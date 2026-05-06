Đang thiếu hơn 1 tỷ kWh điện nhưng nước láng giềng Nga lên kế hoạch ngừng nhập khẩu từ Moscow trong năm tới

Y Vân | 06-05-2026 - 13:24 PM | Tài chính quốc tế

Trong những năm gần đây, quốc gia này phải dựa vào nguồn điện nhập khẩu từ Nga để giải quyết thiếu hụt trong nước.

Kazakhstan có kế hoạch ngừng nhập khẩu điện từ Nga từ năm 2027, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Sungat Yesimkhanov cho biết.

“Nếu chúng ta đưa tất cả các cơ sở [năng lượng] theo kế hoạch vào hoạt động vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới, tôi nghĩ chúng ta sẽ không mua điện từ Nga nữa vào năm 2027”, ông Sungat Yesimkhanov nói tại một cuộc họp báo khi được hỏi Kazakhstan sẽ mua bao nhiêu điện từ Nga vào năm 2026.

Trong những năm gần đây, Kazakhstan phải mua điện từ Nga hàng năm do thiếu hụt nguồn cung điện trong nước.

“Năm nay, chúng tôi dự đoán sẽ thiếu khoảng 1-1,2 tỷ kWh điện, và chúng tôi dự định sẽ giải quyết vấn đề này vào năm 2027”, thứ trưởng cho biết.

Ông Yesimkhanov lưu ý rằng, thiếu hụt điện năng của Kazakhstan lên tới 2,1 tỷ kWh vào năm 2024 và khoảng 1,5 tỷ kWh vào năm 2025. “Con số này đang giảm dần”, ông nói.

Bộ trưởng Năng lượng Yerlan Akkenzhenov cho biết vào tháng 1 rằng nước này dự kiến đáp ứng đủ nhu cầu điện năng của nền kinh tế bằng cách đưa vào vận hành các công suất mới vào cuối quý 1/2027. Ông cho biết thêm, Kazakhstan hiện đang triển khai 81 dự án với tổng công suất 15,3 GW và tổng vốn đầu tư hơn 13 nghìn tỷ tenge (25 tỷ USD).

Y Vân

Đời Sống Pháp Luật

Từ Khóa:
nga, kazakhstan

Buồn của nền kinh tế top đầu thế giới: Hơn 2.100 trường có dưới 10 học sinh nhập học, 153 trường đóng cửa sau 5 năm, toàn quốc mất mốc 5 triệu học sinh

Sau 9 tuần xung đột với Iran, Mỹ bán được hơn 250 triệu thùng dầu, giành 'ngôi vương' từ tay nước đồng minh

Chính phủ Romania sụp đổ

13:18 , 06/05/2026
Trung Quốc bất ngờ gặp Ngoại trưởng Iran ngay trước chuyến công du của ông Trump: Bắc Kinh toan tính điều gì?

11:33 , 06/05/2026
Vệ tinh Mỹ phát hiện tình trạng đáng báo động ở mặt đất, gióng hồi chuông cảnh báo toàn thế giới

11:30 , 06/05/2026
Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc bê 'cỗ máy' khổng lồ ra giữa biển cao hơn 270 mét, diện tích quét tương đương 7 sân bóng đá, để khai thác tài nguyên vô hạn

11:05 , 06/05/2026

