Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát minh làm rung chuyển ngành vật liệu: ‘Nhựa sống’ tự phân hủy theo lệnh sau 6 ngày, bước ngoặt cứu vãn ô nhiễm nhựa khắp hành tinh

Khánh Linh | 06-05-2026 - 14:05 PM | Tài chính quốc tế

Phát minh làm rung chuyển ngành vật liệu: ‘Nhựa sống’ tự phân hủy theo lệnh sau 6 ngày, bước ngoặt cứu vãn ô nhiễm nhựa khắp hành tinh

Các nhà nghiên cứu vừa phát triển thành công một loại nhựa mới có khả năng tự phân hủy theo lệnh.

Loại vật liệu mới tích hợp các vi sinh vật có khả năng phân hủy nhựa vào cấu trúc của các polyme. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng hai chủng vi khuẩn phối hợp cùng nhau để phân hủy hoàn toàn vật liệu nhựa chỉ trong vòng 6 ngày mà không tạo ra hạt vi nhựa.

Nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều loại vi sinh vật có thể bẻ gãy các chuỗi polyme dài thành những mảnh nhỏ hơn bằng cách sử dụng enzyme. Vì nhựa vốn là các polyme, nên các nhà khoa học đã đưa các enzyme hoặc vi khuẩn tạo ra chúng vào trong cấu trúc vật liệu để tạo ra "nhựa sống".

Tác giả chính của nghiên cứu Zhuojun Dai cho biết việc tích hợp vi sinh vật vào nhựa giúp vật liệu này có thể tự hủy theo lệnh. Điều này biến độ bền của nhựa từ một vấn đề gây hại trở thành một tính năng có thể lập trình được.

Nhóm nghiên cứu nhận định rằng dù nhựa được sử dụng rộng rãi, nhưng tính chất chống phân hủy hàng thế kỷ của chúng đã gây ra những lo ngại nghiêm trọng về môi trường và sinh thái. Song, những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực sinh học tổng hợp đã cho phép tạo ra nhựa sống chứa các bào tử.

Loại nhựa này hoạt động bình thường khi các bào tử ở trạng thái ngủ đông và sẽ bắt đầu phân hủy khi các bào tử được kích hoạt. Tuy nhiên, hiệu quả phân hủy của một chủng vi khuẩn Bacillus duy nhất hoặc hệ thống một enzyme còn nhiều hạn chế. Vì thế, để giải quyết thách thức này, các nhà nghiên cứu đã thiết kế một loại nhựa sống tích hợp nhiều vi khuẩn.

Trong tương lai, các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ phát triển được cơ chế kích hoạt bào tử ngay trong môi trường nước, nơi tập trung phần lớn rác thải nhựa. Mặc dù nghiên cứu này hiện mới tập trung vào một loại polyme, nhưng chiến lược tương tự có thể được áp dụng cho các loại nhựa khác, bao gồm cả những loại nhựa dùng một lần phổ biến.

Phương pháp này cung cấp một chiến lược tiềm năng để giải quyết ô nhiễm nhựa thông qua các hệ thống sinh học được phối hợp và lập trình sẵn.

Theo IE

Chưa từng có: Trung Quốc công khai ‘phá rào’ trừng phạt của Mỹ, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đối đầu trực diện?

Khánh Linh

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Buồn của nền kinh tế top đầu thế giới: Hơn 2.100 trường có dưới 10 học sinh nhập học, 153 trường đóng cửa sau 5 năm, toàn quốc mất mốc 5 triệu học sinh

Buồn của nền kinh tế top đầu thế giới: Hơn 2.100 trường có dưới 10 học sinh nhập học, 153 trường đóng cửa sau 5 năm, toàn quốc mất mốc 5 triệu học sinh Nổi bật

Sau 9 tuần xung đột với Iran, Mỹ bán được hơn 250 triệu thùng dầu, giành 'ngôi vương' từ tay nước đồng minh

Sau 9 tuần xung đột với Iran, Mỹ bán được hơn 250 triệu thùng dầu, giành 'ngôi vương' từ tay nước đồng minh Nổi bật

Đào đất trong vườn, người đàn ông phát hiện 5 thỏi vàng trong túi nhựa trị giá 21 tỷ đồng

Đào đất trong vườn, người đàn ông phát hiện 5 thỏi vàng trong túi nhựa trị giá 21 tỷ đồng

13:42 , 06/05/2026
Đang thiếu hơn 1 tỷ kWh điện nhưng nước láng giềng Nga lên kế hoạch ngừng nhập khẩu từ Moscow trong năm tới

Đang thiếu hơn 1 tỷ kWh điện nhưng nước láng giềng Nga lên kế hoạch ngừng nhập khẩu từ Moscow trong năm tới

13:24 , 06/05/2026
Chính phủ Romania sụp đổ

Chính phủ Romania sụp đổ

13:18 , 06/05/2026
Trung Quốc bất ngờ gặp Ngoại trưởng Iran ngay trước chuyến công du của ông Trump: Bắc Kinh toan tính điều gì?

Trung Quốc bất ngờ gặp Ngoại trưởng Iran ngay trước chuyến công du của ông Trump: Bắc Kinh toan tính điều gì?

11:33 , 06/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên