Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 9 tuần xung đột với Iran, Mỹ bán được hơn 250 triệu thùng dầu, giành 'ngôi vương' từ tay nước đồng minh

Y Vân | 06-05-2026 - 12:00 PM | Tài chính quốc tế

Nhiều nhà phân tích cho rằng khả năng Mỹ duy trì được vị trí số 1 về xuất khẩu dầu là điều mong manh.

Mỹ xuất khẩu hơn 250 triệu thùng dầu trong 9 tuần qua, chính thức vượt Ả Rập Xê Út thành nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Sự gia tăng đột biến trong xuất khẩu dầu của Mỹ xuất phát từ những khó khăn về hàng hải tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch cung cấp dầu từ Trung Đông ra thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn hoài nghi về khả năng Mỹ duy trì mức xuất khẩu kỷ lục này. Sản lượng xuất khẩu của Mỹ hiện được cho là đã chạm ngưỡng giới hạn. Những rào cản về cơ sở hạ tầng và vận tải khiến Mỹ khó có thể đảm bảo nguồn cung ổn định hơn từ khu vực Vịnh Mexico. Dù giới hạn lý thuyết là 10 triệu thùng/ngày, các nhà giao dịch nhận định con số thực tế chỉ dừng lại ở mức 6 triệu thùng và có thể đạt tối đa 7 triệu thùng trong ngắn hạn.

Đi cùng với con số xuất khẩu ấn tượng là sự sụt giảm nghiêm trọng nguồn cung trong nước. Dự trữ dầu của Mỹ đã giảm mạnh trong tuần thứ 4 liên tiếp, khiến giá nhiên liệu nội địa tăng vọt.

Cụ thể, dự trữ dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ đã giảm đi 52 triệu thùng trong giai đoạn này. Các chuyên gia dự báo xu hướng sụt giảm sẽ còn tiếp tục chừng nào căng thẳng tại Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt.

Hiện tại, năng lực sản xuất dầu của Mỹ gần như đã hoạt động hết công suất. Kể từ khi các hoạt động quân sự tại Iran bắt đầu vào 28/2, sản lượng đã giảm khoảng 100,000 thùng mỗi ngày.

Mặc dù giá dầu thế giới đang tăng phi mã, hầu hết các công ty năng lượng vẫn chưa sẵn sàng tăng sản lượng. Nguyên nhân chính là do sự bất định của thị trường khiến các doanh nghiệp khó dự đoán được diễn biến tiếp theo để đưa ra các quyết định đầu tư dài hạn.

Theo Tass﻿

Tiêu tốn 25 tỷ USD, chọn nhà thầu Hàn Quốc và Ý khôi phục 2 nhà máy lọc dầu nhưng đều thất bại, nền kinh tế hơn 240 triệu dân ‘quay xe’ chốt Trung Quốc sau nhiều năm

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mọi ánh mắt đổ dồn về báo cáo việc làm Mỹ: Tia sáng hay gáo nước lạnh dập tắt kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed?

Mọi ánh mắt đổ dồn về báo cáo việc làm Mỹ: Tia sáng hay gáo nước lạnh dập tắt kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed? Nổi bật

'Thấm đòn' xung đột Trung Đông, láng giềng Việt Nam phải vay gấp hơn 12 tỷ USD, thủ tướng kêu gọi người dân cùng nhau vượt qua khủng hoảng

'Thấm đòn' xung đột Trung Đông, láng giềng Việt Nam phải vay gấp hơn 12 tỷ USD, thủ tướng kêu gọi người dân cùng nhau vượt qua khủng hoảng Nổi bật

Trung Quốc bất ngờ gặp Ngoại trưởng Iran ngay trước chuyến công du của ông Trump: Bắc Kinh toan tính điều gì?

Trung Quốc bất ngờ gặp Ngoại trưởng Iran ngay trước chuyến công du của ông Trump: Bắc Kinh toan tính điều gì?

11:33 , 06/05/2026
Vệ tinh Mỹ phát hiện tình trạng đáng báo động ở mặt đất, gióng hồi chuông cảnh báo toàn thế giới

Vệ tinh Mỹ phát hiện tình trạng đáng báo động ở mặt đất, gióng hồi chuông cảnh báo toàn thế giới

11:30 , 06/05/2026
Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc bê ‘cỗ máy’ khổng lồ ra giữa biển cao hơn 270 mét, diện tích quét tương đương 7 sân bóng đá, để khai thác tài nguyên vô hạn

Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc bê ‘cỗ máy’ khổng lồ ra giữa biển cao hơn 270 mét, diện tích quét tương đương 7 sân bóng đá, để khai thác tài nguyên vô hạn

11:05 , 06/05/2026
Ngoại trưởng Mỹ nói chiến dịch quân sự ở Iran đã kết thúc

Ngoại trưởng Mỹ nói chiến dịch quân sự ở Iran đã kết thúc

10:50 , 06/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên