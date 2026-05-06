Sau 9 tuần xung đột với Iran, Mỹ bán được hơn 250 triệu thùng dầu, giành 'ngôi vương' từ tay nước đồng minh

Mỹ xuất khẩu hơn 250 triệu thùng dầu trong 9 tuần qua, chính thức vượt Ả Rập Xê Út thành nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Sự gia tăng đột biến trong xuất khẩu dầu của Mỹ xuất phát từ những khó khăn về hàng hải tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch cung cấp dầu từ Trung Đông ra thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn hoài nghi về khả năng Mỹ duy trì mức xuất khẩu kỷ lục này. Sản lượng xuất khẩu của Mỹ hiện được cho là đã chạm ngưỡng giới hạn. Những rào cản về cơ sở hạ tầng và vận tải khiến Mỹ khó có thể đảm bảo nguồn cung ổn định hơn từ khu vực Vịnh Mexico. Dù giới hạn lý thuyết là 10 triệu thùng/ngày, các nhà giao dịch nhận định con số thực tế chỉ dừng lại ở mức 6 triệu thùng và có thể đạt tối đa 7 triệu thùng trong ngắn hạn.

Đi cùng với con số xuất khẩu ấn tượng là sự sụt giảm nghiêm trọng nguồn cung trong nước. Dự trữ dầu của Mỹ đã giảm mạnh trong tuần thứ 4 liên tiếp, khiến giá nhiên liệu nội địa tăng vọt.

Cụ thể, dự trữ dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ đã giảm đi 52 triệu thùng trong giai đoạn này. Các chuyên gia dự báo xu hướng sụt giảm sẽ còn tiếp tục chừng nào căng thẳng tại Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt.

Hiện tại, năng lực sản xuất dầu của Mỹ gần như đã hoạt động hết công suất. Kể từ khi các hoạt động quân sự tại Iran bắt đầu vào 28/2, sản lượng đã giảm khoảng 100,000 thùng mỗi ngày.

Mặc dù giá dầu thế giới đang tăng phi mã, hầu hết các công ty năng lượng vẫn chưa sẵn sàng tăng sản lượng. Nguyên nhân chính là do sự bất định của thị trường khiến các doanh nghiệp khó dự đoán được diễn biến tiếp theo để đưa ra các quyết định đầu tư dài hạn.

Theo Tass﻿