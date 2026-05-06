Tổng thống Mỹ Trump nói xung đột với Iran sẽ kéo dài thêm vài tuần

Tuyên bố trên được Tổng thống Mỹ Trump đưa ra trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với người dẫn chương trình phát thanh Hugh Hewitt.

“Chúng ta đã loại bỏ phần lớn các mục tiêu. Có lẽ sẽ mất thêm hai, ba tuần. Thời gian không phải là vấn đề quan trọng đối với chúng ta”, ông Trump nói, nhưng từ chối trả lời câu hỏi về việc liệu thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc hay chưa sau khi có báo cáo về việc Iran tấn công các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất hôm 4/5.

Khi được hỏi liệu các cuộc đụng độ mới nhất có báo hiệu một cuộc xung đột quân sự mới hay không, ông Trump nói: “Dù bằng cách nào, chúng ta cũng sẽ thắng”.

"Chúng ta hoặc sẽ đạt được thỏa thuận đúng đắn, hoặc sẽ thắng trên chiến trường”, ông nói. “Xét về mặt quân sự, chúng ta đã thắng. Các bạn biết đấy, Iran từng có 159 con tàu. Giờ thì họ chẳng còn cái nào cả. Tất cả đều nằm dưới đáy biển”.

Ông Trump nói thêm rằng, hôm 4/5, Mỹ đã “phá hủy” tám tàu ​​nhỏ, tốc độ cao được trang bị súng máy của Iran.

Tổng thống Trump khẳng định, Mỹ đang “kiểm soát” eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo về những rủi ro tiềm tàng đối với giao thông hàng hải vì thủy lôi trôi nổi.

Căng thẳng ở khu vực Trung Đông đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2, kích hoạt động thái trả đũa từ Iran nhằm vào Israel và các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh, cũng như gây gián đoạn ở eo biển Hormuz.

Một thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8/4 thông qua sự trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán sau đó ở Islamabad đã không giúp hai bên đạt được một thỏa thuận lâu dài. Lệnh ngừng bắn đã được gia hạn, và chưa rõ thời hạn kết thúc.