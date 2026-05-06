Đang thiếu hơn 1 tỷ kWh điện nhưng nước láng giềng Nga lên kế hoạch ngừng nhập khẩu từ Moscow trong năm tới

Kazakhstan có kế hoạch ngừng nhập khẩu điện từ Nga từ năm 2027, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Sungat Yesimkhanov cho biết.

“Nếu chúng ta đưa tất cả các cơ sở [năng lượng] theo kế hoạch vào hoạt động vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới, tôi nghĩ chúng ta sẽ không mua điện từ Nga nữa vào năm 2027”, ông Sungat Yesimkhanov nói tại một cuộc họp báo khi được hỏi Kazakhstan sẽ mua bao nhiêu điện từ Nga vào năm 2026.

Trong những năm gần đây, Kazakhstan phải mua điện từ Nga hàng năm do thiếu hụt nguồn cung điện trong nước.

“Năm nay, chúng tôi dự đoán sẽ thiếu khoảng 1-1,2 tỷ kWh điện, và chúng tôi dự định sẽ giải quyết vấn đề này vào năm 2027”, thứ trưởng cho biết.

Ông Yesimkhanov lưu ý rằng, thiếu hụt điện năng của Kazakhstan lên tới 2,1 tỷ kWh vào năm 2024 và khoảng 1,5 tỷ kWh vào năm 2025. “Con số này đang giảm dần”, ông nói.

Bộ trưởng Năng lượng Yerlan Akkenzhenov cho biết vào tháng 1 rằng nước này dự kiến đáp ứng đủ nhu cầu điện năng của nền kinh tế bằng cách đưa vào vận hành các công suất mới vào cuối quý 1/2027. Ông cho biết thêm, Kazakhstan hiện đang triển khai 81 dự án với tổng công suất 15,3 GW và tổng vốn đầu tư hơn 13 nghìn tỷ tenge (25 tỷ USD).