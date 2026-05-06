Mọi ánh mắt đổ dồn về báo cáo việc làm Mỹ: Tia sáng hay gáo nước lạnh dập tắt kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed?

Báo cáo việc làm của Mỹ sẽ giúp xác định liệu nền kinh tế có đủ vững vàng để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ hiện tại hay không. Hay một thị trường lao động suy yếu sẽ làm hồi sinh kỳ vọng cắt giảm lãi suất, thứ vốn đã bị chôn vùi bởi cuộc chiến tại Iran.

Tăng trưởng kinh tế ổn định và nỗi lo lạm phát do chiến sự đã khiến thị trường dự báo Fed sẽ không thay đổi lãi suất trong năm 2026. Đây là một sự thay đổi lớn so với hồi tháng 1, thời điểm mà các nhà giao dịch cược tới hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026.

Trưởng bộ phận chiến lược lãi suất Jonathan Cohn tại Nomura nhận định bối cảnh kinh tế và các dữ liệu tỏ ra khá kiên cường bất chấp xung đột. Theo ông, ngay cả khi không có sự bất ổn từ Iran, người ta vẫn có thể lập luận rằng nền kinh tế hiện tại chưa cần đến các biện pháp nới lỏng tiền tệ đáng kể.

Các nhà phân tích cho rằng thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu rõ ràng có thể khiến các quan chức Fed bắt đầu nghĩ đến việc hạ lãi suất. Tuy nhiên, ngay cả một báo cáo việc làm rất yếu cũng khó có thể thay đổi quan điểm chung tại ngân hàng trung ương Mỹ.

Nguyên nhân là do báo cáo việc làm tháng trước rất mạnh, đi kèm với các dữ liệu kinh tế tích cực và tình trạng lạm phát cao dai dẳng. Hiện tại, các nhà đầu tư vẫn đang kỳ vọng vào việc hạ lãi suất để duy trì đà tăng giá của cổ phiếu và các tài sản khác trong năm nay.

Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ đã củng cố quan điểm chống lại việc cắt giảm lãi suất. Nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 178.000 việc làm trong tháng 3, cao gần gấp 3 lần so với mức dự báo 60.000 việc làm của các chuyên gia kinh tế. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống còn 4,3%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng từ mức 3,94% trước khi cuộc chiến bắt đầu lên mức 4,43% vào ngày 28/2. Lợi suất kỳ hạn 2 năm nhạy cảm với lãi suất cũng tăng từ 3,38% lên 3,94%. Điều này phản ánh thị trường đang dần chấp nhận thực tế rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Hiện tại có rất ít dấu hiệu cho thấy các quan chức ngân hàng trung ương ưu tiên việc nới lỏng tiền tệ. Fed đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp gần nhất, nhưng có ba nhà hoạch định chính sách đã phản đối những nội dung gợi ý về xu hướng cắt giảm lãi suất.

Chiến lược gia Vail Hartman tại BMO Capital Markets cho biết lập trường trung lập hơn về lộ trình lãi suất trong tương lai đang ngày càng được ủng hộ.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương có thể từ bỏ xu hướng nới lỏng ngay từ cuộc họp ngày 16-17/6 tới. Các chuyên gia nhận định cơ hội để cắt giảm lãi suất hiện tại đã bị thu hẹp đáng kể.

Tăng trưởng kinh tế Mỹ đã lấy lại đà tiến trong quý đầu tiên nhờ các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và chi tiêu chính phủ phục hồi. Chi tiêu tiêu dùng cũng duy trì ổn định dù người dân phải trả nhiều tiền hơn cho xăng dầu.

Ông Hartman nhấn mạnh rằng nếu Fed cắt giảm lãi suất, nguyên nhân sẽ không phải do tin tốt từ lạm phát mà là vì những tin xấu từ phía thị trường lao động. Điều kiện để Fed cắt giảm lãi suất sẽ là thị trường lao động liên tục suy yếu và tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt.

Các chuyên gia kinh tế dự báo Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố mức tăng 62.000 việc làm với tỷ lệ thất nghiệp không đổi ở mức 4,3%. Ngay cả khi giá dầu ổn định trở lại sau một thỏa thuận ngừng bắn, lạm phát vốn cao trên mức mục tiêu 2% từ trước khi xung đột bắt đầu.

Điều này có nghĩa là việc giải quyết xung đột ở Trung Đông chỉ loại bỏ được một rào cản chứ không hoàn toàn dọn đường cho việc hạ lãi suất. Ông Hartman cho rằng sẽ có sự do dự nhất định khi kết luận rằng không cần lo lắng về lạm phát chỉ vì vấn đề dầu mỏ đã giảm bớt sức ảnh hưởng.

Ông Cohn chỉ ra một số yếu tố ngăn thị trường đặt cược vào việc Fed thắt chặt chính sách lâu dài. Các yếu tố này bao gồm việc Thượng viện chuẩn bị phê chuẩn ông Kevin Warsh thay thế Chủ tịch Powell, kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn ổn định và xu hướng nới lỏng ngầm của ủy ban chính sách Fed. Tuy nhiên, một xu hướng đơn lẻ sẽ không đủ để kích hoạt các đợt cắt giảm lãi suất mạnh mẽ nếu dữ liệu kinh tế không xấu đi.

Theo Reuters