp có cổ phiếu đã giảm khoảng 80% kể từ đỉnh cao năm 2021, trở thành tập đoàn bán lẻ trị giá 100 tỷ USD thông qua các thương vụ sát nhập doanh nghiệp niêm yết quy mô lớn.

Theo WSJ